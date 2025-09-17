Risk Killer AI Navigator MT4

5

RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA.

La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator:

Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5, personalizzata per il tuo stile di trading.

Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per richiederlo 2. inviami un messaggio diretto.

[ Gruppo dedicato | Versione MT5 - MT4 ]


Vantaggi Principali

  • Direzione di mercato in tempo reale su più timeframe e asset
  • Analisi driven dall'IA di indicatori macro, notizie e sentiment
  • Consigli personalizzati basati sul tuo stile di trading (manuale o automatizzato)
  • Sinergia diretta con l'Expert Advisor (EA) RiskKILLER_AI


Caratteristiche Chiave

Dashboard di Tendenza Globale driven dall'IA - visualizza istantaneamente il bias del mercato (laterale, rialzista, ribassista) da M1 a D1 per le principali coppie FX e BTCUSD.

Assistente IA Consapevole della Strategia - RiskKILLER_AI Navigator si adatta alla tua strategia ed evidenzia le opportunità:

  • Martingala / Grid / DCA - evidenzia rischi e trappole di volatilità
  • Mean Reversion (Reversione alla Media) - identifica condizioni laterali favorevoli
  • Trend Following (Sequenza di Tendenza) - conferma il bias prima degli ingressi
  • Rottura di Livelli Chiave (Breakout) - segnala quando i fondamentali supportano il momentum

Insight di Mercato di Livello Istituzionale - Va oltre l'azione del prezzo analizzando:

  • Indicatori CPI e macroeconomici
  • Liquidità globale e dati economici
  • Impatto delle notizie dell'ultima ora
  • Segnali da Twitter e del sentiment

Avvisi Intelligenti con Guida al Rischio - ricevi avvisi su:

  • Direzione e bias del mercato
  • Migliore strategia da applicare (con suggerimento del livello di rischio)
  • Contesto fondamentale (es. eventi NFP, Fed, BCE)


Perché i Trader lo Usano

  • Trader manuali: chiarezza su quale strategia si adatta alle condizioni di mercato attuali
  • Trader algoritmici: sinergia con EA, especially l'Expert Advisor RiskKILLER_AI
  • Trader professionisti: accesso a insight su sentiment e macro non disponibili negli indicatori standard


Sinergia con RiskKILLER AI EA

  • L'EA integra lo stesso motore di IA e fornisce risultati live collaudati
  • Usa l'indicatore in standalone o abbinalo all'EA per un sistema completamente automatizzato
  • Controlla in alto [ Segnale Live RiskKILLER AI EA ]


A Chi è Rivolto

  • Sfidanti di prop firm - allinea la strategia con il controllo del rischio
  • Trader manuali - scegli la strategia giusta per ogni sessione
  • Trader algoritmici - aggiungi contesto di IA e vantaggio di automazione
  • Trader in cerca di intelligenza fondamentale + sul sentiment


Conclusione

La maggior parte degli indicatori mostra solo il prezzo in altro modo senza portare nuove informazioni.
RiskKILLER_AI Navigator mostra la realtà del mercato.

  • Sapere quale strategia utilizzare in quali condizioni
  • Trade con l'intelligenza applicata dagli hedge fund
  • Combinalo con l'EA per un sistema di trading completamente powered dall'IA
Recensioni 1
Yusuf Hamzah
836
Yusuf Hamzah 2025.09.25 09:56 
 

Let me be the first reviewer. There was a problem before but the indicator is working fine as per today. I like the ingenuity of combining analysis with Grok (check out the differences between Grok vs ChatGPT yourself. Grok3 vs Grok4? It doesn't matter). This is a new breakthrough in terms of innovation. It provides advise on Direction and Risk following the algorithm behind the scene (we don't know for sure about the accuracy etc. I don't think there is any indicator that is 100 pct bullet-proof and for sure in trading). The indicator is light-weight, real-time and its analysis is not based on chart price or volume. It is a fundamental and sentiment analysis in that respect. It is a nice complement to "mainstream" indicators. Few note for UI improvement like placement of x- and y- coordinate can be implemented. Timing of API refresh rate can be added too. The innovator Chris is also very supportive in finding solution to the initial connection problem (kudos and thanks).

