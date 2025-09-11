Risk Killer AI Navigator MT5

5

RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA.

La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator:

Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5, personalizzata per il tuo stile di trading.

Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per richiederlo 2. inviami un messaggio diretto.

[ Gruppo dedicato | Versione MT5 - MT4 ]


Vantaggi Principali

  • Direzione di mercato in tempo reale su più timeframe e asset
  • Analisi driven dall'IA di indicatori macro, notizie e sentiment
  • Consigli personalizzati basati sul tuo stile di trading (manuale o automatizzato)
  • Sinergia diretta con l'Expert Advisor (EA) RiskKILLER_AI


Caratteristiche Chiave

Dashboard di Tendenza Globale driven dall'IA - visualizza istantaneamente il bias del mercato (laterale, rialzista, ribassista) da M1 a D1 per le principali coppie FX e BTCUSD.

Assistente IA Consapevole della Strategia - RiskKILLER_AI Navigator si adatta alla tua strategia ed evidenzia le opportunità:

  • Martingala / Grid / DCA - evidenzia rischi e trappole di volatilità
  • Mean Reversion (Reversione alla Media) - identifica condizioni laterali favorevoli
  • Trend Following (Sequenza di Tendenza) - conferma il bias prima degli ingressi
  • Rottura di Livelli Chiave (Breakout) - segnala quando i fondamentali supportano il momentum

Insight di Mercato di Livello Istituzionale - Va oltre l'azione del prezzo analizzando:

  • Indicatori CPI e macroeconomici
  • Liquidità globale e dati economici
  • Impatto delle notizie dell'ultima ora
  • Segnali da Twitter e del sentiment

Avvisi Intelligenti con Guida al Rischio - ricevi avvisi su:

  • Direzione e bias del mercato
  • Migliore strategia da applicare (con suggerimento del livello di rischio)
  • Contesto fondamentale (es. eventi NFP, Fed, BCE)


Perché i Trader lo Usano

  • Trader manuali: chiarezza su quale strategia si adatta alle condizioni di mercato attuali
  • Trader algoritmici: sinergia con EA, especially l'Expert Advisor RiskKILLER_AI
  • Trader professionisti: accesso a insight su sentiment e macro non disponibili negli indicatori standard


Sinergia con RiskKILLER AI EA

  • L'EA integra lo stesso motore di IA e fornisce risultati live collaudati
  • Usa l'indicatore in standalone o abbinalo all'EA per un sistema completamente automatizzato
  • Controlla in alto [ Segnale Live RiskKILLER AI EA ]


A Chi è Rivolto

  • Sfidanti di prop firm - allinea la strategia con il controllo del rischio
  • Trader manuali - scegli la strategia giusta per ogni sessione
  • Trader algoritmici - aggiungi contesto di IA e vantaggio di automazione
  • Trader in cerca di intelligenza fondamentale + sul sentiment


Conclusione

La maggior parte degli indicatori mostra solo il prezzo in altro modo senza portare nuove informazioni.
RiskKILLER_AI Navigator mostra la realtà del mercato.

  • Sapere quale strategia utilizzare in quali condizioni
  • Trade con l'intelligenza applicata dagli hedge fund
  • Combinalo con l'EA per un sistema di trading completamente powered dall'IA
Recensioni 3
squidme
634
squidme 2025.09.17 15:24 
 

Very interesting product from the author. While many indicators and expert-advisors advertise AI but do not actually use AI. This one actually use AI and give you not only Technical insights but also fundamental insights. More over it advises you which trading strategy e.g Trend mean reversion etc you should use based on current conditions. Highly recommended. Also good support from Author

