Dynamic Scalping Oscillator mq
- 지표
- DMITRII GRIDASOV
- 버전: 1.59
- 활성화: 10
"다이나믹 스캘핑 오실레이터"는 MT4를 위한 고급 맞춤형 암호화폐/외환 지표이자 효율적인 트레이딩 도구입니다!
- 차세대 오실레이터 - 사용 방법은 그림을 참조하세요.
- 다이나믹 스캘핑 오실레이터는 적응형 과매도/과매수 영역을 제공합니다.
- 오실레이터는 동적인 과매도/과매수 영역에서 정확한 진입 시점을 찾는 보조 도구입니다.
- 과매도 값: 녹색선 아래, 과매수 값: 주황색선 위.
- 이 지표는 가격 변동 패턴과도 결합하기 좋습니다.
- 일반 오실레이터보다 훨씬 정확합니다. 적합한 시간대: M30, H1, H4, D1, W1.
- PC 및 모바일 알림 기능 제공.
..........................................................................여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요!
MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.