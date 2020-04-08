DailyFirstHourLines

Daily First Hour Lines - Индикатор для MetaTrader 5

Описание

Daily First Hour Lines - это инновационный технический индикатор для MetaTrader 5, который автоматически строит уровни поддержки и сопротивления на основе первой свечи 1 часа каждой торговой сессии. Разработанный для трейдеров, работающих на финансовых рынках, этот индикатор предоставляет crucial визуальные ориентиры для идентификации потенциальных точек разворота и продолжения тенденции.

Основные характеристики

  • Линии первой H1 свечи: Рисует пунктирные линии на уровнях максимума и минимума первой часовой свечи каждого дня

  • Ссылки на предыдущий день: Включает пунктирные линии с уровнями максимума и минимума предыдущего дня

  • Интуитивная цветовая кодировка:

    • Синий (DodgerBlue) для максимумов

    • Пурпурный для минимумов

  • Автоматическая очистка: Автоматически удаляет объекты старше 48 часов для поддержания organized графика

  • Ежедневное обновление: Автоматически обрабатывается один раз в день после 01:00

Преимущества для трейдеров

  • Идентификация поддержки/сопротивления: Линии первой часовой свечи часто действуют как важные внутридневные уровни поддержки и сопротивления

  • Контекстный анализ: Линии предыдущего дня предоставляют дополнительный контекст для анализа цен

  • Чистая визуализация: Дискретный дизайн, не загромождающий график ненужной информацией

  • Полностью автоматический: Не требует ручного вмешательства после установки

Как использовать

  1. Установите индикатор в MetaTrader 5

  2. Прикрепите его к desired графику (рекомендуется: H1, H4 или дневные графики)

  3. Наблюдайте за автоматически построенными линиями:

    • Пунктирные линии: Максимум и минимум первой H1 свечи текущего дня

    • Штриховые линии: Максимум и минимум предыдущего дня

Торговые применения

  • Торговля на пробой: Используйте уровни как точки входа для пробоев

  • Реверсия к среднему: Торгуйте против экстремумов, когда цена значительно отклоняется

  • Управление рисками: Используйте уровни для установки стоп-лоссов и целей

  • Анализ тенденции: Определяйте силу тенденции, наблюдая за реакцией цены на уровни

Техническая конфигурация

  • Платформа: MetaTrader 5

  • Таймфреймы: Все (оптимизировано для H1 и выше)

  • Рынки: Форекс, Акции, Индексы, Товары

  • Особенности: Низкое потребление CPU, эффективное обновление

Исходный код

Индикатор разработан на MQL5 с соблюдением лучших практик программирования, с чистым и прокомментированным кодом для легкого понимания и customization.

Примечание: Этот индикатор является инструментом анализа и не гарантирует profitable результатов. Всегда используйте стоп-лосс и proper управление рисками во всех сделках.