Prodotti consigliati
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
SMC Hacker AI for Bitcoin Trading MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experts
SMC Hacker AI MT5 – Bitcoin Smart Trading Automation Powered by Smart Money Concepts and VWAP AI Intelligence This Expert Advisor leverages Artificial Intelligence techniques to analyze market data, recognize patterns, and make smarter trading decisions in real-time. Unlike traditional rule-based EAs, this system adapts to changing market conditions using: Pattern recognition based on historical data Dynamic decision-making with AI logic layers Self-adjusting filters for entry and exit timing Th
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicatori
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  è un consulente esperto unico che può scambiare i segnali MT5 dell'indicatore Matrix Arrow con un pannello commerciale sul grafico, manualmente o automaticamente al 100%.  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI) Candele classiche Heiken Ashi Media mobile Media
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Versione 2025 249$ Solo per i primi 5 acquirenti! Segnale Live Verifica la performance live di Sonic R Pro Enhanced: Strategia di Trading Sonic R Pro Enhanced è una versione avanzata della strategia Sonic R, che automatizza le operazioni basate su Dragon Band (EMA 34 e EMA 89) e utilizza algoritmi avanzati per massimizzare le prestazioni. Timeframe: M15, M30 Coppie supportate: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Stile di trading: Swing Trading - Pullback & Controten
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Experts
INTRODUCTION Gold Rush Turbo – Ride the Fastest Wave of Gold Trading Experience the thrill of fast-paced gold trading. Gold Rush Turbo is a high-performance, medium-risk Expert Advisor designed for traders who thrive in dynamic market conditions. Built for aggressive scalping on XAUUSD (gold), it uses rapid market entries, tight stops, and momentum-based logic to capture short-term price movements. If you’re ready for high-speed decision-making, Gold Rush Turbo keeps your strategy sharp and your
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicatori
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Ay Xauusd Expert
Atsuko Yamashita
Experts
Ay XAUUSD Expert EA Trend M15 per l’oro｜Scalping & Day Trading stabili La nuova frontiera dell’auto-trading sull’oro! Individuazione trend ad alta precisione × strategia di crescita costante × risultati sempre crescenti “Ay XAUUSD Expert” è un EA trend-following progettato appositamente per l’oro (XAUUSD) su timeframe M15. Dispone di un algoritmo proprietario che resiste a forti volatilità e cambi repentini di mercato. <Caratteristiche principali> EA specifico per XAUUSD su M15 Logica esclusiv
TradeRanger MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive setup instructions! TradeRanger MT5 Advisor is your reliable assistant in the Forex market. It uses key market patterns, such as price retracements after sharp movements in any direction, to effectively generate profit. Launch the advisor on a single chart with the AUDCAD pair selected, and let it automatically handle other currency pairs. This is a fully automated trading system that requires no special skills from you. Simply install
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Experts
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Ichimoku Advanced Free
Hoang Ngoc Thach
Indicatori
Ichimoku Kinko Hyo is a purpose-built trend trading charting system that has been successfully used in nearly every tradable market. It is unique in many ways, but its primary strength is its use of multiple data points to give the trader a deeper, more comprehensive view into price action. This deeper view, and the fact that Ichimoku is a very visual system, enables the trader to quickly discern and filter "at a glance" the low-probability trading setups from those of higher probability. This i
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experts
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
PZ Multi Oscillator MT5
PZ TRADING SLU
Indicatori
Leverage multi-currency insights for effective statistical arbitrage The Multi-Oscillator is the ultimate swiss army knife for multi-currency and multi-timeframe trading. It plots your desired oscillator for many currency pairs and/or timeframes in a single chart. It can be used to trade statistical arbitrage, as a market screening tool or as a refined multi-timeframe indicator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy interpretation and configuration Sup
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.65 (34)
Experts