Prodotti consigliati
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experts
Robot scalper per timeframe M5. Negozia sulla coppia di valute GBPUSD. Questo robot è stato sviluppato appositamente da un'azienda di trader professionisti per il trading con la sterlina. Il robot apre approssimativamente da 5 a 15 operazioni al giorno. È meglio fare trading con broker che hanno uno spread basso su GBPUSD fino a 10 pip. Il deposito minimo consigliato per iniziare è di $ 500 o più. vantaggi: non usa martingala. non una rete. ogni operazione ha uno stop loss. bot professionale s
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Granite Anvil NQ MT4
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicatori
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Deal Trading SPT
Sukunthakan Ngernbamrung
Indicatori
Deal Trading SPT (Super Trend) is an indicator, shows the market trend direction, entry position, take profit level, stop loss level and trend strength. Utility Help to further filter and develop strategy to trade Market overview on the chart Stop loss and take profit calculation with market volatility Resistance and support for trialing stop No repaint after the finished bar Works in any timeframe and financial instrument, including forex, CFD and crypto etc. Message pop-up, notification with
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
MAx overclock EA
Kevin John Hastings
Experts
Elevate Your Trading Game with Our Expert Advisor! Are you tired of the guesswork in trading? With a decade of programming experience and 3 years in trading, I’ve developed an Expert Advisor that’s designed to take your trading career to new heights! Our Expert Advisor is a game-changer. It’s built to detect overbought and oversold market conditions, identify trends, and help you find the best times to trade your favourite product. Whether you’re aiming for a 1:1 risk or pushing for a 5:1
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experts
Presentazione di HFT KING EA: l'HFT KING definitivo del trading! Questo sistema di trading ad alta frequenza completamente automatizzato è progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading con il suo algoritmo avanzato e funzionalità all'avanguardia. HFT King utilizza una combinazione unica di analisi tecnica, intelligenza artificiale, trading ad alta frequenza e apprendimento automatico per fornire ai trader segnali di trading affidabili e redditizi. La tecnologia all'avanguardia di HFT
Trend Flasher
Amarnath K M
Indicatori
Trend Flasher Trend is your friend is the age old saying quote in trading arena, there are though many ways to gauge the trend and its direction, more scientific measure and logically meaningful will be an ATR break outs to identify and spot the trend and its acceleration, so we created this easy to use trend identification panel and optimized super trend based multi time frame panel entry system to aid and help the traders to make their trading decision. Unique Features of Trend Flasher 1. H
PS Gold Miner
Nabeel Zafar
2.33 (3)
Experts
Hello, >>>>>    Download  ** FREE TRIAL** from here (You can now perform forward test on DEMO account before Purchase)   <<<<<< Discord group for updates and discussion here Telegram channel here Contact Directly here For Live Results of the EA please visit here . PS Gold Miner is an automatic trading system for MT4 which uses markets fundamentals and trends to open, manage and close trades. With the use of advanced recovery strategy it ensure that it can recover from negative trades with hedg
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 è un consulente esperto unico che può scambiare i segnali MT4 dell'indicatore Matrix Arrow con un pannello commerciale sul grafico, manualmente o automaticamente al 100%. Matrix Arrow Indicator MT4 determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI) Candele classiche Heiken Ashi Media mobile Media mob
Adjustable Fractals mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Adjustable Fractals" - è una versione avanzata dell'indicatore frattale, uno strumento di trading molto utile! - Come sappiamo, l'indicatore mt4 Standard fractals non ha impostazioni, il che è molto scomodo per i trader. - Adjustable Fractals ha risolto questo problema, ha tutte le impostazioni necessarie: - Periodo regolabile dell'indicatore (valori consigliati: superiori a 7). - Distanza regolabile dai massimi/minimi del prezzo. - Design regolabile delle frecce frattali. - L'indicatore è do
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
RaysFX Supertrend Bar
Davide Rappa
Indicatori
