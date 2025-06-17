Dynamic Pips MT5

5

✨✨✨ クリスマス＆新年がやってきました — 2026年のトレード計画は決まっていますか？ 🎄🎄🎄

🔥 Dynamic Pips EA が40%OFF$7998回のアクティベーション込み）になりました。

🔥 さらに：

  • まだお持ちでない方には Boring Pips EA（MT4 または MT5）を無料提供

  • 既存のお客様は 追加で10%割引

お早めに！
本オファーは 先着5名、または 2026年1月7日まで（いずれか早い方）です。

📩 詳細や参加をご希望の方は、お気軽にメッセージください。

  • トランプ氏の2期目によって、グローバル市場を揺るがす大規模な関税の復活から始まる、攻撃的な貿易政策の波が再燃しています。
  • 中東の緊張が高まり、最近ではイスラエルとイランの間での対立が注目され、原油価格の上昇要因となっている可能性があります。
  • ロシアとウクライナの戦争は解決の兆しがなく続いており、地政学的な不安定さを助長しています。
  • 経済的ナショナリズムが広がる一方で、国際的な協調関係は崩壊しつつあります。
  • サプライチェーンは依然として脆弱で、主要経済圏ではインフレ圧力が高まっています。

金融市場はこれまで以上に脆弱で予測不可能になっています。あなたのトレーディング戦略は、この新しい現実に備えていますか？

このような不安定な時代を乗り切るために、トレーダーには従来型の戦略だけでは不十分です。
市場の大きな動きに依存せず、複数の機会から安定的に利益を得られるシステムが必要です。
また、最初の市場予測が外れたときにも損失を賢く限定できるリスク管理が不可欠です。
そして何より、自分の取引スタイルとリスク許容度に合わせて完全にカスタマイズ可能な柔軟性が求められます。

Dynamic Pips EA は、不安定でボラティリティの高い市場においてトレーダーが成功するために特化して設計されました。
3つの重要な柱に基づいた包括的なソリューションを提供します：
分散投資、資本保護、深いカスタマイズ性

1. 複数通貨ペアによる分散化:

Dynamic Pips EA は、わずか数通貨ペアにリスクを集中させるのではなく、
10以上の主要およびマイナー通貨ペアで積極的に取引します。
これにより、エントリーチャンスが増加し、特定の市場の動きへの依存が軽減されます。
世界情勢が不安定なとき、ある地域の通貨が政策や制裁、経済ニュースに左右される中、
この分散化はパフォーマンスの安定化に役立ち、より安定的またはトレンドのある市場からの利益を捉えます。

2. グループ単位のスマートなストップロス管理:

Dynamic Pips EA は、ピップベースのグループストップロス機能を導入しています。
あらかじめ設定されたピップ損失に達すると、そのグループ内のすべてのポジションを同時にクローズします。
これにより、損失の拡大を防ぎ、市場仮説が無効になった際にも資本を保護します。
このシステムは各通貨ペアに適応し、それぞれのボラティリティと市場特性に応じて調整されます。

3. 高度なカスタマイズによる完全な柔軟性:

トレーダーごとにリスクへのアプローチ、好みの通貨ペア、取引スタイルは異なります。
Dynamic Pips EA は、内部パラメーターの完全制御を提供し、
シグナルの信頼性、取引頻度、ペアごとのリスク、取引方向などあらゆる面を調整可能です。
資金保護を重視する保守的なトレーダーから、短期のチャンスを狙うスキャルパーまで、
EA をあなたの取引哲学にぴったりと合わせることができます。

この3つの機能が合わさることで、堅牢で柔軟、トレーダー本位のツールが完成します。
予測不能な市場でも一歩先を行く力を提供します。


Dynamic Pips EA のインプット設定とインストール手順はこちら： Dynamic Pips Input & Installation Guide

Dynamic Pips EA の設定ファイル： Dynamic Pips EA Settings File

MT5 バージョン対応: MT4

その他の製品やリアル取引実績: Live signals


製品仕様

 名称

 Dynamic Pips

 バージョン

 2.1

 プラットフォーム

 MT4, MT5

 取引戦略

 モメンタム、需給ゾーン、フィボナッチリトレースメント、人工知能

 推奨通貨ペア

 AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF,   EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

 タイムフレーム

 M5

 単一通貨対応EA

 はい（1チャートにつき1通貨ペア）

 テイクプロフィット

 あり（トレーリング対応）

 ストップロス

 あり（固定）

 グリッド戦略

 オプション

 マーチンゲール戦略

 オプション

 リスク管理

 1. 指定ドローダウン到達時の新規停止／全ポジションクローズ
 2. 仮説失敗時のグループストップロス発動
 完全制御可能な項目  シグナルフィルター、取引頻度、取引方向、ギャップ、TP、SL、ロット、リスク配分、決済条件など


