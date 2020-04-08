DailyFirstHourLines
- 指标
- Everton Fernando Da Silva Messias
- 版本: 1.8
- 激活: 5
Daily First Hour Lines - MetaTrader 5 指标
描述
Daily First Hour Lines 是一款创新的 MetaTrader 5 技术指标，基于每个交易时段的第一个 1 小时蜡烛自动绘制支撑和阻力位。该指标专为金融市场交易者开发，提供关键视觉参考以识别潜在反转点和趋势延续。
主要特点
-
第一个 H1 蜡烛线: 在每个交易日第一个 1 小时蜡烛的高低价位绘制虚线
-
前日参考: 包含前日高低价位的虚线
-
直观颜色编码:
-
蓝色 (DodgerBlue) 表示高点
-
洋红色表示低点
-
-
自动清理: 自动删除超过 48 小时的对象以保持图表整洁
-
每日更新: 每日 01:00 后自动处理一次
交易者优势
-
支撑/阻力识别: 第一个 H1 蜡烛线通常作为重要的日内支撑和阻力位
-
上下文分析: 前日线为价格分析提供额外背景
-
简洁视觉: 离散设计，不会用不必要的信息杂乱图表
-
全自动: 安装后无需手动干预
使用方法
-
在 MetaTrader 5 中安装指标
-
附加到所需图表（推荐：H1、H4 或日线图）
-
观察自动绘制的线：
-
虚线：当日第一个 H1 蜡烛的高低点
-
短划线：前日的高低点
-
交易应用
-
突破交易: 使用这些水平作为突破入场点
-
均值回归: 当价格显著偏离时反向交易极端值
-
风险管理: 使用这些水平设置止损和目标
-
趋势分析: 通过观察价格对水平的反应来识别趋势强度
技术配置
-
平台: MetaTrader 5
-
时间框架: 所有（优化用于 H1 及更高）
-
市场: 外汇、股票、指数、商品
-
特性: 低 CPU 消耗，高效更新
源代码
该指标采用 MQL5 开发，遵循编程最佳实践，代码简洁并附有注释，便于理解和自定义。
注意: 本指标是分析辅助工具，不保证盈利结果。始终在所有交易中使用止损和适当的风险管理。