RaysFX Supertrend Bar RaysFX Supertrend Bar è un indicatore personalizzato per MetaTrader 4. Utilizza l'indice di canale delle materie prime (CCI) per generare segnali di trading. L'indicatore mostra dei puntini in una finestra separata sotto il grafico principale per indicare i segnali di trading. Caratteristiche principali: Calcola il CCI per diversi periodi temporali. Visualizza puntini per indicare i segnali di trading. Permette all'utente di modificare i periodi temporali e la distanza tra
Mk R
Can Pei Pu
Experts
MK_R It is based on contrary patterns for EURUSD.  Basically, it will entry using the condition of 1 buy wave and 6 sell wave of Granville's law. The EA does not use indicators, grid, martingale, arbitrage.  The EA has been proven to be profitable in the six months of 2020 and is particularly suitable for the current EURUSD market since mid-December 2020. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Timeframe is M5. EA needs M1 chart,M5 chart,M15 Chart,H1 chart,H4 chart. Maxium Spread
Fiery Pinnacle FX
Sayan Vandenhout
Experts
Fiery Pinnacle USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $300
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experts
Il robot utilizza la strategia di trading per rompere le linee dell'indicatore delle bande di Bollinger. L'essenza di questa strategia risiede nella costante analisi delle linee dell'indicatore e nella ricerca dei punti di rottura più efficaci per le sue linee. Quando il prezzo rompe la linea dell'indicatore in una delle direzioni, il robot apre un'operazione in quella direzione e inizia a seguirla.Ma il robot non apre operazioni ogni volta che le linee dell'indicatore vengono interrotte, ma so
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Experts
Smart Funded EA è un consulente esperto progettato per superare le sfide HFT delle società prop che ne consentono l'uso. Quali società prop HFT posso utilizzare? È stato testato su quasi tutte le sfide HFT delle società prop con una percentuale di successo del 100%, come Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave e tutte le altre sfide MT4 consentite da
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicatori
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
PipFinite Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.93 (486)
Indicatori
The Missing Edge You Need To Catch Breakouts Like A Pro. Follow a step-by-step system that detects the most powerful breakouts! Discover market patterns that generate massive rewards based on a proven and tested strategy. Unlock Your Serious Edge Important information here www.mql5.com/en/blogs/post/723208 The Reliable Expert Advisor Version Automate Breakout EDGE signals using "EA Breakout EDGE" Click Here Have access to the game changing strategy that will take your trading to the next l
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Bliz Golden Strategy Mt4
Abhishek Yadav
Experts
La strategia Golden Bliz è una strategia basata su regole specifiche. Non si limita ad essere una strategia a sé stante; è una piattaforma che consente ai trader di creare i propri strumenti di trading personalizzati. Con le sue ampie funzionalità di personalizzazione, puoi creare un approccio di trading che si allinea perfettamente al tuo stile unico e alle tue intuizioni di mercato. Questa strategia si basa su regole consolidate ampiamente abbracciate nel mondo del trading moderno. Inoltre, ri
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
FREE
TickStorm
Edouard Perchet
4 (4)
Experts
TickStorm is the result of a 6 months team research and integrates a new approach in the art of ticks analysis. The EA operation algorithm uses retracements velocity to decide if there is a trading opportunity or not. These retracements are spotted by analyzing several ticks matrices on different periods of time and confronting them together in order to gain an edge over the market. We developed new tools to efficiently detect any unusual activity and we created an original and adaptive closing
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicatori
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. Vi prego di contattarmi dopo l'acquisto! Condividerò i miei consigli di trading con te e fantastici indicatori bonus gratuitamente! Probabilmente hai già sentito parlar
