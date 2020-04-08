DailyFirstHourLines

Daily First Hour Lines - MetaTrader 5 指标

描述

Daily First Hour Lines 是一款创新的 MetaTrader 5 技术指标，基于每个交易时段的第一个 1 小时蜡烛自动绘制支撑和阻力位。该指标专为金融市场交易者开发，提供关键视觉参考以识别潜在反转点和趋势延续。

主要特点

  • 第一个 H1 蜡烛线: 在每个交易日第一个 1 小时蜡烛的高低价位绘制虚线

  • 前日参考: 包含前日高低价位的虚线

  • 直观颜色编码:

    • 蓝色 (DodgerBlue) 表示高点

    • 洋红色表示低点

  • 自动清理: 自动删除超过 48 小时的对象以保持图表整洁

  • 每日更新: 每日 01:00 后自动处理一次

交易者优势

  • 支撑/阻力识别: 第一个 H1 蜡烛线通常作为重要的日内支撑和阻力位

  • 上下文分析: 前日线为价格分析提供额外背景

  • 简洁视觉: 离散设计，不会用不必要的信息杂乱图表

  • 全自动: 安装后无需手动干预

使用方法

  1. 在 MetaTrader 5 中安装指标

  2. 附加到所需图表（推荐：H1、H4 或日线图）

  3. 观察自动绘制的线：

    • 虚线：当日第一个 H1 蜡烛的高低点

    • 短划线：前日的高低点

交易应用

  • 突破交易: 使用这些水平作为突破入场点

  • 均值回归: 当价格显著偏离时反向交易极端值

  • 风险管理: 使用这些水平设置止损和目标

  • 趋势分析: 通过观察价格对水平的反应来识别趋势强度

技术配置

  • 平台: MetaTrader 5

  • 时间框架: 所有（优化用于 H1 及更高）

  • 市场: 外汇、股票、指数、商品

  • 特性: 低 CPU 消耗，高效更新

源代码

该指标采用 MQL5 开发，遵循编程最佳实践，代码简洁并附有注释，便于理解和自定义。

注意: 本指标是分析辅助工具，不保证盈利结果。始终在所有交易中使用止损和适当的风险管理。


推荐产品
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
指标
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
指标
Overview Heiken Ashi CE Filtered MT5 is a technical indicator for the MetaTrader 5 platform. It integrates smoothed candlestick charting with a dynamic exit strategy and a customizable trend filter to deliver clear buy and sell signals. The indicator is designed to improve trend detection and signal reliability by reducing market noise. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
指标
市场的成交量曲线指标+一个智能振荡器. 它适用于几乎所有工具-货币对，股票，期货，加密货币，实际交易量和报价。 您可以设置配置文件范围的自动定义，例如，一周或一个月等。，并通过移动边界（两条垂直线红色和蓝色）手动设置范围。 示为直方图。 此级别直方图的宽度有条件地意味着在其上进行的交易数量。 使用"模式水平线颜色"参数，您可以设置自动显示价格可能会击退的最重要交易量水平，而最大颜色参数则分别显示整个设定范围内最大交易量的水平。     智能振荡器显示超买和超卖区域，它分析来自多个指标的信息，并根据处理的数据，以适当的颜色为超买和超卖区域着色。     在Volume every day中，您可以使用Range period参数设置构建配置文件的时间范围，并使用Range count参数设置这些范围的配置文件数量。 例如，Range period=1day，Range count=10表示配置文件将基于一天的周期，即最后十天。 重要的是，切换图表的时间框架不会影响配置文件的构建，这也是该指标的一个额外优势。      该指标非常简单易用，同时尽可能提供信息。 有了这个指标，做市商将
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
指标
SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 設定顏色、尺寸及其縮放時相對於價格的動態
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
指标
MT4版本  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 是一個完整的交易系統，包含 Bill Williams 的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels 交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag 表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什麼水平上構建斐波那
