MSP Bridge

MSP_Bridge è l'utility gratuita che collega AI Grok 4 a RiskKILLER AI Navigator, un assistente di direzione del mercato e strategia basato sull'IA per multipli timeframe.


Questo bundle ti aiuterà a ottenere insight di livello istituzionale con analisi di tendenza, sentiment e macro guidata dall'IA, personalizzata in base al tuo stile di trading.


RiskKILLER AI Navigator MT5 - MT4 ]


Implementazione

Scaricalo e segui le istruzioni di seguito.

Siamo a tua disposizione in caso di difficoltà, basta inviare un messaggio privato.


Prodotti consigliati
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.58 (125)
Indicatori
Il Catturatore di Tendenza: La Strategia del Catturatore di Tendenza con Indicatore di Allarme è uno strumento versatile di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una Strategia dinamica del Catturatore di Tendenza, adattandosi alle condizioni di mercato per una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle loro preferenze e tolleranza a
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione generale Questo indicatore è una versione avanzata del classico Donchian Channel , arricchita con funzioni operative per il trading reale. Oltre alle tre linee tipiche (massimo, minimo e linea centrale), il sistema rileva i breakout e li segnala graficamente con frecce sul grafico, mostrando solo la linea opposta alla direzione del trend per semplificare la lettura. L’indicatore include: Segnali visivi : frecce colorate al breakout Notifiche automatiche : popup, push e email Filtro R
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilità
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Utilità
VR Color Levels è uno strumento utile per coloro che applicano l'analisi tecnica utilizzando elementi come linea di tendenza, rettangolo e testo. È possibile aggiungere testo direttamente al grafico e acquisire screenshot. È possibile ottenere impostazioni, file di set, versioni demo, istruzioni e risoluzione dei problemi da [blog] Puoi leggere o scrivere recensioni su [collegamento] Versione per [MetaTrader 4] Il lavoro con l'indicatore viene eseguito in un clic . Per fare ciò, fare clic sul
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and nett ing accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Indicatori
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
RiskGuard Quantum Simulator
MONTORIO MICHELE
5 (1)
Utilità
Quantum Simulator – Scopri la potenza del rischio dinamico Quantum Quantum Simulator è un Expert Advisor progettato per dimostrare l’efficacia della funzione Quantum , integrata nel sistema RiskGuard Management . Attraverso una semplice interfaccia, puoi simulare una curva di equity partendo da un conto fisso di 100.000€ , inserendo le tue statistiche personali: Win Rate (%) Rapporto rischio/rendimento medio Numero di trade Drawdown massimo desiderato (opzionale) Drawdown minimo accettabile L’E
FREE
KING Fusion MACD Vol
Ahmed Al-askar
Indicatori
- وصف المنتج - مؤشر احترافي متكامل لا يعد KING Fusion MACD-Vol من KING TRADING EA مجرد MACD آخر — فهو عبارة عن مجموعة أدوات تداول كاملة تجمع بين مؤشرات احترافية متعددة في نافذة فرعية واحدة أنيقة. لم تعد بحاجة إلى تحميل مخططك بأدوات منفصلة. يجمع هذا المؤشر بين: MACD مع خطوط مزدوجة ورسم بياني مكبر رسم بياني ملون ومثبت بالحجم ملصقات ديناميكية مع قيم المؤشرات في الوقت الفعلي (ATR، ADX، RSI، Volume) عداد تنازلي للبار التنبيهات المتقاطعة (مرئية + صوتية) كل ما تحتاجه من الوضوح والسرعة والدقة -
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Experts
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
BoxFibo MT5
Sergei Kiriakov
Utilità
It is just an alternative fibo lines. mt4 have is a very strange drawing of fibo lines, this utilites was written for mt4, but for mt5 it may not be particularly useful. A simple Box (Rectangle) graphic element with adjustable levels binding: it is possible to specify up to 17 custom levels, all rectangles on the chart with the given prefix in their name are processed. Levels are specified in % of the height of the rectangle. A convenient graphical element for analyzing charts by growth-correct
FREE
Candle Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indicatori
