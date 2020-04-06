Killzone Knight PRO P

KILLZONE KNIGHT PROP EA: 精密なセッションベースの金取引

プロフェッショナルXAUUSDエキスパートアドバイザー | デュアル戦略機関取引システム

概要

KILLZONE KNIGHT PROP EAは、真剣なトレーダーやプロップファームのプロフェッショナル向けに設計された機関グレードの取引システムです。LDNYK（ロンドン-ニューヨーククローズ）とGBT（GMTブレイクアウトタイミング）の2つの独立した高確率戦略に基づいて構築され、セッションベースの精度と高度な市場構造分析を組み合わせ、ピークの流動性ウィンドウにおける金のイントラデイモメンタムを捉えます。
従来のブレイクアウトシステムとは異なり、KILLZONE KNIGHTはデュアルエンジンアーキテクチャを採用し、両方の戦略が干渉せずに同時に動作し、それぞれが独立したリスク管理、取引制限、利益管理システムを備えています。

コア戦略アーキテクチャ

戦略1: LDNYK（ロンドン-ニューヨーククローズブレイクアウト）

  • 市場構造: 前日の高値と安値を分析し、設定可能なブレイクアウトゾーンを使用
  • エントリーロジック: M15の価格行動を監視し、1日の極値を越える確認済みブレイクアウトを検出
  • 検証: 偽のブレイクアウトをフィルタリングするため、最小キャンドルサイズ（5+ピップ）が必要
  • セッションフォーカス: ニューヨーク取引時間（午前8時-午後4時 NY時間）でのみ動作
  • トレード管理: 独立した1日あたりの取引制限（デフォルト: 1日5トレード）

戦略2: GBT（GMTブレイクアウトタイミング）

  • 精密ウィンドウ: 初期セッションのボラティリティを捕捉（GMT 3:05-6:05）
  • M1分析: 1分足の価格構造を使用してマイクロレベルのエントリー精度を実現
  • ブレイクアウト確認: 狭い距離パラメータ（5ピップエントリーウィンドウ）
  • 自動終了プロトコル: 22:30 GMTにすべてのGBTポジションをクローズし、クリーンなオーバーナイトリスクを確保
  • マルチレベルコントロール: セッション、1日、週ごとの取引制限と利益目標の上限

高度な機能

インテリジェントなポジション管理

  • ブレークイーブンシステム: 利益が設定可能な閾値に達したとき、ストップロスをエントリー+オフセットに移動
  • トレーリングストップ: ユーザーが定義した利益レベルで動的利益保護をアクティブ化
  • 部分的な利益取り: 2つの利益レベルでポジションから自動的にスケールアウト
  • ATR統合: 市場のボラティリティ（ATR期間14）に基づくエントリーオフセット計算

機関リスクコントロール

  • ボリューム検証: 取引前にMIN/MAX/STEPの遵守とシンボルボリューム制限を確認
  • マージン検証: 執行前に十分な資金を確認するためOrderCalcMargin()を使用
  • ストップレベル遵守: すべてのSL/TP距離をブローカー要件に対して検証
  • フリーズレベル保護: ブローカーが定義したフリーズゾーン内での修正を防止
  • ドローダウンサーキットブレーカー: 最大ドローダウン閾値が突破された場合に取引を停止

市場状況フィルター

  • スプレッド保護: スプレッドが設定された最大値を超えると取引をブロック
  • ニュースフィルター: 時間ベースのオプションフィルターで影響レベルを選択（高/中/低）
  • 時間ウィンドウ: 最適な流動性期間に取引を制限
  • 引用履歴検証: 戦略アクティベーション前に十分なバー情報を確保

デュアルタイムゾーン精度

  • NYセッションターゲティング: LDNYKはニューヨーク市場時間に合わせる
  • GMTウィンドウ実行: GBTは初期ヨーロッパのボラティリティを捕捉
  • 設定可能なオフセット: ブローカーサーバー時間を調整するタイムゾーンパラメータ

ビジュアルトレーディングインターフェース

リアルタイムダッシュボード

  • 戦略ステータス: ライブLDNYKとGBTアクティビティインジケーター
  • トレードカウンター: 各戦略のセッション/日/週のトレード追跡
  • 利益分析: 各戦略ごとに独立した高/低利益追跡
  • アカウントメトリクス: 残高、自己資本、ドローダウン百分率、ポジション数
  • リスクモニター: ATR値、スプレッド状況、検証チェック、ニュースフィルター状況
  • 手動実行: EAが定義したリスクパラメータ付きのワンクリック購入/売却ボタン

チャートオーバーレイ

  • LDNYKゾーンボックス: 1日高/低ブレイクアウトゾーンの視覚的表現（赤）
  • GBTゾーンボックス: GMTセッションブレイクアウトレベル、リアルタイム更新付き（ゴールデンロッド）
  • レベルラベル: 現在のセッションパラメータを示す動的価格レベル表示