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
指标
描述 ：  我们很高兴推出基于外汇市场 (PSAR) 中专业和流行指标之一的新免费指标 该指标是对原始抛物线 SAR 指标的新修改，在专业 SAR 指标中，您可以看到点和价格图表之间的交叉，这交叉不是信号，而是谈论运动结束的可能性，您可以从新的蓝点开始买入，并在第一个蓝点之前设置止损，最后您可以在点交叉价格图表时退出。 如何打开买入或卖出信号？ 通过第一个蓝点打开买入交易并通过第一个红点打开卖出交易 正确的止损在哪里？ 安全止损可以在第一个点上，（在第一个蓝点的买入情况下和在第一个红点的卖出情况下） 正确的止盈在哪里？ 止盈可以根据止损距离和RR进行调整，所以我的建议是2 RR，是止损的2倍 如果我们盈利但仍未达到 tp，那么退出点在哪里？ 第一个退出警报可以在点和价格图表之间交叉。 该指标何时释放警报？ 一旦新的点出现在新的方向，指标就会释放警报 我们如何根据这个指标构建 EA 以及它的成本是多少？ 我们已准备好通过一些强大的完整功能基于此免费指标构建指标，例如基于点的追踪止损和基于权益百分比的资金管理，您可以通过填写下表来订购 https://www.mql
FREE
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
指标
Delta + CVD & CVD Candles Order-flow indicator combining Delta (Ask–Bid), Cumulative Volume Delta (CVD), and a unique CVD-based synthetic candle system. Shows buy/sell pressure, volume aggressiveness, and momentum shifts with optional Delta histogram, CVD line, and CVD+Delta combined candles. Useful for scalping, intraday trading, divergence detection, and understanding buyer/seller dominance. Overview The Delta + CVD & CVD Candles Indicator combines multiple order-flow tools into one clean
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
指标
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
指标
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
指标
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
指标
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
指标
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
指标
No Demand No Supply   This indicator identifies   No Demand –No Supply candles to your chart and plots volume bars colored according to the signal. It can be applied to all timeframes or to a specific one only. It can also be used as regular volume indicator  with exceptional future of WEIGHTED VOLUME. Furthermore is has an alert notification, sound and email when a signals occurs. The indicator does not repaint but the alert will come on two candles back due to the definition of No Demand No Su
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
指标
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
指标
The Weis Wave Chart Forex for MT5 is a Price and Volume indicator. The Price and Volume reading was widely disseminated through Richard Demille Wyckoff based on the three laws created by him: Supply and Demand, Cause and Effect and Effort vs. Result. In 1900 R.Wyckoff already used the wave chart in his analyses. Many years later, around 1990, David Weis Automated R. Wyckoff's wave chart and today we bring you the evolution of David Weis' wave chart. It shows the amount of Volume and the amount o
