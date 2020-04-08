DailyFirstHourLines
- Индикаторы
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Версия: 1.8
- Активации: 5
Описание
Daily First Hour Lines - это инновационный технический индикатор для MetaTrader 5, который автоматически строит уровни поддержки и сопротивления на основе первой свечи 1 часа каждой торговой сессии. Разработанный для трейдеров, работающих на финансовых рынках, этот индикатор предоставляет crucial визуальные ориентиры для идентификации потенциальных точек разворота и продолжения тенденции.
Основные характеристики
-
Линии первой H1 свечи: Рисует пунктирные линии на уровнях максимума и минимума первой часовой свечи каждого дня
-
Ссылки на предыдущий день: Включает пунктирные линии с уровнями максимума и минимума предыдущего дня
-
Интуитивная цветовая кодировка:
-
Синий (DodgerBlue) для максимумов
-
Пурпурный для минимумов
-
-
Автоматическая очистка: Автоматически удаляет объекты старше 48 часов для поддержания organized графика
-
Ежедневное обновление: Автоматически обрабатывается один раз в день после 01:00
Преимущества для трейдеров
-
Идентификация поддержки/сопротивления: Линии первой часовой свечи часто действуют как важные внутридневные уровни поддержки и сопротивления
-
Контекстный анализ: Линии предыдущего дня предоставляют дополнительный контекст для анализа цен
-
Чистая визуализация: Дискретный дизайн, не загромождающий график ненужной информацией
-
Полностью автоматический: Не требует ручного вмешательства после установки
Как использовать
-
Установите индикатор в MetaTrader 5
-
Прикрепите его к desired графику (рекомендуется: H1, H4 или дневные графики)
-
Наблюдайте за автоматически построенными линиями:
-
Пунктирные линии: Максимум и минимум первой H1 свечи текущего дня
-
Штриховые линии: Максимум и минимум предыдущего дня
-
Торговые применения
-
Торговля на пробой: Используйте уровни как точки входа для пробоев
-
Реверсия к среднему: Торгуйте против экстремумов, когда цена значительно отклоняется
-
Управление рисками: Используйте уровни для установки стоп-лоссов и целей
-
Анализ тенденции: Определяйте силу тенденции, наблюдая за реакцией цены на уровни
Техническая конфигурация
-
Платформа: MetaTrader 5
-
Таймфреймы: Все (оптимизировано для H1 и выше)
-
Рынки: Форекс, Акции, Индексы, Товары
-
Особенности: Низкое потребление CPU, эффективное обновление
Исходный код
Индикатор разработан на MQL5 с соблюдением лучших практик программирования, с чистым и прокомментированным кодом для легкого понимания и customization.
Примечание: Этот индикатор является инструментом анализа и не гарантирует profitable результатов. Всегда используйте стоп-лосс и proper управление рисками во всех сделках.