PROMOZIONE DI LANCIO: Saranno disponibili solo un numero molto limitato di copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 999$ NOVITÀ (da 349$) --> RICEVI 1 EA GRATIS (per 2 numeri di account commerciali). Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Benvenuti al BITCOIN REAPER!   Dopo l'enorme successo del Gold Reaper, ho deciso che era giunto il momento di applicare gli stessi principi vincenti al mercato Bit
MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
Experts
The MACD Expert Advisor  uses the Moving Average  Convergence/Divergence indicator to determine the market trend. It uses the MACD signal to place its entries automatically. The EA also uses the moving average indicator for additional confirmation. Various settings enable the EA to be optimized for different market conditions and trend following strategies. This program can also trade on specific trading sessions to capitalize on the increase of trading volume on certain times of the day. It ca
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
PipFinite Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.81 (93)
Indicatori
The Missing Edge You Need To Catch Breakouts Like A Pro. Follow a step-by-step system that detects the most powerful breakouts! Discover market patterns that generate massive rewards based on a proven and tested strategy. Unlock Your Serious Edge Important information here www.mql5.com/en/blogs/post/723208 The Reliable Expert Advisor Version Automate Breakout EDGE signals using "EA Breakout EDGE" Click Here Have access to the game changing strategy that will take your trading to the next l
Envelopes Grid LLM
Sabil Yudifera
Experts
The Envelopes Grid LLM strategically leverages advanced deep learning techniques with highly parameterized neural networks to robustly model breakout trading based on precise data distribution analysis. It accurately detects and comprehensively analyzes diverse breakout patterns through optimized neural network parameters, continuously integrating the latest state-of-the-art improvements. Extensive backtesting has consistently validated its strong profit performance across multiple breakout scen
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
HFT AOs GOLD
Murad Nagiev
Experts
HFT AOs Segnale di Trading in Tempo Reale -  https://www.mql5.com/en/signals/2324741 HFT AOs è un sistema di trading ad alta frequenza (HFT) completamente automatizzato, progettato per un'esecuzione rapida e adattiva nei mercati volatili. L'algoritmo utilizza analisi avanzata del flusso degli ordini e strategie di momentum a breve termine per identificare micro-opportunità durante la giornata. Caratteristiche principali: Trading completamente automatizzato senza intervento manuale Esecuzione a b
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     è un robot di trading multifunzionale progettato per il trading attivo sugli strumenti finanziari più richiesti, tra cui le coppie di valute più popolari (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’oro (XAU/USD), il petrolio (Brent, WTI) e le criptovalute (BTC, ETH, LTC e altre). Al cuore dell’algoritmo c’è una versione modernizzata della media mobile di Hull (HMA), in grado di fornire segnali più nitidi rispetto alle classiche Moving Average. L’Expert Advisor reagisc
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Experts
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicatori
Nuova generazione di zone di domanda e offerta automatizzate. Algoritmo nuovo e innovativo che funziona su qualsiasi grafico. Tutte le zone vengono create dinamicamente in base all'azione dei prezzi del mercato. DUE TIPI DI AVVISI --> 1) QUANDO IL PREZZO RAGGIUNGE UNA ZONA 2) QUANDO SI FORMA UNA NUOVA ZONA Non ottieni un altro indicatore inutile. Ottieni una strategia di trading completa con risultati comprovati.     Nuove caratteristiche:     Avvisi quando il prezzo raggiunge la zona di
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicatori
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicatori
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Indicatori
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicatori
La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità di scalping? Manuale d'uso:  
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Indicatori
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Automatically analyzes the chart using the "Profitunity" system of Bill Williams. The found signals are placed in a table in the corner of the screen. 2. Equipped with a trend filter based on the Alligator indicator. Most of the system signals are recommended to be used only according t
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicatori
Golden Spikes Indicator Technical indicator for synthetic indices trading on M1 timeframe. Compatible with Boom/Crash indices on Deriv platform and Gain/Pain indices on Weltrade platform. send me A private  message to receive trade ASISTANT EA.. booklet guide:  https://drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Also check my premium spikes bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Features Uses Parabolic SAR, RSI, and Bollinger Bands analysis Three risk
Currency Strength Meter Pro for MT5
ALEKSANDR SHUKALOVICH
5 (3)
Indicatori
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the history data of all 28 major currency
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicatori
Questo cruscotto mostra gli ultimi   pattern armonici   disponibili per i simboli selezionati, in modo da risparmiare tempo ed essere più efficienti /   versione MT4 . Indicatore gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colonne dell'indicatore Symbol :   vengono visualizzati i simboli selezionati Trend:   rialzista o ribassista Pattern:   tipo di pattern (gartley, butterfly, bat, crab, shark, cypher o ABCD) Entry:   prezzo di ingresso SL:   prezzo di stop loss TP1:   1 prezzo di take profit TP2:
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicatori
La migliore soluzione per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di funzionalità proprietarie e una nuova formula. Con questo aggiornamento, sarai in grado di mostrare fusi orari doppi. Non solo potrai mostrare una TF più alta, ma anche entrambe, la TF del grafico, PIÙ la TF più alta: SHOWING NESTED ZONES. Tutti i trader di domanda di offerta lo adoreranno. :) Informazioni imp
Altri dall’autore
Risk Killer AI MT5
Christophe Pa Trouillas
4.8 (20)
Experts
Genera rendimenti costanti con un EA assistito da Grok3 AI , diversificato nel rischio e potenziato da Bitcoin . RiskKILLER AI è un algoritmo di scalping su breakout che identifica i livelli chiave per potenziali movimenti ad alta volatilità, selezionando i trade con il miglior rischio/rendimento e diversificando il rischio su 5 asset. Dopo l'acquisto, per ottenere la chiave API e il manuale utente: 1. lascia un commento richiedendoli, 2. inviami una mail diretta (mail nel gruppo dedicato sotto)
TrendDecoder Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (4)
Indicatori
Identificare i range e le prossime mosse probabili     |    Ottenere i primi segnali e la forza delle tendenze     |    Ottenere uscite chiare prima dell'inversione     |    Individuare i livelli di Fibo che il prezzo testerà   |  Indicatore non tracciante e non ritardato - ideale per il trading manuale e automatizzato - adatto a tutti gli asset e a tutte le unità temporali Dopo l'acquisto, per favore contattami per ottenere il tuo TrendDECODER_Scanner GRATUITO . Versione MT4 :   clicca qui Otte
Risk Killer AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Experts
Genera rendimenti costanti con un EA assistito da Grok3 AI , diversificato nel rischio e potenziato da Bitcoin . RiskKILLER AI è un algoritmo di scalping su breakout che identifica i livelli chiave per potenziali movimenti ad alta volatilità, selezionando i trade con il miglior rischio/rendimento e diversificando il rischio su 5 asset. Dopo l'acquisto, per ottenere la chiave API e il manuale utente: 1. lascia un commento richiedendoli, 2. inviami una mail diretta (mail nel gruppo dedicato sotto)
Risk Killer AI Navigator MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA. La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator : Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5 , personalizzata per il tuo stile di trading. Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per ri
Bitcoin Rider EA MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Experts
Ottieni rendimenti eccezionali con un EA specifico per il bull run del Bitcoin, dotato di robusti backtest e supporto costante. Il concetto di BitcoinRIDER è quello di catturare questi movimenti parabolici e capitalizzare sulla volatilità e sui trend che definiscono i bull run. [ Guida all'installazione | Gruppo di supporto | Versione MT5 - MT4 ] Dopo l'acquisto, inviaci un messaggio privato per ricevere il secondo setfile. La strategia alla base BitcoinRIDER utilizza una strategia momentum co
MSP Bridge
Christophe Pa Trouillas
Utilità
MSP_Bridge   è l'utility gratuita che collega AI Grok 4 a   RiskKILLER AI Navigator , un   assistente di direzione del mercato e strategia basato sull'IA   per multipli timeframe. Questo bundle ti aiuterà a ottenere   insight di livello istituzionale con analisi di tendenza, sentiment e macro guidata dall'IA, personalizzata in base al tuo stile di trading. RiskKILLER AI Navigator   [  MT5   -   MT4   ] Implementazione Scaricalo e segui le istruzioni di seguito. Siamo a tua disposizione i
FREE
MSP Bridge MT4
Christophe Pa Trouillas
Utilità