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
指标
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
指标
Auto Optimized RSI   是一款智能且易于使用的箭头指标，旨在实现精准交易。它利用基于历史数据的模拟，自动识别当前品种和时间周期中最有效的 RSI 买入和卖出水平。 该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以结合您的其他交易策略一起使用。尤其适合日内交易者使用。 与传统 RSI 指标使用固定的 70/30 水平不同， Auto Optimized RSI   会根据真实的价格行为和回测结果动态调整水平。它会跟踪胜率、回撤和平均盈亏等关键指标，从而适应市场当前的走势，并基于“实际有效”的逻辑发出信号。 当 RSI 穿越经过优化的关键区域时，指标会在图表上显示 Buy 和 Sell 箭头，帮助交易者找到成功率更高的进场机会。 购买后请务必联系我，以获取额外赠送的工具和专属交易建议！ 祝您交易顺利，稳步盈利！
SuperTrend MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
KT SuperTrend is a modified version of the classic SuperTrend indicator with new useful features. Whether its Equities, Futures, and Forex, the beginners' traders widely use the Supertrend indicator.  Buy Signal: When price close above the supertrend line. Sell Signal: When price close below the supertrend line. Features A multi-featured SuperTrend coded from scratch. Equipped with a multi-timeframe scanner. The last signal direction and entry price showed on the chart. All kinds of MetaTrader
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
指标
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Long Short Cointegration Analyzer
Rafael Gazzinelli
指标
Long&Short Cointegration Analyzer An advanced tool for traders looking to profit from cointegration. Analyzes any asset pair for Long&Short strategies. What does the Long&Short Cointegration Analyzer do? Identifies cointegrated pairs that revert to the mean, ideal for profitable trades. Provides a detailed panel with statistical data for confident decisions. Works with any currency pair, on any timeframe. Find buying and selling opportunities based on cointegration. Minimize risks with a relia
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
指标
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
指标
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
指标
概述 本指标是经典 Donchian 通道 的增强版，增加了多种实用的交易功能。 除了标准的三条线（最高、最低和中线），系统能够检测 突破 ，并在图表上用箭头进行可视化标记，同时只显示 与当前趋势方向相反的那条线 ，让图表更加简洁。 功能包括： 可视化信号 ：突破时在图表上绘制彩色箭头 自动通知 ：弹窗、Push 推送和 Email 邮件 RSI 过滤 ：根据市场相对强弱验证信号 个性化设置 ：颜色、线条粗细、箭头符号、RSI 阈值等 工作原理 Donchian 通道计算： 上轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最高价 下轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最低价 中线 ：最高价和最低价的平均值 看涨突破 ：收盘价高于上轨线 看跌突破 ：收盘价低于下轨线 指标会： 绘制三条 Donchian 通道线 仅在 方向变化后的首次突破 绘制箭头 隐藏顺应趋势方向的那条线（上涨趋势: 只显示红色下轨线；下跌趋势: 只显示绿色上轨线） 可选用 RSI 过滤突破信号，减少虚假突破 支持实时发送通知 参数说明 Donchian 通道设置 indPeriod ：计算通道高低点的已收盘 K 线数量 Lin
FREE
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
在MetaTrader中，绘制多个   水平线   并跟踪各自的价格水平可能非常麻烦。该指标可自动在等间距位置绘制多个水平线，用于设置价格提醒、标记支撑和阻力位以及其他手动操作。 这个指标非常适合刚接触外汇交易的新手，帮助他们寻找买卖机会并实现快速获利。无论市场处于趋势中还是震荡状态，水平线都能帮助交易者识别潜在的进出场区域。 功能特点 可根据输入参数中的预设，瞬间绘制多个水平线。 使用鲜明的色彩主题，区分不同的水平线。 是追踪多个交易时段价格区间的必备工具。 当价格触及某条水平线时会自动发出提醒。 可设置提醒之间的间隔，避免重复提醒造成干扰。 支持完全自定义设置。 说明 该指标根据输入参数中的配置自动绘制水平线。观察价格在这些水平线附近的反应，可以帮助识别关键支撑/阻力位附近的潜在交易机会。 例如，在水平支撑位形成一根看涨Pin Bar，通常意味着价格可能会继续上涨，朝最近的阻力位移动。 若价格以一根看跌K线收盘于支撑位下方，则可能表明刚刚发生了一个下行突破。而在水平线上发生的假突破，则说明价格未能突破关键水平，可能即将反转方向。 一些价格反转形态（如Pin Bar或假突破）对于
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
指标
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
KT Renko Patterns 会逐砖扫描整个 Renko 图表，寻找那些在各种金融市场中被交易者频繁使用的著名图表形态。 与基于时间的图表相比，Renko 图由于其简洁清晰的特性，更容易识别图表形态，尤其适合基于形态的交易策略。 KT Renko Patterns 包含多种常见的 Renko 图形模式，其中许多都在 Prashant Shah 所著的《用 Renko 图表实现盈利交易》一书中有详细说明。 基于 KT Renko Patterns 指标开发的 100% 自动交易EA已发布，点击这里了解 - KT Renko Patterns EA 。 特点 可交易多达八种清晰明确的 Renko 图形模式，无任何模糊。 每种模式都配有止损位和斐波那契目标位，确保交易策略客观明确。 KT Renko Patterns 实时监测每种模式的准确率，并将关键统计信息显示在图表上。 当 Renko 砖块发生反转时会自动标记并提醒，有助于在行情突变时提前计划退出。 已识别的图形不会重绘或重新绘制，信号稳定可靠。 包含的图形模式 W-M 形态 强势旗形 AB=CD 形态 三顶/三底 双顶
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
指标
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
指标
我们为您呈现一个革命性的指标，它改变了趋势交易世界的游戏规则。 该指标旨在重新思考性能并将您的交易体验提升到前所未有的高度。 我们的指标拥有先进功能的独特组合，使其有别于竞争对手。 "真实定价因素"的先进技术即使在最困难和最不稳定的市场条件下也能确保无与伦比的稳定性。 告别不稳定的模式，破碎的指标，欢迎有意识的，受控的交易。 该指标不仅仅是一个美丽的画面！ 指标应该将赔率转移到交易者身边，从而赚取利润。 熟悉基于指标信号的交易结果(全自动模式): https://www.mql5.com/zh/signals/2339244 AceTrend在根据RBTI版本的趋势指标排名中排名第一。 您可以通过在互联网上搜索有关"测试AceTrend趋势指标"的信息来了解更多信息。 AceTrend-最大的盈利能力和交易控制. 我们的指标根据当前市场报价而不是历史来突出盈利能力。 加入革命-释放您的交易经验的潜力! 指标不会在已形成的柱上重绘。 如果柱形已形成，指标读数保持不变。 该指标适用于从M1到MN的任何时间框架。 标准是H1时间框架。 您的反馈非常重要！ 您有任何问题，建议，或只是想分享您的
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
指标
支撑和阻力筛选器是 MetaTrader 的一个级别指标，它在一个指标内提供多种工具。 可用的工具有： 1. 市场结构筛选器。 2. 看涨回调区。 3. 看跌回调区。 4.每日枢轴点 5.每周枢轴点 6. 每月枢轴点 7. 基于谐波形态和成交量的强大支撑和阻力。 8. 银行级区域。 限时优惠：HV 支撑和阻力指示器仅售 50 美元且终生可用。 （原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有带有分析示例的高级指标： 单击此处 主要特点 基于谐波和音量算法的强大支撑和阻力区域。 基于谐波和成交量算法的看涨和看跌回调区域。 市场结构筛选器 每日、每周和每月的枢轴点。 文档 所有支持和阻力筛选器文档（说明）和策略详细信息均可在我们 MQL5 博客的这篇文章中找到： 单击此处。 接触 如果您有任何问题或需要帮助，请通过私信联系我。 作者 SAYADI ACHREF，金融科技软件工程师，Finansya 创始人。
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
指标
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
指标
TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