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Reversal – Il tuo alleato per identificare inversioni di tendenza su MT4 Sei alla ricerca di uno strumento potente e intuitivo per migliorare la tua analisi di mercato e prendere decisioni più consapevoli? L'indicatore Trend Reversal è stato progettato appositamente per i trader che vogliono identificare con precisione i punti di inversione del trend direttamente sulla piattaforma MetaTrader 4. Grazie alla sua combinazione di algoritmi avanzati e tecniche collaudate, Trend Reversal offre s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 31%! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una formula segreta. Con un solo grafico fornisce avvisi per tutte le 28 coppie di valute. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping! Co
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicatori
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicatori
M1 EASY SCALPER è un indicatore di scalping progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto (M1), compatibile con qualsiasi coppia di valute o strumento disponibile sul tuo terminale MT4. Naturalmente, può essere utilizzato anche su altri timeframe, ma funziona particolarmente bene su M1 (che è impegnativo!) per fare scalping. Nota: se intendi fare scalping, assicurati di avere un conto adatto. Non usare conti Cent o Standard, perché hanno spread troppo elevati! (usa conti ECN, RAW o Zero
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Bande di Bollinger Auto-Ottimizzate – Strumento adattivo di volatilità basato sul comportamento reale del mercato Questo indicatore avanzato per MT4 trova automaticamente i migliori periodi e deviazioni standard simulando operazioni sui dati storici. Invece di parametri fissi, si adatta dinamicamente ai cambiamenti del mercato e alla struttura dei prezzi per creare bande che riflettono più accuratamente la volatilità in tempo reale. Nessuna regolazione manuale necessaria. Funzionalità principali
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Indicatori
Gold Stuff è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Su di esso l'indicatore funziona in modo completamente automatico Expert Advisor EA Gold Stuff. Lo trovi nel mio profilo. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scriv
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicatori
Gli indicatori di tendenza sono uno degli ambiti dell'analisi tecnica utilizzati nel trading sui mercati finanziari. Indicatore Angular Trend Lines : determina in modo completo la direzione del trend e genera segnali di ingresso. Oltre a levigare la direzione media delle candele Utilizza anche l'angolo di inclinazione delle linee di tendenza. Il principio di costruzione degli angoli di Gann è stato preso come base per l'angolo di inclinazione. L'indicatore di analisi tecnica combina l'andamento
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
HighLow Swing
Dora Nafwa Mwabini
Indicatori
HighLow Swing — Indicatore di rilevamento di trend e swing Descrizione: HighLow Swing è un potente indicatore di rilevamento di trend e swing, progettato per aiutare i trader a identificare facilmente i principali punti di svolta del mercato e le direzioni di tendenza su qualsiasi timeframe del grafico. Evidenzia massimi e minimi significativi, disegna cerchi di tendenza basati sulla struttura dello swing e aiuta a rimanere al passo con il momentum del mercato con chiari segnali visivi. Caratte
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Indicatori
VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Altri dall’autore
Risk Killer AI MT5
Christophe Pa Trouillas
4.8 (20)
Experts
Genera rendimenti costanti con un EA assistito da Grok3 AI , diversificato nel rischio e potenziato da Bitcoin . RiskKILLER AI è un algoritmo di scalping su breakout che identifica i livelli chiave per potenziali movimenti ad alta volatilità, selezionando i trade con il miglior rischio/rendimento e diversificando il rischio su 5 asset. Dopo l'acquisto, per ottenere la chiave API e il manuale utente: 1. lascia un commento richiedendoli, 2. inviami una mail diretta (mail nel gruppo dedicato sotto)
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA. La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator : Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5 , personalizzata per il tuo stile di trading. Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per ri
TrendDecoder Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (4)
Indicatori
Identificare i range e le prossime mosse probabili     |    Ottenere i primi segnali e la forza delle tendenze     |    Ottenere uscite chiare prima dell'inversione     |    Individuare i livelli di Fibo che il prezzo testerà   |  Indicatore non tracciante e non ritardato - ideale per il trading manuale e automatizzato - adatto a tutti gli asset e a tutte le unità temporali Dopo l'acquisto, per favore contattami per ottenere il tuo TrendDECODER_Scanner GRATUITO . Versione MT4 :   clicca qui Otte
Risk Killer AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Experts
Genera rendimenti costanti con un EA assistito da Grok3 AI , diversificato nel rischio e potenziato da Bitcoin . RiskKILLER AI è un algoritmo di scalping su breakout che identifica i livelli chiave per potenziali movimenti ad alta volatilità, selezionando i trade con il miglior rischio/rendimento e diversificando il rischio su 5 asset. Dopo l'acquisto, per ottenere la chiave API e il manuale utente: 1. lascia un commento richiedendoli, 2. inviami una mail diretta (mail nel gruppo dedicato sotto)
Bitcoin Rider EA MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Experts
Ottieni rendimenti eccezionali con un EA specifico per il bull run del Bitcoin, dotato di robusti backtest e supporto costante. Il concetto di BitcoinRIDER è quello di catturare questi movimenti parabolici e capitalizzare sulla volatilità e sui trend che definiscono i bull run. [ Guida all'installazione | Gruppo di supporto | Versione MT5 - MT4 ] Dopo l'acquisto, inviaci un messaggio privato per ricevere il secondo setfile. La strategia alla base BitcoinRIDER utilizza una strategia momentum co
MSP Bridge
Christophe Pa Trouillas
Utilità
MSP_Bridge   è l'utility gratuita che collega AI Grok 4 a   RiskKILLER AI Navigator , un   assistente di direzione del mercato e strategia basato sull'IA   per multipli timeframe. Questo bundle ti aiuterà a ottenere   insight di livello istituzionale con analisi di tendenza, sentiment e macro guidata dall'IA, personalizzata in base al tuo stile di trading. RiskKILLER AI Navigator   [  MT5   -   MT4   ] Implementazione Scaricalo e segui le istruzioni di seguito. Siamo a tua disposizione i
FREE
MSP Bridge MT4
Christophe Pa Trouillas
Utilità
MSP_Bridge è l'utility gratuita che collega AI Grok 4 a RiskKILLER AI Navigator , un assistente di direzione del mercato e strategia basato sull'IA per multipli timeframe. Questo bundle ti aiuterà a ottenere insight di livello istituzionale con analisi di tendenza, sentiment e macro guidata dall'IA, personalizzata in base al tuo stile di trading. RiskKILLER AI Navigator   [  MT5   -   MT4   ] Implementazione Scaricalo e segui le istruzioni di seguito. Siamo a tua disposizione in caso di
FREE
TrendDecoder Premium
Christophe Pa Trouillas
5 (8)
Indicatori
Identificare i range e le prossime mosse probabili   |  Ottenere i primi segnali e la forza delle tendenze   |  Ottenere uscite chiare prima dell'inversione   |  Individuare i livelli di Fibo che il prezzo testerà Indicatore non tracciante e non ritardato - ideale per il trading manuale e automatizzato - adatto a tutti gli asset e a tutte le unità temporali Dopo l'acquisto, per favore contattami per ottenere il tuo TrendDECODER_Scanner GRATUITO . Versione   MT5 :   clicca qui Ottenere il nostro
BladeScalper Premium
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
Ricevere un segnale della prossima mossa di inversione   |   Ottimizzare le statistiche del tasso di guadagno   |   Ottenere le zone che il prezzo testerà   |   Indicatore non tracciante e non ritardato - ideale per il trading manuale e automatizzato - adatto a tutti gli asset e a tutte le unità temporali Offerta limitata nel tempo >>   50% OFF Dopo l'acquisto,   contattatemi su questo canale  per le impostazioni personalizzate. Versione   МТ4   -  МТ5   |   Scopri il nostro   global MetaMethod
PowerZones Premium
Christophe Pa Trouillas
Indicatori
Zona strategica toccata x3, x4, x5 volte    |   TP1/TP2/TP3 in  punti  o  valore   |   Verifica visivamente la sicurezza del tuo rapporto Rischio/Rendimento Indicatore senza ridisegno e senza ritardo - Ideale per il trading manuale e automatizzato - Adatto a tutti gli asset e tutti i timeframe Offerta a tempo limitato  poi torna a >> $99  Dopo l'acquisto, contattami  per impostazioni consigliate e personalizzate [ Versione MT5  -  MT4  | Scopri i nostri altri 3 strumenti per massimizzare la tua
TrendDecoder Scanner MT4
Christophe Pa Trouillas
Indicatori
Ottenere segnali TrendDECODER per più attività e più unità temporali | Determinare l'unità temporale migliore per entrare | Massimizzare i profitti e le operazioni vincenti Indicatore e screener non ripitturanti, non ritardati - ideale per il trading manuale e automatizzato - per tutti gli asset e tutte le unità di tempo. $49  per le prime 50 copie - poi $99 Dopo l'acquisto per favore lascia un commento o una recensione e ti invieremo un indicatore EXTRA del valore di 99$. Versione MT5: Clicca q
MetaShield EA MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (3)
Experts
Raggiungi rendimenti costanti con un EA potente, solidi test retrospettivi e realistici e un supporto clienti continuo. Il concetto di MetaSHIELD è offrire il  meglio di due mondi : Diversificazione del rischio con un  portafoglio di file di set  ottimizzati per minimizzare i drawdown e Performance con  file di set ottimizzati singoli , più rischiosi ovviamente, ma con alti rendimenti. [  File di set e guida alla configurazione   |   Gruppo dedicato   | Versione   MT5   -   MT4  ] Rimangono 10
Bitcoin Rider EA MT4
Christophe Pa Trouillas
Experts
Ottieni rendimenti eccezionali con un EA specifico per il bull run del Bitcoin, dotato di robusti backtest e supporto costante. Il concetto di BitcoinRIDER è quello di catturare questi movimenti parabolici e capitalizzare sulla volatilità e sui trend che definiscono i bull run. [ Guida all'installazione | Gruppo di supporto | Versione MT5 - MT4 ] Dopo l'acquisto, inviaci un messaggio privato per ricevere il secondo setfile. La strategia alla base BitcoinRIDER utilizza una strategia momentum co
BladeScalper Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
Indicatori
Ricevere un segnale della prossima mossa di inversione   |   Ottimizzare le statistiche del tasso di guadagno   |   Ottenere le zone che il prezzo testerà   |   Indicatore non tracciante e non ritardato - ideale per il trading manuale e automatizzato - adatto a tutti gli asset e a tutte le unità temporali 69$   per il lancio poi torna a   >>   149 $ Dopo l'acquisto,   contattatemi su questo canale  per le impostazioni personalizzate. Versione   МТ4   -  МТ5 |   Scopri il nostro   global MetaMet
PowerZones Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
Indicatori
Zona strategica toccata x3, x4, x5 volte    |   TP1/TP2/TP3 in  punti  o  valore   |   Verifica visivamente la sicurezza del tuo rapporto Rischio/Rendimento Indicatore senza ridisegno e senza ritardo - Ideale per il trading manuale e automatizzato - Adatto a tutti gli asset e tutti i timeframe Offerta a tempo limitato  poi torna a >> $99  Dopo l'acquisto, contattami  per impostazioni consigliate e personalizzate [ Versione MT5  -  MT4  | Scopri i nostri altri 3 strumenti per massimizzare la tua
TrendDecoder Scanner MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
Ottenere segnali   TrendDECODER per più attività e più unità temporali | Determinare l'unità temporale migliore per entrare | Massimizzare i profitti e le operazioni vincenti Indicatore e screener non ripitturanti, non ritardati - ideale per il trading manuale e automatizzato - per tutti gli asset e tutte le unità di tempo。 $49  per le prime 50 copie - poi $99 Dopo l'acquisto per favore lascia un commento o una recensione e ti invieremo un indicatore EXTRA del valore di 99$。 Di cosa si tratta?
MetaShield EA MT5
Christophe Pa Trouillas
4.17 (12)
Experts
Raggiungi rendimenti costanti con un EA potente, solidi test retrospettivi e realistici e un supporto clienti continuo. Il concetto di MetaSHIELD è offrire il  meglio di due mondi : Diversificazione del rischio con un  portafoglio di file di set  ottimizzati per minimizzare i drawdown e Performance con  file di set ottimizzati singoli , più rischiosi ovviamente, ma con alti rendimenti. [  File di set e guida alla configurazione   |   Gruppo dedicato   | Versione   MT5   -   MT4  ] Dopo l'acquis
Filtro:
Yusuf Hamzah
836
Yusuf Hamzah 2025.09.25 09:56 
 

Let me be the first reviewer. There was a problem before but the indicator is working fine as per today. I like the ingenuity of combining analysis with Grok (check out the differences between Grok vs ChatGPT yourself. Grok3 vs Grok4? It doesn't matter). This is a new breakthrough in terms of innovation. It provides advise on Direction and Risk following the algorithm behind the scene (we don't know for sure about the accuracy etc. I don't think there is any indicator that is 100 pct bullet-proof and for sure in trading). The indicator is light-weight, real-time and its analysis is not based on chart price or volume. It is a fundamental and sentiment analysis in that respect. It is a nice complement to "mainstream" indicators. Few note for UI improvement like placement of x- and y- coordinate can be implemented. Timing of API refresh rate can be added too. The innovator Chris is also very supportive in finding solution to the initial connection problem (kudos and thanks).

Christophe Pa Trouillas
9067
Risposta dello sviluppatore Christophe Pa Trouillas 2025.09.25 10:10
Wow Yusuf you just made our day ^^
You just nailed and expressed perfectly the concept; which proves you are an advanced trader btw ^^
Let's keep in touch and we have noted all your points to be implemented in a future update for sure.
Chris and MSP-Team
Rispondi alla recensione