Candle Perspective Structure Indicator MT5 is a simple indicator that defines and displays the candlestick structure of the market. This indicator will suit both experienced traders and beginners who find it difficult to follow the structure visually. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual strategies automation services or indicator development/conversion services at 4xDev
FREE
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
Utilità
This robot sends Telegram notifications based on the coloring rules of PLATINUM Candle indicator. Example message for selling assets: [SPX][M15] PLATINUM TO SELL 11:45. Example message for buying assets : [EURUSD][M15] PLATINUM TO BUY 11:45 AM. Before enable Telegram notifications  you need to create a Telegram bot, get the bot API Key and also get your personal Telegram chatId. It's not possible to send messages to groups or channels. You can only send messages to your user chatId. You should
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicatori
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indicatori
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicatori
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
5 (2)
Experts
Scopri il potere del trading automatizzato con **SimpleTradeGioeste**, un Expert Advisor (EA) progettato per ottimizzare le tue operazioni di trading sul mercato Forex. Questo EA innovativo combina strategie di trading avanzate con indicatori tecnici collaudati, offrendo un'esperienza di trading senza pari. ****Punti di Forza**** - **Strategia Multi-Indicatore**: SimpleTradeGioeste utilizza un approccio integrato che combina quattro indicatori tecnici principali: RSI, ADX, DeMarker e Awesome
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilità
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
Countdown Candle Close
Sid Ali Temkit
3 (1)
Indicatori
The Candle Countdown Timer for MetaTrader 4 (also available for MT5) is a vital indicator designed to help you manage your trading time effectively. It keeps you updated about market open and close times by displaying the remaining time before the current candle closes and a new one forms. This powerful tool enables you to make well-informed trading decisions. Key Features: Asia Range: Comes with an option to extend the range. Broker Time, New York, London Time: Displays the current broker time
FREE
Pivot Levels of Day Or Week Or Month
Nikolay Mitrofanov
5 (3)
Utilità
The utility draws pivot levels based on a selection from day week month The previous candlestick of the selected timeframe is taken and the values for the levels are calculated using the following formulas: Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + (R1 -S1) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)); The style and thickness for all lines are adjusted. The colors for the R, Pivot and S lines ar
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicatori
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Connect MEXC Spot And Futures to MT5 Service
Eda Kaya
Utilità
MEXC Spot & Futures Expert MetaTrader 5 The MEXC Spot and Futures Expert for MT5 delivers live cryptocurrency charts from MEXC exchange’s Spot and Futures markets directly into the MetaTrader 5 platform.  This expert advisor utilizes MT5’s WebRequest functionality along with MEXC’s official API to stream real-time pricing data. It functions solely as a data interface between the MEXC exchange and MT5 — and does not support trade execution. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Inst
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (23)
Indicatori
Questo indicatore informativo sarà utile per coloro che vogliono essere sempre informati sulla situazione attuale del conto. -   Indicatori più utili L'indicatore mostra dati come profitto in punti, percentuale e valuta, nonché lo spread per la coppia corrente e il tempo fino alla chiusura della barra nell'intervallo di tempo corrente. Esistono diverse opzioni per posizionare la linea delle informazioni sulla carta: A destra del prezzo (corre dietro al prezzo); Come commento (nell'angolo in alt
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicatori
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
Smart Risk Management and Trade Execution
Phan The Nhan
Utilità