EAの推奨最低運用資金：$1000
口座資金に応じたポートフォリオ提案：

  • $1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD

  • $1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD

  • $2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP

  • $2500以上： 全11ペア— AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

これらは「Dynamic Pips EA: Installation File」で提供されているプリセットに基づいたスタート用提案です。


免責事項

本書で提示されているパフォーマンス数値および想定される結果は、サードパーティのティックデータ（Tick Data Suite と Tickstory）を用いた Anti-overfitting 研究に基づき、2010年から2023年の期間を対象とし、過去の市場特性が将来において完全または一部継続するという前提の下で算出されたものです。

バックテスト結果は、取引戦略の挙動を説明するための参考例としてのみ提供されるものであり、将来のパフォーマンス、収益、またはリスク水準を保証・示唆・裏付ける信頼できる根拠として解釈すべきではありません。

Dynamic Pips EA に関するご質問やフィードバックがございましたら、お気軽にプライベートメッセージでご連絡ください。 

レビュー 16
Kbneoinvest
115
Kbneoinvest 2025.10.08 04:05 
 

Running with medium for 2 weeks, so far so good. will continue to monitor to update my review. Andy, I sent you a message regarding Boring pips. please respond.

Lars Laeremans
248
Lars Laeremans 2025.08.25 17:33 
 

I’ve been running Dynamic Pips for about 1–2 months now, so this is still an early-stage review rather than a final conclusion.

So far, the drawdown has stayed very low, never going above 1–2% on my account. I’m currently using it on a $14k account with AUDUSD, EURUSD, AUDCAD, EURGBP and AUDNZD.

The EA places trades in a controlled grid structure, but it doesn’t overload the account. This is actually the second EA I’ve been running from this developer, and both have shown the same level of stability. Communication and updates from the developer are also very good, which adds confidence imo :)

It’s still early days, so I want to see how it behaves over several more months and in different market conditions. But based on the first results, Dynamic Pips looks like a steady, low-DD option for diversified pair trading.

Justin The Trader
890
Justin The Trader 2025.07.25 16:46 
 

Been using for two weeks and is doing very good, stable, i use a little less pairs than the 11 and a little less risk because i use boring pips and other EAs too, is a good EA. I recomend both EAs from Andy, just be careful to not use high risk. And wait for the compound effect!!

Update 11-8-25: I been running succesfully the EA, doing constant profits, i adjust a little less risk to add to my portafolio. Doing good!

