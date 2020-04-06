Killzone Knight PRO P

KILLZONE KNIGHT PROP EA: Comercio de Oro Basado en Sesiones con Precisión

Asesor Experto Profesional para XAUUSD | Sistema de Comercio Institucional de Doble Estrategia

Descripción General

KILLZONE KNIGHT PROP EA es un sistema de comercio de grado institucional diseñado para traders serios y profesionales de firmas prop. Construido sobre dos estrategias independientes de alta probabilidad —LDNYK (Cierre Londres-Nueva York) y GBT (Temporización de Ruptura GMT)—, este EA combina precisión basada en sesiones con un análisis avanzado de la estructura del mercado para capturar el impulso intradía del oro durante ventanas de liquidez máxima.
A diferencia de los sistemas tradicionales de ruptura, KILLZONE KNIGHT opera con una arquitectura de doble motor, permitiendo que ambas estrategias funcionen simultáneamente sin interferencias, cada una con controles de riesgo independientes, límites de comercio y sistemas de gestión de ganancias.

Arquitectura de la Estrategia Central

Estrategia 1: LDNYK (Ruptura de Cierre Londres-Nueva York)

  • Estructura de Mercado: Analiza los máximos y mínimos diarios anteriores con zonas de ruptura configurables
  • Lógica de Entrada: Monitorea la acción del precio en M15 para rupturas confirmadas más allá de los extremos diarios
  • Validación: Requiere un tamaño mínimo de vela (5+ pips) para filtrar rupturas falsas
  • Enfoque de Sesión: Opera exclusivamente durante las horas de trading de Nueva York (8 AM - 4 PM hora NY)
  • Gestión de Operaciones: Límites diarios de comercio independientes (predeterminado: 5 operaciones/día)

Estrategia 2: GBT (Temporización de Ruptura GMT)

  • Ventana de Precisión: Captura la volatilidad de la sesión temprana (3:05-6:05 GMT)
  • Análisis M1: Utiliza la estructura de precios de 1 minuto para precisión de entrada a nivel micro
  • Confirmación de Ruptura: Parámetros de distancia ajustados (ventana de entrada de 5 pips)
  • Protocolo de Salida Automática: Cierra todas las posiciones GBT a las 22:30 GMT para un riesgo nocturno limpio
  • Controles Multinivel: Límites de comercio por sesión, diario y semanal con techos de objetivos de ganancia

Características Avanzadas

Gestión Inteligente de Posiciones

  • Sistema de Breakeven: Mueve el stop-loss a la entrada +offset cuando la ganancia alcanza un umbral configurable
  • Stop Trailing: Protección de ganancias dinámica se activa en niveles de ganancia definidos por el usuario
  • Toma de Ganancias Parciales: Escala automáticamente fuera de posiciones en dos niveles de ganancia
  • Integración ATR: Cálculos de offset de entrada basados en la volatilidad del mercado (Período ATR 14)

Controles de Riesgo Institucionales

  • Validación de Volumen: Verificaciones previas al comercio para cumplimiento MIN/MAX/STEP y límites de volumen de símbolos
  • Verificación de Margen: Utiliza OrderCalcMargin() para confirmar fondos suficientes antes de la ejecución
  • Cumplimiento de Niveles de Stop: Valida todas las distancias SL/TP contra los requisitos del broker
  • Protección de Nivel de Congelamiento: Evita modificaciones dentro de zonas de congelamiento definidas por el broker
  • Cortacircuitos de Drawdown: Detiene el comercio cuando se excede el umbral máximo de drawdown

Filtros de Condiciones de Mercado

  • Protección de Spread: Bloquea operaciones cuando el spread excede el máximo configurado
  • Filtro de Noticias: Filtro opcional basado en tiempo con selección de nivel de impacto (Alto/Medio/Bajo)
  • Ventanas de Tiempo: Restringe el comercio a períodos óptimos de liquidez
  • Validación de Historial de Cotizaciones: Asegura datos suficientes de barras antes de la activación de la estrategia

Precisión de Doble Zona Horaria

  • Enfoque en Sesión NY: LDNYK se alinea con las horas de mercado de Nueva York
  • Ejecución de Ventana GMT: GBT captura la volatilidad temprana europea
  • Desplazamientos Configurables: Ajusta parámetros de zona horaria para el tiempo del servidor del broker

Interfaz de Comercio Visual

Tablero en Tiempo Real

  • Estado de la Estrategia: Indicadores de actividad en vivo de LDNYK y GBT
  • Contadores de Operaciones: Seguimiento de operaciones por sesión/día/semana por estrategia
  • Análisis de Ganancias: Seguimiento de ganancias altas/bajas para cada estrategia de forma independiente
  • Métricas de Cuenta: Balance, capital, porcentaje de drawdown y conteo de posiciones
  • Monitores de Riesgo: Valores ATR, estado de spread, verificaciones de validación y estado del filtro de noticias
  • Ejecución Manual: Botones de Compra/Venta con un clic con parámetros de riesgo definidos por el EA

Superposiciones de Gráficos

  • Caja de Zona LDNYK: Representación visual de zonas de ruptura de máximos/diarios bajos (Rojo)
  • Caja de Zona GBT: Niveles de ruptura de sesión GMT con actualizaciones en tiempo real (Amarillo dorado)
  • Etiquetas de Niveles: Mostradores dinámicos de niveles de precio que muestran parámetros de sesión actuales

Especificaciones Técnicas

Parámetros de Comercio

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)
  • Marco Temporal Recomendado: M15 para análisis LDNYK, M1 para precisión GBT
  • Apalancamiento: Se recomienda 1:100 o superior
  • Tipo de Cuenta: Preferiblemente cuentas ECN/Raw spread
  • VPS: Recomendado para operación ininterrumpida 24/5

Configuración Predeterminada

  • Riesgo LDNYK: 2% por operación | 50-pip SL | 100-pip TP
  • Riesgo GBT: 0.5% por operación | 40-pip SL | 2.0x factor de ruptura TP
  • Límites de Posiciones: 2 posiciones automáticas, 1 posición manual
  • Breakeven: Se activa a 15% de ganancia, +2% de offset
  • Trailing: Se activa a 20% de ganancia, incremento de pasos del 5%

Sistemas de Validación y Seguridad

Cadena de Validación Pre-Comercio

  1. Verificación del modo de comercio del símbolo
  2. Verificación de cumplimiento de parámetros de volumen
  3. Verificación del límite de órdenes pendientes
  4. Cálculo de margen suficiente
  5. Validación de distancia de stop (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
  6. Confirmación de liberación de nivel de congelamiento
  7. Verificación de suficiencia de historial de cotizaciones

Manejo de Errores

  • Protocolo de Éxito Silencioso: La validación pasa sin ruido en la consola
  • Reportes de Errores Detallados: Mensajes de fallo detallados con códigos de error
  • Reinicio Automático de Errores: Patrón ResetLastError() antes/después de todas las operaciones de comercio
  • Cumplimiento con MQL5 Market: Sigue los estándares oficiales de validación de MetaQuotes

Sistema de Depuración

  • DebugMode: Depuración general de la lógica de la estrategia
  • EnableValidationDebug: Visibilidad del proceso de validación granular
  • Indicadores de Panel: Estado de validación en tiempo real y visualización del modo de depuración

Independencia de Estrategias

Cada estrategia opera en completo aislamiento:

  • Números Mágicos Separados: LDNYK (123456) | GBT (654321) | Manual (111111)
  • Seguimiento Independiente de Ganancias: P&L diario/semanal por estrategia
  • Contadores de Operaciones Aislados: Límites por sesión, día y semana por estrategia
  • Gestión Específica de Estrategia: Breakeven, trailing y cierres parciales operan independientemente

Compatibilidad con Firmas Prop

KILLZONE KNIGHT está diseñado para los desafíos de firmas prop:

  • Controles de Riesgo Estrictos: Límites de pérdida diaria configurables y protección contra drawdown máximo
  • Sin Martingala: Cada operación tiene SL/TP definidos—no hay promedio hacia abajo ni expansión de cuadrícula
  • Límites de Posiciones: Máximos configurables de posiciones previenen sobreexposición
  • Evitación de Noticias: Filtro opcional para eventos de alto impacto
  • Historial de Operaciones Limpio: Sistema de comentarios profesional para identificación de operaciones

Filosofía del Desarrollador

Construido por JFX Trading con estándares de codificación de grado institucional:

  • Sin Hype: El rendimiento se expresa a través de una gestión de riesgos adecuada y validación
  • Adaptable al Mercado: Estrategias duales capturan diferentes fases del mercado
  • Lógica Transparente: Estructura de código limpia con validación integral
  • Evolución Continua: Actualizaciones regulares basadas en cambios en la estructura del mercado

Requisitos de Configuración

Configuración Mínima

  • Plataforma MetaTrader 5
  • Acceso al símbolo XAUUSD
  • Bróker confiable con spreads bajos
  • Comprensión básica de los parámetros del EA

Configuración Recomendada

  • VPS para un uptime 24/5
  • Cuenta ECN/Raw spread
  • Apalancamiento 1:100+
  • Depuración de validación habilitada durante las pruebas iniciales

Divulgación de Riesgos

El comercio de instrumentos financieros conlleva un riesgo inherente. KILLZONE KNIGHT PROP EA es una herramienta diseñada para ejecutar una estrategia definida con estrictos controles de riesgo. Ningún sistema de comercio puede garantizar ganancias o eliminar pérdidas. Los usuarios deben entender las estrategias, probarlas exhaustivamente en cuentas demo y solo operar con capital que puedan permitirse perder. Los backtests pasados o resultados en vivo no predicen el rendimiento futuro.

Qué Hace Diferente a KILLZONE KNIGHT

  • Motores Duales Independientes: Dos estrategias no correlacionadas en un solo sistema
  • Precisión Basada en Sesiones: Objetiva ventanas de tiempo de alta probabilidad específicas
  • Validación Institucional: Manejo de errores y verificaciones de riesgo compatibles con MQL5 Market
  • Transparencia Visual: Tablero en tiempo real que muestra exactamente qué hace el EA
  • Cero Promesas: Sin afirmaciones de tasa de victorias, sin garantías de ganancia—solo ingeniería sólida
  • Nativo para Firmas Prop: Construido desde cero para reglas de comercio con cuentas financiadas

KILLZONE KNIGHT PROP EA — Donde la precisión se encuentra con el profesionalismo en el comercio algorítmico de oro.
Suite Completa de Validación | Arquitectura de Doble Estrategia