Position Size Tool – Smart Risk Management & Trade Execution Panel The Position Size Tool is a powerful and intuitive MT5 panel that simplifies your trading by combining position sizing , risk calculation , risk/reward visualization , and order placement —all in one place. ️ Clean & Functional Interface The tool features a compact, real-time panel with the following: Balance & Equity display Live Price tracking Customizable Risk % input Auto-calculated Lot Size based on SL and Risk Input for S
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (6)
Indicatori
L'indicatore   Haven FVG   è uno strumento per l'analisi dei mercati che permette di identificare le aree di inefficienza (Fair Value Gaps, FVG) nel grafico, fornendo ai trader livelli chiave per l'analisi dei prezzi e la presa di decisioni commerciali. Altri prodotti ->  QUI Caratteristiche principali: Impostazioni dei colori individuali: Colore per FVG rialzista   (Bullish FVG Color). Colore per FVG ribassista   (Bearish FVG Color). Visualizzazione flessibile di FVG: Numero massimo di candele
FREE
MACD Colored ZeroLag
Farzin Sadeghi Bonjar
4.67 (9)
Indicatori
It is the MQL5 version of zero lag MACD that was available for MT4 here: https://www.mql5.com/en/code/9993 Also there was a colored version of it here but it had some problems: https://www.mql5.com/en/code/8703 I fixed the MT4 version which has 95 lines of code. It took me 5 days to write the MT5 version.(reading the logs and testing multiple times and finding out the difference of MT5 and MT4!) My first MQL5 version of this indicator had 400 lines of code but I optimized my own code again and n
FREE
Second Level Candles And Alligator Indicators
Chun Cai Lu
5 (1)
Utilità
Second Level Candles And Alligator Indicators 每12秒产生一个K线，而且自带Alligator指标，对超短线选手交易非常有帮助。程序启动时可能不成功，是因为MT5 MqlTick 数据加载少的原因。可以通过修改显示的数据参数避免，比如display=100，程序正常之后再将参数调大 display=300 。如果数据不正常，也可以采用重新加载的方式解决。 如果您对这个指标有任何建议，请联系作者。  Second Level Candles And Alligator Indicators  produced a candle per 12 seconds,include Alligator, it's helpful to Short-Term Trading。You'd better reload the indicator every start MT5 or change display parameter to reslove data bug. Please attach author when  you had some su
FREE
Exodus Account Protector
Jonel Agustin Mawirat
4.2 (5)
Utilità
Description: Protect your live or evaluation accounts by not letting it hit the maximum daily draw down! This utility is best for prop firms such as FTMO and MFF(MyForexFunds) and etc. Guide:   Apply to EURUSD 1m Chart. Default Settings: Maximum Draw Down Balance: 4% Account Balance. Maximum Draw Down Equity: 4% Account Balance Target Profit Balance: 1% Account Balance. Target Profit Equity: 1% Account Balance. Time To Reset: 16:57 to 16:58 GMT Behavior: Setting starting_balance to 0 will auto
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (192)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (105)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il   Local Trade Copier EA MT5 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista,   Local Trade Copier EA MT5   offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze speci
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (8)
Utilità
Versione Beta Telegram to MT5 Signal Trader è attualmente in versione beta. Alcune funzioni sono ancora in sviluppo e potrebbero esserci piccoli bug. Se riscontri problemi, segnalali — i tuoi feedback aiuteranno a migliorare il prodotto. Il prezzo aumenterà dopo il rilascio ufficiale. Telegram to MT5 Signal Trader è uno strumento potente che copia automaticamente segnali di trading da canali o gruppi Telegram al tuo account MetaTrader 5 . Supporta canali pubblici e privati e consente di collega
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilità
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gatto Copiatore MT5) è un copiatore di trade locale e un framework completo di gestione del rischio ed esecuzione progettato per le sfide di trading odierne. Dalle sfide delle prop firm alla gestione di portafogli personali, si adatta a ogni situazione con una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata dei trade. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che Slave (ricevente), con sincro
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (84)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (26)
Utilità
