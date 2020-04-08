DailyFirstHourLines

Daily First Hour Lines - Индикатор для MetaTrader 5

Описание

Daily First Hour Lines - это инновационный технический индикатор для MetaTrader 5, который автоматически строит уровни поддержки и сопротивления на основе первой свечи 1 часа каждой торговой сессии. Разработанный для трейдеров, работающих на финансовых рынках, этот индикатор предоставляет crucial визуальные ориентиры для идентификации потенциальных точек разворота и продолжения тенденции.

Основные характеристики

Линии первой H1 свечи : Рисует пунктирные линии на уровнях максимума и минимума первой часовой свечи каждого дня

Ссылки на предыдущий день : Включает пунктирные линии с уровнями максимума и минимума предыдущего дня

Интуитивная цветовая кодировка : Синий (DodgerBlue) для максимумов Пурпурный для минимумов

Автоматическая очистка : Автоматически удаляет объекты старше 48 часов для поддержания organized графика

Ежедневное обновление: Автоматически обрабатывается один раз в день после 01:00

Преимущества для трейдеров

Идентификация поддержки/сопротивления : Линии первой часовой свечи часто действуют как важные внутридневные уровни поддержки и сопротивления

Контекстный анализ : Линии предыдущего дня предоставляют дополнительный контекст для анализа цен

Чистая визуализация : Дискретный дизайн, не загромождающий график ненужной информацией

Полностью автоматический: Не требует ручного вмешательства после установки

Как использовать

Установите индикатор в MetaTrader 5 Прикрепите его к desired графику (рекомендуется: H1, H4 или дневные графики) Наблюдайте за автоматически построенными линиями: Пунктирные линии: Максимум и минимум первой H1 свечи текущего дня

Штриховые линии: Максимум и минимум предыдущего дня

Торговые применения

Торговля на пробой : Используйте уровни как точки входа для пробоев

Реверсия к среднему : Торгуйте против экстремумов, когда цена значительно отклоняется

Управление рисками : Используйте уровни для установки стоп-лоссов и целей

Анализ тенденции: Определяйте силу тенденции, наблюдая за реакцией цены на уровни

Техническая конфигурация

Платформа : MetaTrader 5

Таймфреймы : Все (оптимизировано для H1 и выше)

Рынки : Форекс, Акции, Индексы, Товары

Особенности: Низкое потребление CPU, эффективное обновление

Исходный код

Индикатор разработан на MQL5 с соблюдением лучших практик программирования, с чистым и прокомментированным кодом для легкого понимания и customization.

Примечание: Этот индикатор является инструментом анализа и не гарантирует profitable результатов. Всегда используйте стоп-лосс и proper управление рисками во всех сделках.