技術仕様

取引パラメータ

  • シンボル: XAUUSD（金）
  • 推奨時間枠: LDNYK分析用M15、GBT精度用M1
  • レバレッジ: 1:100以上推奨
  • アカウントタイプ: ECN/RAWスプレッドアカウントが好ましい
  • VPS: 24/5連続運用用に推奨

デフォルト構成

  • LDNYKリスク: 1トレード2% | 50ピップSL | 100ピップTP
  • GBTリスク: 1トレード0.5% | 40ピップSL | 2.0xブレイクファクターTP
  • ポジション制限: 2自動ポジション、1手動ポジション
  • ブレークイーブン: 15%利益でトリガー、+2%オフセット
  • トレーリング: 20%利益でアクティベート、5%ステップ増分

検証と安全システム

事前取引検証チェーン

  1. シンボル取引モード検証
  2. ボリュームパラメータ遵守チェック
  3. 保留注文制限検証
  4. 十分なマージン計算
  5. ストップ距離検証（SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL）
  6. フリーズレベルクリア確認
  7. 引用履歴十分性チェック

エラー処理

  • サイレント成功プロトコル: 検証がコンソールノイズなしで通過
  • 詳細エラー報告: エラーコード付きの詳細な失敗メッセージ
  • 自動エリセット: すべての取引操作前後でResetLastError()パターン
  • MQL5マーケット遵守: 公式MetaQuotes検証基準に従う

デバッグシステム

  • DebugMode: 一般戦略ロジックデバッグ
  • EnableValidationDebug: 粒度検証プロセス可視性
  • パネルインジケーター: リアルタイム検証ステータスとデバッグモード表示

戦略独立性

各戦略は完全に独立して動作:

  • 別々のマジックナンバー: LDNYK (123456) | GBT (654321) | 手動 (111111)
  • 独立した利益追跡: 1日/週のP&Lを戦略ごとに
  • 隔離されたトレードカウンター: セッション、日、週の制限を戦略ごとに
  • 戦略特有の管理: ブレークイーブン、トレーリング、部分クローズが独立して動作

プロップファーム互換性

KILLZONE KNIGHTはプロップファームの課題向けに設計:

  • 厳格なリスクコントロール: 設定可能な1日損失制限と最大ドローダウン保護
  • ノーマーチンゲール: 各トレードに定義されたSL/TP、平均化やグリッド拡張なし
  • ポジション制限: 設定可能な最大ポジションで過剰暴露を防止
  • ニュース回避: 高影響イベント向けのオプションフィルター
  • クリーンなトレード履歴: トレード識別にプロフェッショナルコメントシステム

開発者哲学

JFX Tradingが機関グレードのコーディング基準で構築:

  • ノーハイプ: 適切なリスク管理と検証でパフォーマンスが語る
  • 市場適応: デュアル戦略が異なる市場フェーズを捉える
  • 透明なロジック: クリーンなコード構造と包括的検証
  • 継続的進化: 市場構造変化に基づく定期更新

セットアップ要件

最小構成

  • MetaTrader 5プラットフォーム
  • XAUUSDシンボルアクセス
  • 低スプレッドの信頼できるブローカー
  • EAパラメータの基本理解

推奨セットアップ

  • 24/5稼働のVPS
  • ECN/RAWスプレッドアカウント
  • レバレッジ1:100+
  • 初期テスト時に検証デバッグを有効化

リスク開示

金融商品の取引には固有のリスクが伴います。KILLZONE KNIGHT PROP EAは、厳格なリスクコントロールで定義された戦略を実行するツールです。どの取引システムも利益を保証したり損失を排除したりすることはできません。ユーザーは戦略を理解し、デモアカウントで徹底的にテストし、失っても構わない資本のみで取引する必要があります。過去のバックテストやライブ結果は将来のパフォーマンスを予測しません。

KILLZONE KNIGHTの違い

  • デュアル独立エンジン: 1つのシステム内で2つの非相関戦略
  • セッションベースの精度: 特定の高確率時間ウィンドウを対象
  • 機関検証: MQL5マーケットに準拠したエラー処理とリスクチェック
  • 視覚的透明性: EAが何をしているかを正確に示すリアルタイムダッシュボード
  • ゼロ約束: 勝率主張や利益保証なし、堅実なエンジニアリングのみ
  • プロップファームネイティブ: 資金提供アカウント取引ルールからゼロから構築

KILLZONE KNIGHT PROP EA — アルゴリズミック金取引における精度とプロフェッショナリズムの出会い。
完全検証スイート | デュアル戦略アーキテクチャ


