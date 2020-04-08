DailyFirstHourLines

Daily First Hour Lines - MetaTrader 5 指标

描述

Daily First Hour Lines 是一款创新的 MetaTrader 5 技术指标，基于每个交易时段的第一个 1 小时蜡烛自动绘制支撑和阻力位。该指标专为金融市场交易者开发，提供关键视觉参考以识别潜在反转点和趋势延续。

主要特点

第一个 H1 蜡烛线 : 在每个交易日第一个 1 小时蜡烛的高低价位绘制虚线

前日参考 : 包含前日高低价位的虚线

直观颜色编码 : 蓝色 (DodgerBlue) 表示高点 洋红色表示低点

自动清理 : 自动删除超过 48 小时的对象以保持图表整洁

每日更新: 每日 01:00 后自动处理一次

交易者优势

支撑/阻力识别 : 第一个 H1 蜡烛线通常作为重要的日内支撑和阻力位

上下文分析 : 前日线为价格分析提供额外背景

简洁视觉 : 离散设计，不会用不必要的信息杂乱图表

全自动: 安装后无需手动干预

使用方法

在 MetaTrader 5 中安装指标 附加到所需图表（推荐：H1、H4 或日线图） 观察自动绘制的线： 虚线：当日第一个 H1 蜡烛的高低点

短划线：前日的高低点

交易应用

突破交易 : 使用这些水平作为突破入场点

均值回归 : 当价格显著偏离时反向交易极端值

风险管理 : 使用这些水平设置止损和目标

趋势分析: 通过观察价格对水平的反应来识别趋势强度

技术配置

平台 : MetaTrader 5

时间框架 : 所有（优化用于 H1 及更高）

市场 : 外汇、股票、指数、商品

特性: 低 CPU 消耗，高效更新

源代码

该指标采用 MQL5 开发，遵循编程最佳实践，代码简洁并附有注释，便于理解和自定义。

注意: 本指标是分析辅助工具，不保证盈利结果。始终在所有交易中使用止损和适当的风险管理。



