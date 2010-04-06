MSP Bridge MT4
- Utilità
- Christophe Pa Trouillas
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 25 settembre 2025
MSP_Bridge è l'utility gratuita che collega AI Grok 4 a RiskKILLER AI Navigator, un assistente di direzione del mercato e strategia basato sull'IA per multipli timeframe.
Questo bundle ti aiuterà a ottenere insight di livello istituzionale con analisi di tendenza, sentiment e macro guidata dall'IA, personalizzata in base al tuo stile di trading.
RiskKILLER AI Navigator [ MT5 - MT4 ]
Implementazione
Scaricalo e segui le istruzioni di seguito.
Siamo a tua disposizione in caso di difficoltà, basta inviare un messaggio privato.