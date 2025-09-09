DailyFirstHourLines

Daily First Hour Lines - Indicateur pour MetaTrader 5

Description

Le Daily First Hour Lines est un indicateur technique innovant pour MetaTrader 5 qui trace automatiquement les niveaux de support et de résistance basés sur la première bougie de 1 heure de chaque session de trading. Développé pour les traders opérant sur les marchés financiers, cet indicateur fournit des références visuelles cruciales pour identifier les points potentiels de inversion et de continuation de tendance.

Caractéristiques Principales

Lignes de la Première Bougie H1 : Trace des lignes pointillées aux niveaux haut et bas de la première bougie de 1 heure de chaque jour

Références du Jour Précédent : Inclut des lignes discontinues avec les niveaux haut et bas de la veille

Codage Couleur Intuitif : Bleu (DodgerBlue) pour les hauts Magenta pour les bas

Nettoyage Automatique : Supprime automatiquement les objets de plus de 48 heures pour garder le graphique organisé

Mise à Jour Quotidienne: Traite automatiquement une fois par jour après 01:00

Avantages pour les Traders

Identification Support/Résistance : Les lignes de la première bougie H1 fonctionnent souvent comme d'importants niveaux de support et résistance intraday

Analyse Contextuelle : Les lignes de la veille fournissent un contexte supplémentaire pour l'analyse des prix

Visuel Propre : Design discret qui ne encombre pas le graphique avec des informations inutiles

Totalement Automatique: Ne nécessite aucune intervention manuelle après l'installation

Comment Utiliser

Installez l'indicateur dans MetaTrader 5 Attachez-le au graphique desired (recommandé: graphiques H1, H4 ou Quotidiens) Observez les lignes tracées automatiquement: Lignes pointillées: Haut et bas de la première bougie H1 du jour current

Lignes discontinues: Haut et bas de la veille

Applications Trading

Trading de Breakout : Utilisez les niveaux comme points d'entrée pour les breakouts

Reversion à la Moyenne : Tradez contre les extrêmes lorsque le prix s'éloigne significantly

Gestion des Risques : Utilisez les niveaux pour définir les stops et targets

Analyse de Tendance: Identifiez la force de la tendance en observant comment le prix réagit aux niveaux

Configuration Technique

Plateforme : MetaTrader 5

Timeframes : Tous (optimisé pour H1 et supérieurs)

Marchés : Forex, Actions, Indices, Matières Premières

Fonctionnalités: Faible consommation CPU, mise à jour efficiente

Code Source

L'indicateur a été développé en MQL5 suivant les best practices de programmation, avec un code propre et commenté pour une compréhension et personnalisation faciles.

Note: Cet indicateur est un outil d'aide à l'analyse et ne garantit pas des résultats rentables. Utilisez toujours un stop loss et une gestion des risques appropriée dans toutes les transactions.



