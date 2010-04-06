⚡ Solo 7/10 copie rimaste al prezzo di lancio di $85! ⚡

Filosofia — “Costruire solo quando il mercato dice sì.”

La maggior parte delle griglie piazza livelli a caso e spera. MAM White chiede prima il permesso: al trend, alla volatilità, al tuo broker. Costruisce una griglia LIMIT unilaterale solo quando la EMA veloce è allineata con un forte trend EMA lento e il prezzo è correttamente distante dal centro. Nessun trend? Nessuna costruzione. Nuovo flip? Raffreddamento. Spread troppo ampio o fuori orario? In attesa.

Quando agisce, lo fa con disciplina: ordini LIMIT piazzati a passi misurati attorno a EMA_fast, ognuno con validazione server e rispetto di stop/livelli di freeze. Se il TP non può essere allegato in sicurezza all’apertura, viene aggiunto dopo l’esecuzione — senza drammi. Il risultato è una griglia che si comporta come un assistente disciplinato: allineata al mercato, controllata e resistente agli errori del broker. Struttura calma > esecuzioni caotiche.