MT5 to Telegram Signal Provider è un'utilità facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali specificati a una chat, canale o gruppo Telegram, rendendo il tuo account un fornitore di segnali. A differenza della maggior parte dei prodotti concorrenti, non utilizza importazioni DLL. [ Dimostrativo ] [ Manuale ] [ Versione MT4 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configurazione Una guida utente passo-passo è disponibile. Nessuna cono
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilità
Trade copyr per MT5 è un trade copyr per la piattaforma МetaТrader 5   . Copia le negoziazioni forex   tra       eventuali conti   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 per la versione COPYLOT MT5 (o MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 per la versione COPYLOT MT4) Fotocopiatrice affidabile! Versione MT4 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Puoi anche copiare le operazioni nel termina
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Utilità
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 5. Suppo
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (compresi quelli privati e ristretti) direttamente sul tuo MT5.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare gli scambi. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida per l'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Discord
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilità
Da Telegram a MT5:   la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con Telegram su MT5, il moderno strumento che copia i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 5, senza bisogno di DLL. Questa potente soluzione garantisce un'esecuzione precisa dei segnali, ampie opzioni di personalizzazione, fa risparmiare tempo e aumenta la tua efficienza. [Istruzioni   ] [   DEMO   ] Caratteristiche principali Integrazion
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilità
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Utilità
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e inver
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilità
Cerberus the Equity Watcher è uno strumento di gestione del rischio che monitora costantemente il valore della tua equity ed evita grosse perdite causate da EA difettosi o dall'emotivitá. È estremamente utile per i trader sistematici che si affidano a EA che potrebbero contenere bug o che potrebbero non funzionare bene in condizioni di mercato impreviste. Cerberus ti consente di impostare un valore minimo della equity e (opzionalmente) un valore massimo, se uno di questi valori viene raggiunto,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilità
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilità
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilità
Presentazione del   OrderManager : un rivoluzionario strumento per MT5 Gestisci le tue operazioni come un professionista con il nuovissimo utility Order Manager per MetaTrader 5. Progettato pensando alla semplicità e alla facilità d'uso, Order Manager ti permette di definire e visualizzare senza sforzo il rischio associato a ogni operazione, consentendoti di prendere decisioni informate e ottimizzare la tua strategia di trading. Per ulteriori informazioni sull'OrderManager, si prega di consultar
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Con il nostro pannello di trading, puoi eseguire operazioni con un solo clic direttamente dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. I calcoli automatici di parametri e funzioni rendono il trading più veloce e conveniente per i trader. Suggerimenti grafici, etichette informative e informazioni complete sugl
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilità
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilità
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Altri dall’autore
Risk Killer AI MT5
Christophe Pa Trouillas
4.8 (20)
Experts
Genera rendimenti costanti con un EA assistito da Grok3 AI , diversificato nel rischio e potenziato da Bitcoin . RiskKILLER AI è un algoritmo di scalping su breakout che identifica i livelli chiave per potenziali movimenti ad alta volatilità, selezionando i trade con il miglior rischio/rendimento e diversificando il rischio su 5 asset. Dopo l'acquisto, per ottenere la chiave API e il manuale utente: 1. lascia un commento richiedendoli, 2. inviami una mail diretta (mail nel gruppo dedicato sotto)