おすすめのプロダクト
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
エキスパート
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Gold Heaven
Hiroaki Mitsuta
エキスパート
*self-introduction Hey guy's, myname is Hiroaki Mitstuda. I'm one hundred milione trader. and finace wizard class engineer. I was also interviewed as an investor. https://youtu.be/5Tx9bZrdQtA?si=_JOLnWeBVaDQpTzN Advisor's advantages: Expert Advisor trades during testing fully correspond to the trades in real trading, which is very important.  Does not use parasitic strategies.  Suitable for   PROP FIRMS   ( Works automatically with just one button switch).  Suitable for both beginners and prof
Forex crypto Fully Customizable Grid EA
Dobromir Tsolov
エキスパート
-         What it does? Opens BUY (or SELL) orders automatically every X pips you decide. Closes each trade at your personal TP .  Works on any symbol: SP500, NAS100, GOLD, EURUSD, BTC... 100 % YOUR SETTINGS   What can you enter in the settings? - Trading direction: Buy or Sell - Entry level - Entry volume - Maximum number of buy orders - Maximum number of sell orders - Pips required for each new entry - Pips to take profit per trade - Stop Loss Level - Close all trades when SL level is hit Exam
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
エキスパート
Insight Investor: Advanced Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction In the fast-paced world of Forex trading, having the right tools can significantly enhance your trading experience. Insight Investor is an advanced multi-currency trading bot designed to automate and optimize your trading operations. This expert advisor employs modern algorithms to analyze market conditions and execute trades, aiming to deliver consistent results while maintaining controlled risk levels. Key Features of Ins
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
エキスパート
REAL BACKTEST / LONG TERM PROFITIBILITY Introducing ComplexEuro Edge PRO , an advanced Expert Advisor, meticulously designed 'EURUSD' trading system that specializes in executing high-precision trades by implementing a unique set of strict conditions and technical criteria.  ComplexEuro is unlike other EAs that rely on generic algorithms , martingale/grid or other 'AI' gimmicks that do not work long term. Minimum Deposit : $100 TimeFrame : M1 Pair : EURUSD VPS is recommended Auto Close at weeke
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
エキスパート
ローンチプロモーション: 現在の価格で入手可能な限定数のコピー 最終価格: 990$ NEW: 無料で EA を 1 つゲット!   (2取引口座の場合) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro アルゴリズムへようこそ!   何年にもわたって市場を研究し、さまざまな戦略をプログラミングしてきた結果、優れた取引システムに必要なすべてを備えたアルゴリズムを見つけました。 ブローカーに依存しない スプレッド インディペンデント MT4、MT5、TDS2、および複数のブローカーで、実際の変数スプレッドテストを使用して非常に安定したバックテストを簡単に示します 何百もの異なる設定はすべて、テストで有益な結果をもたらします (もちろん、私は最高のものを選択しました!) 非常に堅牢なシステム -> 設定は交換可能であるため、USDJPY
Sun Bin SCF
Peat Winch
エキスパート
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
Royal Radiante EURUSD
Mr Jeeraphat Lommahadthai
エキスパート
Royal Radiante は、非常に高度なロジック、独自のインジケーター、多くのテクニカル分析を使用する自動スキャルピング ロボットです。 実際のアカウントでテストされ、実証されており、現実的なリスクと報酬の比率が良好です。 この戦略のロジックは、そのパフォーマンスの中核です. 最適化がうまくいかなくても、この戦略は依然として非常に有益です! この戦略は、マーチンゲール/グリッドシステムのようなリスクの高い方法を使用しません。この戦略では、これまでハイエクイティのダウンドローはありません!ロットサイズの増加がないため! この戦略では、2011 年から 2021 年の履歴データを研究に使用して、一般的なパターンでの価格変動の波を訓練および予測します。複数の時間枠で短い繰り返しパターンと長い繰り返しパターンを組み合わせて使用​​します。 一度に開くことができるのは、一方向の 1 ポジションのみです。 バックテストは合法であることを証明します!バックテストの結果を見栄えよくするために、平均化、前履歴の読み取り、過度の最適化、およびその他の無意味な方法は使用しません。
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
エキスパート
Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
Hybrid Coco EA
Suharmoko
エキスパート
Price at $499 7 Copy left Hybrid Coco EA  is a modern, tropical-themed automated trading system that blends simplicity with high-performance market technology. Inspired by the balance and clarity of a fresh young coconut, this EA delivers smooth and powerful trading using momentum-based indicators  instead of traditional candle engines. Built for gold and major forex pairs, Hybrid Coco uses multi-layered momentum analysis  to detect early trend bursts, continuation waves, and exhaustion points
GoldenFingerMTG by MidasAlgo
Lim Khai Yee
エキスパート
GoldenFinger MTG  by MidasAlgo ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ Download the demo of GoldenFinger MTG EA today, then grab this new release special offer before it expires after 10 purchases to RENT it for just 1 month at only $30/month(N.P.$88.88) – the LOWEST price you can get from MidasAlgo products! This exclusive deal allows investors to test its robust performance on both DEMO and LIVE accounts before making any further purchase!  REALIST
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
エキスパート
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
エキスパート
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
FVG Judge
Burak Enes Aydin
エキスパート
Fair Value Gap Judge EA uses a special calculation formula between price differences and thus determines whether the parity is above or below the required price. It does not use the MA and RSI system, instead it detects sudden fomo SELLs and BUYs in prices. In this way, it enters trade only when there are opportunities. -It is suitable for all FX parities and stock market, but I do not recommend you to make sell trades in stocks that pay dividends, because you may face the risk of paying neg
CRT Advanced
Jose Antonio Cantonero Velasco
エキスパート
SISTEMA DE TRADING ALGORITMICO PROFESIONAL VISIÓN GENERAL CRT ADVANCED   es un sistema de trading automatizado de alta precisión que opera basado en el análisis de formaciones de velas japonesas. Desarrollado específicamente para mercados de Forex, indices y commodities, implementa una metodología sistemática que combina price action puro con gestión avanzada de riesgo. Contacte conmigo después de la compra, le enviaré sets y soporte gratuito. Gracias.
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
エキスパート
Indicementへようこそ！ プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT は、   専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。 EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。 この
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
エキスパート
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
US500 Pulse
Md Abdul Manann
エキスパート
Your Automated Edge for Consistent Trading Success Tired of emotional trading decisions and inconsistent results? Master the US500 (US S&P 500 Index) with a professional-grade trading robot built for the discipline and consistency required for long-term market success. Get started for just $34/month. License: 20 Devices & Unlimited Accounts.  US500 Pulse is not just another EA. It's a comprehensive, trend-following trading system designed to navigate the fast-paced US500 market with a primary
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
エキスパート
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Nexus Stock Trader
Thang Chu
エキスパート
Nexus Stock Trader   Live Signal   ( trading 3% Account Balance Risk) Nexus EA mql5 public channel:  Nexus Community Public Chat About Nexus Stock Trader: Nexus Stock Trader is a MT5 Expert Advisor trading US Stocks. The strategy will attempt to ride the long term multi-week trends of the largest market cap stocks in the US market. The EA limits risk by a tight but effective trailing stop. Stock list: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, I
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
RSI Advanced Pro EA
Nguyen Anh Tung
エキスパート
安定した年間利益を生み出すEAをご紹介します。以下に添付されている画像は、実際のデータに基づくバックテストの結果と、TradingViewおよびMT5でのバックテスト動画です。 RSI高度EAの仕組み RSI高度EAは任意の時間枠で取引を行います。 各トレードにはストップロスとテイクプロフィットが含まれており、リスク/リワード比は1:10です。 RSI高度EAで利益を最大化する方法 RSI高度EAを購入し、5つ星のレビューを残した後、私に連絡してください。TradingViewでRSI高度戦略を1年間無料で提供します。これにより、実際の取引前に迅速にバックテストを行うことができます。 お使いの取引プラットフォームに適したパラメータ設定のサポートを提供します。 注意 : 5本販売ごとに価格を値上げします。
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