指标
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的指标， 用于自动分析 市场结构 以及 ICT / Smart Money 概念。 该工具 不会开仓或管理订单 ， 它是一个 可视化分析工具 ，而不是自动交易机器人。 指标显示的内容 指标会扫描图表，并突出显示以下关键信息： 市场结构：重要摆动点（swings），HH、HL、LH、LL 结构突破：Break of Structure (BOS) 和 Change of Character (ChoCH) 多头（demand）和空头（supply）Order Block，并带有强度提示 仍然有效的 Fair Value Gaps (FVG，公平价值缺口) 流动性区域（equal highs / equal lows）以及流动性扫单（liquidity sweeps） 亚洲、伦敦、纽约交易时段，以及 Kill Zones 本地成交量分布（volume profile）：POC、V
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
指标
Trend Line PRO   指标是一个独立的交易策略。 它显示趋势变化，交易的入口点，以及自动计算三个级别的止盈和止损保护 Trend Line PRO  非常适合所有元交易者符号：货币，金属，加密货币，股票和指数 该指标用于真实账户交易，这证实了该策略的可靠性 您可以在这里找到使用   Trend Line PRO   和真实信号的机器人：   https://www.mql5.com/zh/users/neurofx/seller 目前，Trend Line PRO指标的售价为75美元。 促销后价格为 149 美元 。 趋势线专业的优点 永远不要重绘它的信号; 将其作为独立策略的可能性; 它有三个自动水平止盈和止损水平  该指标具有iCustom信号缓冲区，允许您基于它创建交易机器人 具有通知功能 该指标已证明其在真实账户交易中的有效性 如何设置和优化趋势线PRO指标: 通过更改幅度参数以及 TP 和 SL 水平，将重点放在指标面板上的利润上 您可以使用以下方式自动优化指标参数： Optimizer Utility 详细说明（ENG）： 这里 趋势线PRO指标如何工作:
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
The 1 2 3 Pattern Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (33)
指标
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
作者的更多信息
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
Gatilho Swing 指标手册 概述 Gatilho Swing   是一款用于 MetaTrader 5 的高级视觉指标，它将多种技术分析工具整合在一个面板中。它识别重要水平、绘制时段矩形、标记前一交易日的高点/低点，并用彩色箭头标示波峰和波谷。 主要功能 1. 前一交易日高点和低点线 在上一交易日的高点和低点水平绘制水平线 可选描述文本便于识别 可自定义颜色、样式和粗细 2. H1 时段矩形 为每个 1 小时 K 线创建视觉矩形 可调整图表上保留的矩形数量 可自定义样式和颜色 3. 波峰和波谷识别箭头 绿色箭头（代码 233）表示波谷（摆动低点） 红色箭头（代码 234）表示波峰（摆动高点） 基于可配置的回溯周期分析 参数设置 矩形设置 RectanglesToKeep: 保留矩形数量（0-10）- 默认：500 RectColor: 矩形颜色 - 默认：品红色 RectWidth: 线粗 - 默认：1 RectStyle: 线型 - 默认：STYLE_DOT 线条设置 ColorHigh: 前一交易日高点颜色 - 默认：道奇蓝 ColorLow: 前一交易日低点颜色 -
Digital Clock Real Time Display
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
总体说明 Digital Clock 是由 Everton Messias 开发的一款 MetaTrader 5 (MT5) 专用实时数字时钟指标。该工具旨在帮助交易者在分析图表时随时查看准确时间，而无需切换到系统时钟或外部软件。对于需要严格掌握交易时段、重要新闻发布时间、市场开盘与收盘节奏的交易者来说，此指标提供了极高的实用性。无论您是进行剥头皮交易、日内交易、波段交易，还是依赖时间周期的策略，这款数字时钟都能为您带来更高的效率与更清晰的节奏感。 主要功能： 实时显示 —— 以时、分、秒为单位，每秒自动更新，确保时间精准 完全自定义 —— 可调整颜色、字体、字号，让时钟完美融入您的图表风格 灵活定位 —— 可放置在图表的左侧、右侧、顶部、底部甚至中央任意位置 自动刷新 —— 不需要手动干预，时钟始终保持最新状态 兼容所有时间周期与交易品种 —— 从1分钟到月线图，从外汇到指数、黄金、加密货币均可使用 支持暗色/亮色主题 —— 在任何 MT5 主题中都具有良好可读性 适用于多图表环境 —— 多窗口监控市场时也能轻松掌握当前时间 轻量
FREE
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
指标
多空力量强度可视化指标 (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   产品描述 : 「多空力量强度可视化指标」是一款专为MetaTrader 5设计的独家工具，将市场多空力量分析转化为直观的视觉体验。它会绘制“买入力量”和“卖出力量”曲线，并根据主导方动态切换图表背景色：   绿色   → 买方主导（多头压力强劲）   红色   → 卖方主导（空头压力强劲）   黑色   → 多空力量平衡 适合希望快速识别趋势并提升决策效率的交易者！   核心优势 : 无需计算，实时可视化市场动能 极简设置（仅1个主参数） 动态背景色强化图表沉浸感 内置版权保护系统 ️   参数自定义 : PeriodBuySell （指标周期，默认值：13）   使用指南 : 将指标添加到MT5图表 观察背景色判断主导力量 结合自身策略确认进出场时机 ️   授权与安全 : • 仅限MQL5官方市场购买 • 硬件绑定（单台电脑授权） • 含专业技术支持   示例 : mql5 // 图表输出示例: // [买入力量
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
指标
1. 一般信息 指标名称:   BullBear Display 版本:   1.00 开发者:   [您的名字] 公司:   MT5TOOLSLAB 类型:   图表指标 市场:   外汇、股票、期货、加密货币 2. 描述 BullBear Display   是一个实时显示以下信息的视觉指标： 多头力量（买家） 空头力量（卖家） 市场主导权（谁控制价格） 该指标在图表左上角显示此信息，便于快速直接分析市场情绪。 3. 安装 保存   BullBear_Display.mq5   到:   \MQL5\Indicators\ 重启 MetaTrader 5 在"导航器"窗口中，找到"自定义指标" 拖放到所需图表 4. 输入参数 PeriodBuySell   (默认: 13): EMA参考计算周期。较低值产生更敏感信号，较高值产生更平滑信号。 5. 信号解读 主导: 多头:   买家控制市场 主导: 空头:   卖家控制市场 主导: 平衡:   买卖双方力量平衡 6. 推荐设置 M1-M15: 8-13 (剥头皮/日内交易) M30-H1: 13-21 (日内交易) H4-D1:
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
指标
PullbackShit – M5信号 PullbackShit 是一个专为交易者设计的指标，用于在5分钟时间框架内寻找客观的回调入场点。 基于价格与移动平均线的相互作用，该指标在图表上用清晰的视觉箭头标记潜在的买入和卖出点。   主要功能: 验证的回调:   仅当价格回归均线并确认走势时生成信号。 清晰的视觉信号:   图表上直接显示绿色（买入）和红色（卖出）箭头。 噪音过滤:   避免连续多次信号，提高可靠性。 专为M5设计:   仅适用于5分钟时间框架。 建议:   不建议逆资产趋势交易信号。 重要提示！ PullbackShit 是为 MetaTrader 5 平台开发的，具有极其复杂、精确和敏感的分析代码，因此仅适用于 5 分钟图表。 使用方式： 仅限 M5 图表。添加指标后请勿更改时间周期。保持“允许修改信号设置”框为空。 建议添加指标后重新启动平台以重新读取市场数据。 在重大新闻事件期间，指标无法预测价格方向。 建议顺势操作以提高准确性。逆势交易风险高，可能出现虚假信号。 重新启动平台有助于数据准确读取。 如果出现逆势信号，请分析当前交易是否顺势。 建议使用模拟账
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
指标
多空力量强度可视化指标 (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   产品描述 : 「多空力量强度可视化指标」是一款专为MetaTrader 5设计的独家工具，将市场多空力量分析转化为直观的视觉体验。它会绘制“买入力量”和“卖出力量”曲线，并根据主导方动态切换图表背景色：   绿色   → 买方主导（多头压力强劲）   红色   → 卖方主导（空头压力强劲）   黑色   → 多空力量平衡 适合希望快速识别趋势并提升决策效率的交易者！   核心优势 : 无需计算，实时可视化市场动能 极简设置（仅1个主参数） 动态背景色强化图表沉浸感 内置版权保护系统 ️   参数自定义 : PeriodBuySell （指标周期，默认值：13）   使用指南 : 将指标添加到MT5图表 观察背景色判断主导力量 结合自身策略确认进出场时机 ️   授权与安全 : • 仅限MQL5官方市场购买 • 硬件绑定（单台电脑授权） • 含专业技术支持   示例 : mql5 // 图表输出示例: // [买入力量
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
PriceActionCore (MT5) – 纯价格行为指标 - ( 最低售价 $30 USD。一次支付，永久拥有该指标。 (Zuì dī shòu jià $30 USD. Yī cì zhīfù, yǒngjiǔ yōngyǒu gāi zhǐbiāo.) ) 作者: Everton 版本: 1.50 平台: MetaTrader 5 请记得在平台上启用描述视图！ (Qǐng jìdé zài píngtái shang qǐyòng miáoshù shìtú!) 纯价格行为配置 干净的图表，仅蜡烛图（无指标）。 水平线：支撑、阻力、每日收盘价、前一日最高和最低点。 用于交易回调、突破和反转的交易者。 对于更信任眼睛而非指标的人来说非常高效。 (Chún jiàgé xíngwéi pèizhì / Gānjìng de túbiǎo, jǐn làzhú tú (wú zhǐbiāo). / Shuǐpíng xiàn: zhīchēng, zǔlì, měi rì shōupánjià, qián yī rì zuìgāo hé zuìdī diǎ