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA. La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator : Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5 , personalizzata per il tuo stile di trading. Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per ri
TrendDecoder Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (4)
Indicatori
Identificare i range e le prossime mosse probabili     |    Ottenere i primi segnali e la forza delle tendenze     |    Ottenere uscite chiare prima dell'inversione     |    Individuare i livelli di Fibo che il prezzo testerà   |  Indicatore non tracciante e non ritardato - ideale per il trading manuale e automatizzato - adatto a tutti gli asset e a tutte le unità temporali Dopo l'acquisto, per favore contattami per ottenere il tuo TrendDECODER_Scanner GRATUITO . Versione MT4 :   clicca qui Otte
Risk Killer AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Experts
Genera rendimenti costanti con un EA assistito da Grok3 AI , diversificato nel rischio e potenziato da Bitcoin . RiskKILLER AI è un algoritmo di scalping su breakout che identifica i livelli chiave per potenziali movimenti ad alta volatilità, selezionando i trade con il miglior rischio/rendimento e diversificando il rischio su 5 asset. Dopo l'acquisto, per ottenere la chiave API e il manuale utente: 1. lascia un commento richiedendoli, 2. inviami una mail diretta (mail nel gruppo dedicato sotto)
Risk Killer AI Navigator MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA. La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator : Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5 , personalizzata per il tuo stile di trading. Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per ri
Bitcoin Rider EA MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Experts
Ottieni rendimenti eccezionali con un EA specifico per il bull run del Bitcoin, dotato di robusti backtest e supporto costante. Il concetto di BitcoinRIDER è quello di catturare questi movimenti parabolici e capitalizzare sulla volatilità e sui trend che definiscono i bull run. [ Guida all'installazione | Gruppo di supporto | Versione MT5 - MT4 ] Dopo l'acquisto, inviaci un messaggio privato per ricevere il secondo setfile. La strategia alla base BitcoinRIDER utilizza una strategia momentum co
MSP Bridge MT4
Christophe Pa Trouillas
Utilità
MSP_Bridge è l'utility gratuita che collega AI Grok 4 a RiskKILLER AI Navigator , un assistente di direzione del mercato e strategia basato sull'IA per multipli timeframe. Questo bundle ti aiuterà a ottenere insight di livello istituzionale con analisi di tendenza, sentiment e macro guidata dall'IA, personalizzata in base al tuo stile di trading. RiskKILLER AI Navigator   [  MT5   -   MT4   ] Implementazione Scaricalo e segui le istruzioni di seguito. Siamo a tua disposizione in caso di
FREE
TrendDecoder Premium
Christophe Pa Trouillas
5 (8)
Indicatori
Identificare i range e le prossime mosse probabili   |  Ottenere i primi segnali e la forza delle tendenze   |  Ottenere uscite chiare prima dell'inversione   |  Individuare i livelli di Fibo che il prezzo testerà Indicatore non tracciante e non ritardato - ideale per il trading manuale e automatizzato - adatto a tutti gli asset e a tutte le unità temporali Dopo l'acquisto, per favore contattami per ottenere il tuo TrendDECODER_Scanner GRATUITO . Versione   MT5 :   clicca qui Ottenere il nostro
BladeScalper Premium
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
Ricevere un segnale della prossima mossa di inversione   |   Ottimizzare le statistiche del tasso di guadagno   |   Ottenere le zone che il prezzo testerà   |   Indicatore non tracciante e non ritardato - ideale per il trading manuale e automatizzato - adatto a tutti gli asset e a tutte le unità temporali Offerta limitata nel tempo >>   50% OFF Dopo l'acquisto,   contattatemi su questo canale  per le impostazioni personalizzate. Versione   МТ4   -  МТ5   |   Scopri il nostro   global MetaMethod
PowerZones Premium
Christophe Pa Trouillas
Indicatori
Zona strategica toccata x3, x4, x5 volte    |   TP1/TP2/TP3 in  punti  o  valore   |   Verifica visivamente la sicurezza del tuo rapporto Rischio/Rendimento Indicatore senza ridisegno e senza ritardo - Ideale per il trading manuale e automatizzato - Adatto a tutti gli asset e tutti i timeframe Offerta a tempo limitato  poi torna a >> $99  Dopo l'acquisto, contattami  per impostazioni consigliate e personalizzate [ Versione MT5  -  MT4  | Scopri i nostri altri 3 strumenti per massimizzare la tua