エキスパート
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1: 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os do
CalcWave
Mohit Kumar
エキスパート
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
PulseTrend Algo
Thang Chu
5 (1)
エキスパート
PulseTrend Algo   Signal ( running 1% Account Balance Risk) Join  Nexus Community Public Chat This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management. About PulseTrend Algo: As a proven market knowledge, currencies exhibit strong trends during their respective sessions. For example, GBP pairs often breakout and find direction during the start of London session, while JPY pairs follows the trend of the
Aureus Trader
Divyesh Pandey
エキスパート
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
Promex MT5
Evgeniia Terekhova
5 (2)
エキスパート
Promex is a unique Expert Advisor that trades when there is a strong deviation of the price from the normal value. By opening trades at the moment when it is very likely to move in the opposite direction the Promex Expert Advisor accompanies it with a short trailing stop, thus collecting a small profit from the market, but with a probability of 95%. Trading account requirements. • Account types: ECN and RAW • Leverage: 1:30 or more • Minimum deposit: 100 USD • EURUSD spread: up to 6 pips Prop
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
エキスパート
シドニーは、人工知能を従来のテクニカル分析と組み合わせて使用し、 GBPUSDと USDJPYの シンボルの将来の市場の動きを予測する複雑で新しいアルゴリズムです。このExpert Advisorは、テクニカル分析指標からのデータを使用して訓練されたリカレントニューラルネットワーク、特にLong-Short-Term-Memoryセルを使用します。この方法によって、EAは将来の値動きに最も関連する指標を学習し、それに基づいて行動することができるのです。さらに、LSTMネットワークは、短期と長期の両方の履歴データを考慮することができるため、時系列分析に特に適しています。 注：本商品は 限定紹介 商品です：このEAを現在の価格で販売するのは、 10本中1本 のみです。次の価格： 799ドル このEAの価格は、このシステムで取引するユーザーを限定するために、着実に値上げされる予定です。 ライブ信号 : https://www.mql5.com/en/signals/2223419 重要： 追加情報および特典を受け取るには、製品購入後、PMを通じて直接ご連絡ください。 メカニクス このExp
Golden Strike Pro x30 for Prop Firm
Krzysztof Sitko
エキスパート
GOLDEN STRIKE PRO X30 FOR PROP FIRMS - XAUUSD M15 PROFESSIONAL TRADING SYSTEM WITH EXTRAORDINARY RESULTS PROVEN PERFORMANCE - $528,436.25 PROFIT ON $200K FUNDED ACCOUNT! Transform your XAUUSD trading with this elite algorithmic system that has consistently delivered exceptional returns with minimal risk. OUTSTANDING STATISTICS THAT SPEAK FOR THEMSELVES: TOTAL PROFIT : $528,436.25 on $200K funded account MAXIMUM DRAWDOWN : Only 6.87% - Ultra-low risk! PROFIT FACTOR : 2.77 - Near
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
エキスパート
Quantum Bitcoin EA   : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。 トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、   Quantum Bitcoin EA で ビットコイン 取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。 重要！ 購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル Quantum Bitcoin/Queen チャンネル:       ここをクリック ***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! Quantum Bitcoin EA は H1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉える トレンドフォロー戦略 を
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせください。 私はグリッドEAです。あなたのトレ
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
エキスパート
HFT AI FAST SCALPER V10.1 これまでで最も先進的なバージョンのEAです。 AIによる意思決定 、 マルチAI投票 、 ダイナミックな取引ロジック を完全に統合して再構築されました。 このEAは XAUUSD（ゴールド） のM1専用として設計されていただけでなく、現在は BTCUSD と ETHUSD も完全にサポートし、高頻度エントリー、スマートなリスク管理、そして高い適応性を備えています。 OpenRouter接続の無料AI と高度なフィルターを組み合わせ、市場のあらゆる状況で精密なトレードを実現します。 インタラクティブマニュアル V10.1 とプリセット: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公開チャンネル ライブシグナル付き）:   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 の主なアップグレード: BTCUSD と ETHUSD の完全統合 V10.1では、EAはゴールド（XAUUSD）に限定されなくなりま
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
エキスパート
ブラックフライデー50%オフ - NANO MACHINE GPT 通常価格:$997 からブラックフライデー:$498.50 (割引価格はプロモーション期間中に反映されます。) セール開始:2025年11月27日 - 期間限定のブラックフライデーイベント。 ブラックフライデー抽選: ブラックフライデーイベント期間中にNano Machine GPTを購入されたすべての購入者は、以下の賞品の抽選に参加できます: 1 x Synaアクティベーション 1 x AiQアクティベーション 1 x Mean Machine GPTアクティベーション 参加方法: 1) 購入後、 プライベートメッセージを送信 してNano Machine GPTのマニュアルと推奨設定ファイルを受け取ってください。 2) 次に、 この製品ページにコメントを投稿 して購入を確認し、ブラックフライデー抽選に 正式に登録 されます。 メッセージとコメントの両方を行った適格なブラックフライデー購入者の中から、3名の独立した当選者がランダムに選ばれます。 ブラックフライデープロモーション終了後、Nano Machine