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
First Order Block of the Day 指标 - 价值区域识别 描述 First Order Block of the Day （每日首单区块）指标对于基于订单块和市场剖面分析概念进行交易的交易者来说是一个必不可少的工具。该指标自动识别每个交易日第一小时形成的第一个订单块，这是一个对战略决策至关重要的区域。 主要特点 自动识别 ：基于1小时K线自动绘制当日第一个订单块的矩形区域。 参考线 ：添加前一日最高点和最低点作为支撑/阻力区域。 对象管理 ：自动删除超过48小时的对象，保持图表整洁。 清晰可视化 ：不同的颜色和样式便于轻松识别图形元素。 首小时订单块的重要性 交易首小时形成的第一个订单块被广泛认为是价格行为分析中最重要的区域之一，原因如下： 高流动性和市场参与度 代表大参与者的初始积累/分布。 建立了初始交易区间，该区间通常在剩余交易时段内作为参考。 集中了大量的机构订单。 作为支撑/阻力的强烈作用 作为支撑 ：当价格在看涨运动后返回该区域时，通常会遇到买家。 作为阻力 ：在下跌趋势中，该区域通常对上涨运动提供强烈的拒绝。 显著突破 ：果断突破该区块通常表明
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
每日变化指标 - 实时市场波动显示 概述 每日变化指标是一款为MetaTrader 5设计的专业交易工具，直接在图表上提供每日价格波动的实时监控。这个轻量级但功能强大的指标以绝对点和百分比两种形式显示当天的价格变化，方便地定位在Bid价格线旁边，便于即时市场评估。 主要特点 实时每日变化：跟踪并显示自每日开盘以来的价格变化 双重显示格式：显示绝对点变化和百分比变化 Bid价格集成：显示当前Bid价格以及变化数据 智能颜色编码：绿色表示正向变化，红色表示负向变化 灵活定位：可自定义在图表上的位置（默认：左上角） 自动每日重置：在市场开盘时自动重新计算 不重绘：提供准确、无延迟的实时数据 每日变化指标 - 实时市场波动显示 概述 每日变化指标是一款为MetaTrader 5设计的专业交易工具，直接在图表上提供每日价格波动的实时监控。这个轻量级但功能强大的指标以绝对点和百分比两种形式显示当天的价格变化，方便地定位在Bid价格线旁边，便于即时市场评估。 主要特点 实时每日变化：跟踪并显示自每日开盘以来的价格变化 双重显示格式：显示绝对点变化和百分比变化 Bid价格集成：显示当前Bid价格以
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
First Order Block of the Day 指标 - 价值区域识别 描述 First Order Block of the Day （每日首单区块）指标对于基于订单块和市场剖面分析概念进行交易的交易者来说是一个必不可少的工具。该指标自动识别每个交易日第一小时形成的第一个订单块，这是一个对战略决策至关重要的区域。 主要特点 自动识别 ：基于1小时K线自动绘制当日第一个订单块的矩形区域。 参考线 ：添加前一日最高点和最低点作为支撑/阻力区域。 对象管理 ：自动删除超过48小时的对象，保持图表整洁。 清晰可视化 ：不同的颜色和样式便于轻松识别图形元素。 首小时订单块的重要性 交易首小时形成的第一个订单块被广泛认为是价格行为分析中最重要的区域之一，原因如下： 高流动性和市场参与度 代表大参与者的初始积累/分布。 建立了初始交易区间，该区间通常在剩余交易时段内作为参考。 集中了大量的机构订单。 作为支撑/阻力的强烈作用 作为支撑 ：当价格在看涨运动后返回该区域时，通常会遇到买家。 作为阻力 ：在下跌趋势中，该区域通常对上涨运动提供强烈的拒绝。 显著突破 ：果断突破该区块通常表明
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
BlocoSwingBR 指标 价值区域识别器 BlocoSwingBR 用于突出图表上的 关键价格区域 ，帮助快速判断市场。 主要功能: 动态矩形 日固定矩形（高/低） 昨日高低线 摆动箭头 灵活设置 交易员优势: 识别支撑与压力区 识别波动高低点 更清晰的价格行为策略 自动支撑/阻力标记 BlocoSwingBR - 高级图形分析指标 为您推出 BlocoSwingBR，这是一款用于 MetaTrader 5 的专业技术指标，通过多种集成的图形工具，提供对市场结构的全面视角。 主要功能： •   动态矩形：   在选定的时间框架上自动绘制代表每个 K 线振幅的矩形，便于快速可视化交易区域。 •   固定日线矩形：   基于每天的最高价和最低价创建固定矩形，提供清晰的每日边界视觉参考。 •   参考线：   自动绘制前一日的最高价和最低价线，对于识别支撑和阻力位至关重要。 •   摆动点检测：   使用直观的箭头自动识别并标记摆动高点和低点，便于分析趋势反转和延续。 技术特点： 完全可定制（颜色、粗细、线条样式） 兼容所有
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
指标
BlockOscilationDay – 专业市场视觉分析 描述 BlockOscilationDay 是一个复杂的技术指标，可提供清晰优雅的市场走势视觉分析。专为重视简洁和高效的交易者设计，该指标在干净直观的界面中结合了多层信息。 主要特点 多时间框架分析 可在任何时间框架上配置动态趋势线 可视化前一交易日的重要水平 带有直观颜色的日波动矩形 极简设计 干净、不杂乱的可视界面 红绿灯颜色代码（绿色/红色），便于解读 不干扰价格分析的 discreet 图形元素 智能功能 自动检测高点和低点摆动 前一交易日的支撑线和阻力线 指示市场主导方向的矩形 可选的转折点箭头 可自定义设置 趋势线 保留的线条数量 可自定义粗细和样式 用于分析的特定时间框架 日矩形 可调整的显示周期 可自定义线条样式 基于当前价格位置的颜色 视觉元素 所有元素可自定义颜色 控制线条粗细和样式 可选的信息标签 优势 清晰的可视化 ：重要信息，无视觉杂乱 可自定义 ：适应您的交易风格 直观 ：便于决策的颜色和形状 高效 ：最低的系统资源消耗 通过结合视觉优雅和实用功能的工具提升
BlockLongTimeFlexible
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
BlockLongTimeFlexible - 时间块可视化工具 掌握市场时间分析 BlockLongTimeFlexible 是交易员和分析师必备的终极工具，能够专业直观地可视化和分析时间段。创建可自定义的可视矩形，直接在图表上突出显示周期、季节性和时间模式。 该指标的功能 在图表上创建 彩色矩形 来标记特定时间段。非常适合分析季节性模式、市场周期和比较不同时期。 ️ 基础设置三步走 1️⃣   选择周期类型 年/月/周 ：选择时间单位 每块单位数 ：每个矩形代表多少单位（如：2周） 块数量 ：要创建多少个矩形 2️⃣   设置日期（可选） 使用固定日期 ：勾选以设置特定时段 开始/结束日期 ：定义第一个矩形 后续矩形将自动创建 3️⃣   自定义颜色 主颜色 ：所有块的颜色 颜色组 ：用不同颜色突出特定块 简化颜色系统 基础颜色 所有块以主颜色开始 使用组来为特定块上色 如何使用组 text 组1: "0,2,4" → 块0、2和4变为红色 组2: "1,3,5" → 块1、3和5变为绿色 组3: "6-8" → 块6、7和8变为蓝色 快速提示：
EssentialLines
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
EssentialLines Indicator v3.00 – 使用手册 EssentialLines v3.00 是一款 MetaTrader 5 指标，可自动绘制前一天的 High、Low、Open、Close 和 Mid Range。每条线都可以单独设置可见性、颜色、样式和宽度。 安装 复制文件到 MT5/MQL5/Indicators 重启 MT5 将指标添加到图表 设置 可见性：High、Low、Open、Close、Mid Range 只启用需要的线。 单独参数：颜色、样式（SOLID、DASH、DOT、DASHDOT、DASHDOTDOT）、宽度（1–5 px） 推荐设置：Day Trade、Swing Trade、Minimalist（参数保持原样） 指标信息 点击任意线可查看前一天的数据。 60%：强趋势 40–60%：中性 <40%：弱趋势 常用策略 Breakout、Range、Opening 自动运行 每日 00:00 更新 自动清理旧线 日志通知 问题解决 看不到线 → 检查可见性 颜色无变化 → 检查参数 重复 → 删除并重新添加 限制 无提醒 仅绘制前
PriceMovementMapper
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
PriceMovementMapper以其独特的视觉价格行为方法，革新了技术分析。这款适用于MT5的创新指标创建动态区块，通过智能垂直线显示价格极端值，映射每日开盘/收盘区间。与传统工具不同，它通过颜色编码的矩形和直观的连接线，提供对市场结构、趋势强度和关键支撑/阻力位的清晰可视化。每个交易日都被表示为一个独立的区块，显示价格从开盘到收盘的完整旅程，垂直延伸线揭示了价格超出开盘和收盘水平的距离。非常适合寻求识别高概率交易机会的波段交易者、技术分析师和价格行为爱好者。该指标适用于所有金融产品和日线以下的时间周期，通过可定制的颜色、样式和填充选项提供无与伦比的市场运动清晰度，实现个性化交易体验。 PriceMovementMapper - 价格运动映射器 MQL5发布说明 PriceMovementMapper是一款创新技术指标，彻底改变了MetaTrader 5中的价格行为可视化。与市场上任何其他工具不同，它提供了独特直观的每日价格运动视觉表示，使交易者能够以前所未有的清晰度识别模式和机会。 独家功能 价格行为区块 彩色矩形直观表示每日开盘与收盘关系 自动颜色：上涨日为绿色，
PriceMovementMapperBR
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
Price Movement Mapper B3 - 巴西股市专用指标 技术说明： Price Movement Mapper B3 是一款专门为巴西证券交易所（B3）交易资产技术分析开发的高级指标。该视觉工具通过独特的图形表示来映射每日价格走势，结合了彩色块和战略放置的垂直线。 主要特点： 彩色日线块 ：清晰展示开盘/收盘关系 完整时间覆盖 ：从00:00到23:59绘制块（24小时） 智能影线定位 ：垂直线精确放置在B3交易时段中间（约13:30） 参考线 ：前一日高低点带描述性标签 警告系统 ：历史数据可用性警报 B3专属功能： 考虑巴西市场特点开发： 特定B3交易时间（10:00-17:59） 自动调整拆股和并股 视觉元素的精确时间定位 针对巴西资产行为优化 要求： MetaTrader 5 低于D1的时间周期（日内） 资产历史数据 B3交易资产（推荐）
筛选:
无评论
回复评论