DailyFirstHourLines
- Indicateurs
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Version: 1.8
- Activations: 5
Description
Le Daily First Hour Lines est un indicateur technique innovant pour MetaTrader 5 qui trace automatiquement les niveaux de support et de résistance basés sur la première bougie de 1 heure de chaque session de trading. Développé pour les traders opérant sur les marchés financiers, cet indicateur fournit des références visuelles cruciales pour identifier les points potentiels de inversion et de continuation de tendance.
Caractéristiques Principales
-
Lignes de la Première Bougie H1: Trace des lignes pointillées aux niveaux haut et bas de la première bougie de 1 heure de chaque jour
-
Références du Jour Précédent: Inclut des lignes discontinues avec les niveaux haut et bas de la veille
-
Codage Couleur Intuitif:
-
Bleu (DodgerBlue) pour les hauts
-
Magenta pour les bas
-
-
Nettoyage Automatique: Supprime automatiquement les objets de plus de 48 heures pour garder le graphique organisé
-
Mise à Jour Quotidienne: Traite automatiquement une fois par jour après 01:00
Avantages pour les Traders
-
Identification Support/Résistance: Les lignes de la première bougie H1 fonctionnent souvent comme d'importants niveaux de support et résistance intraday
-
Analyse Contextuelle: Les lignes de la veille fournissent un contexte supplémentaire pour l'analyse des prix
-
Visuel Propre: Design discret qui ne encombre pas le graphique avec des informations inutiles
-
Totalement Automatique: Ne nécessite aucune intervention manuelle après l'installation
Comment Utiliser
-
Installez l'indicateur dans MetaTrader 5
-
Attachez-le au graphique desired (recommandé: graphiques H1, H4 ou Quotidiens)
-
Observez les lignes tracées automatiquement:
-
Lignes pointillées: Haut et bas de la première bougie H1 du jour current
-
Lignes discontinues: Haut et bas de la veille
-
Applications Trading
-
Trading de Breakout: Utilisez les niveaux comme points d'entrée pour les breakouts
-
Reversion à la Moyenne: Tradez contre les extrêmes lorsque le prix s'éloigne significantly
-
Gestion des Risques: Utilisez les niveaux pour définir les stops et targets
-
Analyse de Tendance: Identifiez la force de la tendance en observant comment le prix réagit aux niveaux
Configuration Technique
-
Plateforme: MetaTrader 5
-
Timeframes: Tous (optimisé pour H1 et supérieurs)
-
Marchés: Forex, Actions, Indices, Matières Premières
-
Fonctionnalités: Faible consommation CPU, mise à jour efficiente
Code Source
L'indicateur a été développé en MQL5 suivant les best practices de programmation, avec un code propre et commenté pour une compréhension et personnalisation faciles.
Note: Cet indicateur est un outil d'aide à l'analyse et ne garantit pas des résultats rentables. Utilisez toujours un stop loss et une gestion des risques appropriée dans toutes les transactions.