TrendDecoder Scanner MT4
Christophe Pa Trouillas
Indicatori
Ottenere segnali TrendDECODER per più attività e più unità temporali | Determinare l'unità temporale migliore per entrare | Massimizzare i profitti e le operazioni vincenti Indicatore e screener non ripitturanti, non ritardati - ideale per il trading manuale e automatizzato - per tutti gli asset e tutte le unità di tempo. $49  per le prime 50 copie - poi $99 Dopo l'acquisto per favore lascia un commento o una recensione e ti invieremo un indicatore EXTRA del valore di 99$. Versione MT5: Clicca q
MetaShield EA MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (3)
Experts
Raggiungi rendimenti costanti con un EA potente, solidi test retrospettivi e realistici e un supporto clienti continuo. Il concetto di MetaSHIELD è offrire il  meglio di due mondi : Diversificazione del rischio con un  portafoglio di file di set  ottimizzati per minimizzare i drawdown e Performance con  file di set ottimizzati singoli , più rischiosi ovviamente, ma con alti rendimenti. [  File di set e guida alla configurazione   |   Gruppo dedicato   | Versione   MT5   -   MT4  ] Rimangono 10
Bitcoin Rider EA MT4
Christophe Pa Trouillas
Experts
Ottieni rendimenti eccezionali con un EA specifico per il bull run del Bitcoin, dotato di robusti backtest e supporto costante. Il concetto di BitcoinRIDER è quello di catturare questi movimenti parabolici e capitalizzare sulla volatilità e sui trend che definiscono i bull run. [ Guida all'installazione | Gruppo di supporto | Versione MT5 - MT4 ] Dopo l'acquisto, inviaci un messaggio privato per ricevere il secondo setfile. La strategia alla base BitcoinRIDER utilizza una strategia momentum co
BladeScalper Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
Indicatori
Ricevere un segnale della prossima mossa di inversione   |   Ottimizzare le statistiche del tasso di guadagno   |   Ottenere le zone che il prezzo testerà   |   Indicatore non tracciante e non ritardato - ideale per il trading manuale e automatizzato - adatto a tutti gli asset e a tutte le unità temporali 69$   per il lancio poi torna a   >>   149 $ Dopo l'acquisto,   contattatemi su questo canale  per le impostazioni personalizzate. Versione   МТ4   -  МТ5 |   Scopri il nostro   global MetaMet
PowerZones Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
Indicatori
Zona strategica toccata x3, x4, x5 volte    |   TP1/TP2/TP3 in  punti  o  valore   |   Verifica visivamente la sicurezza del tuo rapporto Rischio/Rendimento Indicatore senza ridisegno e senza ritardo - Ideale per il trading manuale e automatizzato - Adatto a tutti gli asset e tutti i timeframe Offerta a tempo limitato  poi torna a >> $99  Dopo l'acquisto, contattami  per impostazioni consigliate e personalizzate [ Versione MT5  -  MT4  | Scopri i nostri altri 3 strumenti per massimizzare la tua
TrendDecoder Scanner MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
Ottenere segnali   TrendDECODER per più attività e più unità temporali | Determinare l'unità temporale migliore per entrare | Massimizzare i profitti e le operazioni vincenti Indicatore e screener non ripitturanti, non ritardati - ideale per il trading manuale e automatizzato - per tutti gli asset e tutte le unità di tempo。 $49  per le prime 50 copie - poi $99 Dopo l'acquisto per favore lascia un commento o una recensione e ti invieremo un indicatore EXTRA del valore di 99$。 Di cosa si tratta?
MetaShield EA MT5
Christophe Pa Trouillas
4.17 (12)
Experts
Raggiungi rendimenti costanti con un EA potente, solidi test retrospettivi e realistici e un supporto clienti continuo. Il concetto di MetaSHIELD è offrire il  meglio di due mondi : Diversificazione del rischio con un  portafoglio di file di set  ottimizzati per minimizzare i drawdown e Performance con  file di set ottimizzati singoli , più rischiosi ovviamente, ma con alti rendimenti. [  File di set e guida alla configurazione   |   Gruppo dedicato   | Versione   MT5   -   MT4  ] Dopo l'acquis
Filtro:
Zhuo Kai Chen
3369
Zhuo Kai Chen 2025.09.12 14:19 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione