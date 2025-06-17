Dynamic Pips MT5
- 专家
- Thi Thu Ha Hoang
- 版本: 2.2
- 更新: 13 八月 2025
- 激活: 8
- 特朗普的第二个任期重新点燃了一波激进的贸易政策浪潮，首先是恢复了扰乱全球市场的大规模关税。
- 中东局势紧张升级，最近是 以色列与伊朗之间的对峙，这可能成为油价上涨的潜在诱因。
- 俄乌战争仍在持续，毫无解决迹象，进一步加剧了地缘政治的不稳定。
- 经济民族主义正在抬头，而全球合作正逐渐瓦解。
- 供应链依然脆弱，主要经济体的通胀压力持续上升。
金融市场比以往任何时候都更容易受冲击且难以预测。您真的为这种全新的市场环境制定好交易策略了吗？
在当前动荡的市场中，仅依靠传统策略已远远不够。
您需要的是一个不依赖单一货币对的大波动、能在多个机会中稳定获利的系统。
还需要更智能的风险保护机制，在初步判断出错时及时止损。
最重要的是，您需要一个能完全根据您的交易风格和风险偏好自由定制的系统。
Dynamic Pips EA 正是为帮助交易者在波动性高且不确定的市场中生存和获利而设计，它提供了一个完整的三大支柱式解决方案：
多元化交易、资金保护、深度自定义。
1. 通过多货币交易实现多元化：
与只集中在少数货币对上的策略不同，Dynamic Pips EA 可活跃交易 10 多种主流和次要货币对。
更广的市场覆盖意味着更多的入场机会，同时减少了对某一市场的依赖。
在全球不稳定时期，当某个地区的货币受到政策、制裁或经济消息影响时，多元化有助于平滑整体表现，从更稳定或趋势明显的市场中获取收益。
2. 基于交易组的智能止损机制：
EA 引入了一种独特的 基于点数的组别止损机制，
一旦亏损达到预设点数，系统会同时关闭该组内所有交易。
这可以防止损失扩大，即便最初的市场判断错误，也能保护您的资金。
系统会根据不同货币对的波动性进行自适应调整。
3. 全面灵活的自定义能力：
每位交易者的风险偏好、交易货币对、交易频率和风格都不同。
Dynamic Pips EA 允许您完全控制其内部参数：
从信号强度、入场频率到每对货币的风险敞口和交易方向都可配置。
无论您是以资金保值为主的保守型交易者，还是追求短线机会的高频交易者，EA 都能精准匹配您的交易哲学。
这三大核心功能共同构建了一个强大、灵活、以交易者为中心的工具，
帮助您主动应对市场的不确定性，而非被动受困其中。
请参阅 Dynamic Pips EA 安装与输入参数指南： Dynamic Pips Input & Installation Guide.
查看 Dynamic Pips EA 设置文件： Dynamic Pips EA Settings File.
MT5 版本：MT4
其他产品与实盘表现： Live signals
功能概览
|
名称
|
Dynamic Pips
|
版本
|
2.1
|
平台
|
MT4, MT5
|
交易策略
|
动量、供需区、斐波那契回撤、人工智能
|
推荐货币对
|
AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF
|
时间周期
|
M5
|
是否为单图表 EA
|
是，一个图表对应一个品种
|
止盈（TP)
|
是，带追踪功能
|
止损（SL）
|
是，固定止损
|
网格策略
|
可选
|
马丁策略
|
可选
|
风险控制机制
|
1. 达到预设回撤限制时停止开仓/平掉全部仓位
|完全自定义
|信号过滤、交易频率、方向控制、跳空、TP、SL、订单量、风险分布、平仓条件等
推荐最低使用资金为 $1000
根据账户资金规模的组合建议如下:
-
$1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD
-
$1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD
-
$2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP
-
$2500 及以上： 支持全部 11 个品种 - AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF
组合建议基于预设配置文件: "Dynamic Pips EA: Installation File".
免责声明
本文件中所展示的业绩数据和预期结果基于 Anti-overfitting 研究，并使用第三方提供的逐笔数据（Tick Data Suite 和 Tickstory），覆盖时间范围为 2010–2023 年，前提假设为过去的市场特征在未来将全部或部分延续。
回测结果仅用于说明交易策略的运行行为，不应被视为对任何未来业绩、收益或风险水平的保证、暗示或可靠依据。
Running with medium for 2 weeks, so far so good. will continue to monitor to update my review. Andy, I sent you a message regarding Boring pips. please respond.