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
エキスパート
Aria Connector EA – V4 (学習マシン + XGBoost学習モデル +112個の有料・無料AI + 投票システム + 外部・編集可能プロンプト) 市場のほとんどのEAが「AI」や「ニューラルネットワーク」を使用していると主張しながら、実際には基本的なスクリプトのみを実行している中、 Aria Connector EA V4 は真のAI駆動トレーディングの意味を再定義します。 これは理論ではなく、マーケティングの誇大宣伝でもありません。あなたのMetaTrader 5プラットフォームと112の実際のAIモデルとの直接的で検証可能な接続であり、次世代XGBoostエンジン、編集可能プロンプト、マルチAI投票システムと組み合わされています。 初日から、Ariaは透明で進化するエコシステムとして設計されました：最初は直接GPT接続、次に自動化、そして戦略監査。 現在、V4において、Ariaは真の学習マシンとなります 。市場状況に適応し、リアルタイムで戦略を最適化し、外部の編集可能プロンプトでその知能を完全にカスタマイズできます。 60,000以上のライブ取引分析 、
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
エキスパート
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
エキスパート
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
エキスパート
AIQ バージョン 5.0 - 機関投資家アーキテクチャによる自律的インテリジェンス ルールベースの自動化から真の自律的インテリジェンスへの進化は、アルゴリズム取引の自然な進歩を表しています。機関投資家の定量デスクが10年以上前から探求してきたものが、実用的な実装として成熟しました。AIQ バージョン 5.0 はこの成熟を体現しています:洗練されたマルチモデルAI分析、独立した検証アーキテクチャ、そして広範な本番展開を通じて洗練された継続学習システム。 これはAI機能を追加した自動化ではありません。これは基礎から構築された自律的インテリジェンスであり、機関投資家のトレーディングデスクがどのように意思決定の検証を構造化し、運用の信頼性を管理し、適応学習システムを実装するかについての長年の研究に基づいています。バージョン 5.0 は、この開発アプローチの集大成を表しています。 バージョン 5.0 は、55以上の無料統合モデルを含む300以上のAIモデルへのアクセス、独立した検証を提供する二重のAIアナリストとリスクマネージャーの役割、ゼロダウンタイム運用を保証する自動フェイルオーバー付き
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
エキスパート
Bonnitta EA は、保留ポジション戦略 (PPS) と非常に高度な秘密取引アルゴリズムに基づいています。 Bonnitta EA の戦略は、秘密のカスタム指標、トレンドライン、サポートおよびレジスタンス レベル (価格アクション)、および上記の最も重要な秘密の取引アルゴリズムを組み合わせたものです。 3 か月以上のリアルマネーテストなしで EA を購入しないでください。ボニッタ EA をリアルマネーでテストするのに 100 週間以上 (2 年以上) かかりました。結果は以下のリンクで確認してください。 BONNITTA EA は愛とエンパワーメントから作られています。 少数の購入者のみを対象とした価格設定と著作権侵害アルゴリズムの実装です。 Bonnitta EA は、22 年間で 99.9% の品質を持つ本物のティックを使用してテストされ、実際の市場状況に近いスリッページとコミッションでストレス テストに合格しました。 Expert Advisor には、完全な統計制御による統計収集およびスリッページ制御のアルゴリズムが含まれています。 この情報はブローカーのトリックか
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーはXAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力層
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
エキスパート
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
エキスパート
Mean Machine GPT バージョン 11.0 - 日本語 Mean Machine GPT バージョン 11.0 - 機関投資家インテリジェンスと専門トレーディングの融合 アルゴリズムトレーディングにおける真のAI統合の先駆者として、私たちは複数の市場サイクル、経済体制、技術進化を通じてこのアプローチを洗練してきました。適応的機械学習が定量的トレーディングの自然な進歩を表すという私たちの確信として始まったものが、業界の方向性となりました。バージョン 11.0 は、これまでで最も洗練された実装を示します。 これはマーケティング用語としてのAIではありません。これは、変化する市場状況を通じて何年もの本番展開で洗練された、専門的なトレーディング戦略に機関投資家の厳格さで適用された計算インテリジェンスです。バージョン 11.0 をサポートするインフラストラクチャは、適応的ポジション管理、マルチモデルコンセンサスシステム、ニューラルネットワーク重み最適化における継続的な研究開発の集大成を表しています。 バージョン 11.0 は、55 以上の無料統合モデルを含む 300 以上の AI モ
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
エキスパート
ICMarkets ライブシグナル： こちらをクリック KT Gold Nexus EAで成功するために必要なこと 忍耐。規律。時間。 KT Gold Nexus EAは、プロのトレーダーやプライベートファンドマネージャーが実際に採用している、現実的なトレーディング手法を基に構築されています。短期的な派手さや一時的な利益ではなく、長期にわたる安定性と一貫性を重視した設計となっています。 本EAは長期運用を前提として設計されています。その本来のポテンシャルを体感するためには、最低でも1年間の継続運用を推奨します。プロのトレーディングと同様に、損失が発生する週や、場合によっては数か月間のドローダウン期間が生じることもありますが、これは正常なプロセスです。重要なのは、より長い期間における累積パフォーマンスです。 多くのグリッド型やマーチンゲール型システムは、初期段階では急速な利益を示しますが、最終的に口座破綻へと至るケースがほとんどです。本EAはそのようなリスクを回避し、安定的かつコントロールされた成長を目的として開発されています。 イントロダクション KT Gold Nexus EAは、
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
エキスパート
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
エキスパート
NEXUS – 市場とともに進化する定量アダプティブ・グリッドシステム NEXUS は、リアルタイムでルールの組み合わせを生成し、それらを アウト・オブ・サンプル（out-of-sample）検証 でフィルタし、有効な市場環境で統計的優位性が検出されたときだけエントリーする 100％自動 売買システムです。 クイックスペック システムタイプ： OOS（アウト・オブ・サンプル）検証付きアダプティブ・グリッド。ニュース・ボラティリティ・セッション/曜日・オプションの出来高バリューエリアなどの環境フィルタを搭載。 対応銘柄： 主要通貨ペアおよびクロス通貨ペア（EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, AUDCHF, GBPCAD, AUDUSD）に加え、セットに応じて XAUUSD に対応。 リスクプロファイル： Conservative（保守）、Classic（標準）、Aggressive（攻撃）的の3種類を同梱。 時間足： 各セットをロードした際に 自動で設定 されます（チャートの時間足を手動で変更する必要はありません）。 セット検証： すべてのセッ
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
エキスパート
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) XAUUSD のための精密トレーディング Live Signal Avalut X1 は、MetaTrader 5 上で XAUUSD（ゴールド）の自動売買を行うプロフェッショナル向けエキスパートアドバイザーです。1 つの EA に 4 つの相補的な戦略を統合し、さまざまな相場局面に対応します。MT5 用に自己完結しており、外部 DLL やサードパーティーインストーラーは不要です。 主な機能 1 つの EA に 4 戦略: 連携する戦略でトレンド、レンジ、ボラティリティ局面に対応。 特化したリスク管理: すべての取引でハード・ストップロスとテイクプロフィットを設定；ダイナミック X トレーリングストップ。 高度なフィルター手法: 最適なエントリーのための高度な EZ フィルター。 自動タイムゾーン処理: 戦略は GMT+3 を前提に開発、ブローカーのオフセットを自動検出・調整。 豊富なパラメータ: 設定用の入力が充実；外部の set ファイルなしで既定値をそのまま利用可能。 EA パネ
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
エキスパート
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
Trend DCA
Pham Khanh Duy
5 (3)
エキスパート
ドルコスト平均法は非常に基本的で古い取引アルゴリズムですが、過去から現在に至るまで非常に便利です。 (注。DCA Pro Trend AI をレンタルおよび購入するすべてのユーザーは、取引前にユーザー ガイドを入手し、推奨セットアップを入手するにはメッセージを送信する必要があります) 私はトレーダーで、2009 年からトレードを始め、今ではトレードが私の人生です。 私は私のすべての知識、トレードの経験、ファンド管理の経験に基づいてこの EA をコーディングしました。 質問させてください。あなたにとってFXで最も重要なことは何ですか? あなたの答えは正確にはわかりませんが、「外国為替取引では証拠金が最も重要である」という私の答えは正確にわかっています。これには次のものが含まれます。 - アカウントのレバレッジ - 証拠金が必要です - 使用された証拠金 - マージンフリー - 証拠金レベル - ストップアウトレベル 数年間負け続けた後（今は違いますが）、「確率」に特化した数学がトレードに非常に役立つことに気づきました。 私たちはすべてを「確率」で計算することができ、それによって報
Quant Fleet MT5
Timo Roth
エキスパート
Quant Fleet MT5 2.0 のご紹介 Quant Fleet は USDJPY（ドル円）にて動作し、5つの独立した戦略によって広範な分散を実現しています。前バージョンの Quant Fleet MT5 1.0 との違いは、パフォーマンスを補強する6つのサブ戦略が追加されている点です。 発売記念プロモーション： 最初の20本が販売された後、価格は引き上げられます。 公開グループ：  Join ドキュメントおよびプリセット：  click here シグナル：  click here 主な特長 簡単なインストール：数ステップで完了。アルゴリズムをUSDJPYチャートにドラッグして、セットファイルを読み込むだけです。 安全なリスク管理：マーチンゲールやグリッドなどのリスクの高い資金管理手法は一切使用していません。取引ごとのリスクは、口座残高に対する固定のパーセンテージで設定されています。 安定した成長：長期的な安定性を追求しており、ポートフォリオに追加するアルゴリズムとして最適です。 prop firm にも対応：日次ドローダウンが低く、過去の最大ド
Gold Trend X
Thang Chu
5 (2)
エキスパート
Gold Trend X  Live Signal  (trading 1.5% Balance Risk) Nexus EA mql5 public channel:   Nexus Community Public Chat This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management Looking for a fully diversified portfolio solution across multiple assets and timeframes ? Check out   Nexus Portfolio   for the best long term diversified portfolio. This portfolio runs 90+ strategies across 20+ assets and 7+ timefra
作者のその他のプロダクト
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.8 (41)
エキスパート
クリスマス＆新年 がやってきました — 2026年のトレード計画は？ Boring Pips EA が40%OFF $399 USD で 8回のアクティベーション – 期間限定！ Boring Pips EA を選ぶ理由 実績あるパフォーマンス – 165週間 の追跡シグナルで 利益1300%+ 簡単＆すぐ始められる – 数分でスタート 完全自動 – 正確さと自信を持って取引 お早めに！ 本オファーは 先着10名 または 2026年1月7日 まで（いずれか早い方）です。 ほとんどのエキスパートアドバイザーがバックテストのパフォーマンスは完璧でも、実際の取引では効果的でない理由について考えたことはありますか？ 最もありそうな答えは過学習です。多くの EA は利用可能な過去のデータに完璧に適応するように作成されていますが、構築されたモデルに一般化能力がないため、将来を予測することができません。 一部の開発者は、過学習の存在を知らないか、知っていても防止する方法を持っていません。他の人はそれをバックテスト結果を美化するためのツ
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
エキスパート
クリスマス＆新年 がやってきました — 2026年のトレード計画 は決まっていますか？ Dynamic Pips EA が40%OFF — $799 （ 8回のアクティベーション 込み）になりました。 さらに： まだお持ちでない方には Boring Pips EA（MT4 または MT5）を無料提供 。 既存のお客様は 追加で10%割引 。 お早めに！ 本オファーは 先着5名 、または 2026年1月7日 まで（いずれか早い方）です。 詳細や参加をご希望の方は、お気軽にメッセージください。 トランプ氏の2期目 によって、グローバル市場を揺るがす大規模な関税の復活から始まる、攻撃的な貿易政策の波が再燃しています。 中東の緊張 が高まり、最近では イスラエルとイラン の間での対立が注目され、原油価格の上昇要因となっている可能性があります。 ロシアとウクライナの戦争 は解決の兆しがなく続いており、地政学的な不安定さを助長しています。 経済的ナショナリズム が広がる一方で、国際的な協調関係は崩壊しつつあります。 サプライチェーン は依然として脆弱
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.54 (13)
エキスパート
クリスマス＆新年 がやってきました — 2026年のトレード計画は？ Boring Pips EA が40%OFF $399 USD で 8回のアクティベーション – 期間限定！ Boring Pips EA を選ぶ理由 実績あるパフォーマンス – 165週間 の追跡シグナルで 利益1300%+ 簡単＆すぐ始められる – 数分でスタート 完全自動 – 正確さと自信を持って取引 お早めに！ 本オファーは 先着10名 または 2026年1月7日 まで（いずれか早い方）です。 ほとんどのエキスパートアドバイザーがバックテストのパフォーマンスは完璧でも、実際の取引では効果的でない理由について考えたことはありますか？ 最もありそうな答えは過学習です。多くの EA は利用可能な過去のデータに完璧に適応するように作成されていますが、構築されたモデルに一般化能力がないため、将来を予測することができません。 一部の開発者は、過学習の存在を知らないか、知っていても防止する方法を持っていません。他の人はそれをバックテスト結果を美化するためのツ
フィルタ:
Kbneoinvest
115
Kbneoinvest 2025.10.08 04:05 
 

