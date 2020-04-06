Virgo EA MT4

Offerta limitata: rimangono 3 copie su 10, il prezzo aumenterà di $ 1200 per ogni dieci copie vendute, il prezzo finale è $ 29000.


1.) Segnali di trading


2.) Caratteristiche del prodotto

  1. Secondo i risultati del backtest, il tasso di successo a lungo termine è pari a ±80% e il tasso di crescita annuale composto massimo è pari a ±130%.
  2. Il capitale iniziale minimo richiesto per fare trading è di soli $ 100.
  3. Non ci sono impostazioni di parametri complicate, devi solo impostare l'orario di trading e la gestione dei fondi.
  4. I clienti possono scegliere se abilitare il metodo di gestione dei fondi Martingale in base alle proprie esigenze.
  5. Utilizza True Trailing Stop e Trailing Stop su ogni operazione.
  6. Sulla base dei risultati del backtest, ogni operazione viene mantenuta per non più di una settimana.
  7. Fai trading solo quando c'è un grande trend e non fai trading fino a tre mesi in base ai risultati del backtesting, ma in media una volta alla settimana.
  8. Non è necessario filtrare gli eventi di notizie o scaricare file aggiuntivi.
  9. I requisiti per il tipo di broker, il tipo di conto, lo spread del broker e il ritardo della rete non sono elevati.
  10. Può essere utilizzato in combinazione con altri EA, ma gli obiettivi di investimento tra EA non possono essere ripetuti.
  11. A meno che non vi sia un bug che influisce sui risultati di trading, l'EA non verrà aggiornato, garantendo la stabilità dell'operazione EA.
  12. I clienti possono ottimizzare autonomamente alcuni parametri, come la regolazione delle distanze di stop-loss e take-profit per adattarsi ai risultati dei backtest dei loro broker.
  13. Escludendo l'impatto degli spread e degli slippage effettivi, i risultati di trading effettivi sono quasi coerenti con i risultati del backtest dei dati storici di Tick.
  14. Dopo più di tre anni di test fuori campione, ciò garantisce che l'EA non abbia problemi di overfitting.

3.) Requisiti della transazione

  • Tipo di broker: ECN o STP o MM disponibili senza alcuna restrizione.
  • Tipo di conto: i conti Standard o Zero Spread o islamici sono accettati senza alcuna restrizione.
  • Conto di contropartita: deve essere un conto di contropartita.
  • Fuso orario del broker: i clienti possono impostarlo autonomamente. Il fuso orario del broker è solitamente GMT+2 utilizzando l'ora legale degli Stati Uniti.
  • Obiettivo di investimento: XAUUSD
  • Fuso orario della carta: m1
  • Capitale iniziale: $ 100
  • Leva minima: 1:30
  • Spread massimo: non esiste un limite di spread, ma più basso è lo spread, meglio è.
  • Ritardo massimo: 2000ms
  • Tipo VPS: è necessario utilizzare un VPS basato su Windows.

4.) Cosa devi sapere sul backtesting

  1. Assicurati che il fuso orario GMT corrisponda al tuo broker prima di eseguire il backtest, altrimenti i risultati del backtest saranno errati. Se non conosci il fuso orario GMT utilizzato dal tuo broker, contatta il tuo broker.
  2. Nel test retrospettivo dall'inizio di marzo di quest'anno alla fine di ottobre di quest'anno, l'ora legale dovrebbe essere impostata su No. Durante il backtest dall'inizio di novembre di quest'anno alla fine di febbraio del prossimo anno, l'ora legale dovrebbe essere disattivata, altrimenti i risultati del backtest non saranno corretti.
  3. Durante il backtesting, scegli di utilizzare almeno 1 minuto o dati Tick per garantire che la qualità dei dati sia superiore al 98,00%.
  4. Si consiglia di condurre test retrospettivi sulla piattaforma MT5. Solo la piattaforma MT5 può fornire dati storici effettivi dai broker. Se il tuo broker offre solo la piattaforma MT4, valuta la possibilità di passare a un broker che offra la piattaforma MT5.
  5. I dati storici variano ampiamente tra i broker. Non è consigliabile utilizzare il plug-in di backtest MT4 per il backtest. I risultati del backtest forniti dal plugin backtest potrebbero indurti a impostare definizioni di rischio errate, il che è molto pericoloso.
  6. Il backtest MT4 non supporta il backtest di coppie multivaluta. Questo prodotto utilizza più grafici di coppie di valute. Quando si utilizza la piattaforma MT4 per il backtesting, potrebbe esserci un grosso errore tra i risultati del backtesting e i risultati di trading effettivi. Si consiglia vivamente di utilizzare la piattaforma MT5. Condurre test retrospettivi.

5.) Dettagli tecnici

  • Controlla la fonte dei dati storici: Pepperstone.
  • Tempo all'interno del campione: 2018.01.01 - 2019.01.01.
  • Tempo fuori campione: 2019.01.01 - 2023.12.01.
  • Base per l’ingresso nel mercato: molteplici indicatori Williams forniscono segnali di ingresso nel mercato.
  • Base di uscita: uscita automatica guidata dal trailing stop.

6.) Gestione del denaro

definizione del rischio bilancia martingala CAGR prelievo massimo punto di massima perdita Rischio di liquidazione
a basso rischio $ 500 vero Tasso di crescita annuo composto ±20% MediaDD±20% MediaDD±30%
alto rischio 100 dollari vero Tasso di crescita annuo composto ±130% MD±80% MD±100%
a basso rischio $ 500 Errato Tasso di crescita annuo composto ±10% MediaDD±10% MediaDD±20% NO
alto rischio 100 dollari Errato Tasso di crescita annuo composto ±55% DMD±45% MD±100% NO

      7.) Informazioni sull'acquisto

      • Se l'EA non ha le funzionalità che desideri, non acquistarlo. Non aggiungerò nuove funzionalità al prodotto a meno che non ci sia un bug che influisce sui risultati di trading. Gli aggiornamenti frequenti infastidiscono la maggior parte dei clienti. Spero che tu possa capire.
      • I risultati di trading effettivi possono variare tra i broker. Scegli il broker che desideri utilizzare per il backtest e assicurati che i risultati del backtest ti soddisfino prima di decidere se acquistare.
      • Se riscontri difficoltà dopo l'acquisto, contattami immediatamente, non essere timido! Prima me lo segnalate, prima potrò indagare. Prima si indaga, prima il problema può essere risolto.
      • Attualmente vendo i miei prodotti solo su MQL5.com. Se vedi qualcuno che vende i miei prodotti su altri siti web, fai attenzione, è una truffa.

      8.) Contatta il servizio clienti

      • Finestra di contatto: https:   //www.mql5.com/en/users/sqrc
      • Tempo di contatto: il tempo di risposta più rapido è entro cinque minuti, il tempo di risposta più lento non supererà le 24 ore, 7 giorni alla settimana, tutto l'anno.
      • Informazioni di contatto: fai clic sul pulsante [Invia messaggio] sul lato destro del post con foto per contattarmi immediatamente. Puoi anche lasciare un messaggio nell'area di discussione del prodotto, ma non riceverò il tuo messaggio immediatamente.