Running with medium for 2 weeks, so far so good. will continue to monitor to update my review. Andy, I sent you a message regarding Boring pips. please respond.

Lars Laeremans
248
Lars Laeremans 2025.08.25 17:33 
 

I’ve been running Dynamic Pips for about 1–2 months now, so this is still an early-stage review rather than a final conclusion.

So far, the drawdown has stayed very low, never going above 1–2% on my account. I’m currently using it on a $14k account with AUDUSD, EURUSD, AUDCAD, EURGBP and AUDNZD.

The EA places trades in a controlled grid structure, but it doesn’t overload the account. This is actually the second EA I’ve been running from this developer, and both have shown the same level of stability. Communication and updates from the developer are also very good, which adds confidence imo :)

It’s still early days, so I want to see how it behaves over several more months and in different market conditions. But based on the first results, Dynamic Pips looks like a steady, low-DD option for diversified pair trading.

Joshua Michael Hudson
789
Joshua Michael Hudson 2025.08.21 22:13 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Justin The Trader
890
Justin The Trader 2025.07.25 16:46 
 

Been using for two weeks and is doing very good, stable, i use a little less pairs than the 11 and a little less risk because i use boring pips and other EAs too, is a good EA. I recomend both EAs from Andy, just be careful to not use high risk. And wait for the compound effect!!

Update 11-8-25: I been running succesfully the EA, doing constant profits, i adjust a little less risk to add to my portafolio. Doing good!

toshi
643
toshi 2025.07.13 09:53 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

bigsuperhero
52
bigsuperhero 2025.07.11 09:42 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Michal
221
Michal 2025.07.10 23:28 
 

Having previously purchased Boring Pips from Andy, I was confident that his next product would be at least as good as the last one. He’s one of the few developers on the market who truly understands — and follows — the principles of creating non-overoptimized EAs. How many EAs have you bought that showed a perfect equity curve in backtests, only to trigger a margin call in live trading? That’s not the case with Andy’s EAs. As for Dynamic Pips — I won’t compare it directly to Boring Pips, because honestly, I’d happily buy both again. However, I have a strong impression that Dynamic Pips offers more customization options, is more robust, supports more currency pairs, and allows you to tailor it to your specific needs (especially in terms of risk management). Of course, I’ll update this review with more details after around 6 months, as I deployed it on a demo account just a few days ago. So far, so good :)

Wei Peng Li
336
Wei Peng Li 2025.07.09 13:45 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

shiropettohanh
30
shiropettohanh 2025.07.07 15:50 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Oleksandr Fihun
475
Oleksandr Fihun 2025.07.07 11:30 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

happy.days
65
happy.days 2025.07.06 05:26 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

gwayne9595
339
gwayne9595 2025.07.06 05:20 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Luisa E.
176
Luisa E. 2025.07.04 13:54 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Theodore
416
Theodore 2025.07.03 04:43 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Rutt Tungkiratichai
2700
Rutt Tungkiratichai 2025.07.02 07:50 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Petr Tesnar
563
Petr Tesnar 2025.07.01 08:07 
 

In my opinion, Dynamic Pips and Boring Pips are the best and safest EAs on the entire MQL5 market. This is thanks to its perfect customization options, excellent risk management, and above all, the author who is always ready to help you. Admirable and amazing work!!! Thank you Andy 🥇

レビューに返信