MSP_Bridge è l'utility gratuita che collega AI Grok 4 a RiskKILLER AI Navigator , un assistente di direzione del mercato e strategia basato sull'IA per multipli timeframe. Questo bundle ti aiuterà a ottenere insight di livello istituzionale con analisi di tendenza, sentiment e macro guidata dall'IA, personalizzata in base al tuo stile di trading. RiskKILLER AI Navigator   [  MT5   -   MT4   ] Implementazione Scaricalo e segui le istruzioni di seguito. Siamo a tua disposizione in caso di
FREE
TrendDecoder Premium
Christophe Pa Trouillas
5 (8)
Indicatori
Identificare i range e le prossime mosse probabili   |  Ottenere i primi segnali e la forza delle tendenze   |  Ottenere uscite chiare prima dell'inversione   |  Individuare i livelli di Fibo che il prezzo testerà Indicatore non tracciante e non ritardato - ideale per il trading manuale e automatizzato - adatto a tutti gli asset e a tutte le unità temporali Dopo l'acquisto, per favore contattami per ottenere il tuo TrendDECODER_Scanner GRATUITO . Versione   MT5 :   clicca qui Ottenere il nostro
BladeScalper Premium
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
Ricevere un segnale della prossima mossa di inversione   |   Ottimizzare le statistiche del tasso di guadagno   |   Ottenere le zone che il prezzo testerà   |   Indicatore non tracciante e non ritardato - ideale per il trading manuale e automatizzato - adatto a tutti gli asset e a tutte le unità temporali Offerta limitata nel tempo >>   50% OFF Dopo l'acquisto,   contattatemi su questo canale  per le impostazioni personalizzate. Versione   МТ4   -  МТ5   |   Scopri il nostro   global MetaMethod
PowerZones Premium
Christophe Pa Trouillas
Indicatori
Zona strategica toccata x3, x4, x5 volte    |   TP1/TP2/TP3 in  punti  o  valore   |   Verifica visivamente la sicurezza del tuo rapporto Rischio/Rendimento Indicatore senza ridisegno e senza ritardo - Ideale per il trading manuale e automatizzato - Adatto a tutti gli asset e tutti i timeframe Offerta a tempo limitato  poi torna a >> $99  Dopo l'acquisto, contattami  per impostazioni consigliate e personalizzate [ Versione MT5  -  MT4  | Scopri i nostri altri 3 strumenti per massimizzare la tua
TrendDecoder Scanner MT4
Christophe Pa Trouillas
Indicatori
Ottenere segnali TrendDECODER per più attività e più unità temporali | Determinare l'unità temporale migliore per entrare | Massimizzare i profitti e le operazioni vincenti Indicatore e screener non ripitturanti, non ritardati - ideale per il trading manuale e automatizzato - per tutti gli asset e tutte le unità di tempo. $49  per le prime 50 copie - poi $99 Dopo l'acquisto per favore lascia un commento o una recensione e ti invieremo un indicatore EXTRA del valore di 99$. Versione MT5: Clicca q
MetaShield EA MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (3)
Experts
Raggiungi rendimenti costanti con un EA potente, solidi test retrospettivi e realistici e un supporto clienti continuo. Il concetto di MetaSHIELD è offrire il  meglio di due mondi : Diversificazione del rischio con un  portafoglio di file di set  ottimizzati per minimizzare i drawdown e Performance con  file di set ottimizzati singoli , più rischiosi ovviamente, ma con alti rendimenti. [  File di set e guida alla configurazione   |   Gruppo dedicato   | Versione   MT5   -   MT4  ] Rimangono 10
Bitcoin Rider EA MT4
Christophe Pa Trouillas
Experts
Ottieni rendimenti eccezionali con un EA specifico per il bull run del Bitcoin, dotato di robusti backtest e supporto costante. Il concetto di BitcoinRIDER è quello di catturare questi movimenti parabolici e capitalizzare sulla volatilità e sui trend che definiscono i bull run. [ Guida all'installazione | Gruppo di supporto | Versione MT5 - MT4 ] Dopo l'acquisto, inviaci un messaggio privato per ricevere il secondo setfile. La strategia alla base BitcoinRIDER utilizza una strategia momentum co
BladeScalper Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
Indicatori
Ricevere un segnale della prossima mossa di inversione   |   Ottimizzare le statistiche del tasso di guadagno   |   Ottenere le zone che il prezzo testerà   |   Indicatore non tracciante e non ritardato - ideale per il trading manuale e automatizzato - adatto a tutti gli asset e a tutte le unità temporali 69$   per il lancio poi torna a   >>   149 $ Dopo l'acquisto,   contattatemi su questo canale  per le impostazioni personalizzate. Versione   МТ4   -  МТ5 |   Scopri il nostro   global MetaMet
PowerZones Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
Indicatori
Zona strategica toccata x3, x4, x5 volte    |   TP1/TP2/TP3 in  punti  o  valore   |   Verifica visivamente la sicurezza del tuo rapporto Rischio/Rendimento Indicatore senza ridisegno e senza ritardo - Ideale per il trading manuale e automatizzato - Adatto a tutti gli asset e tutti i timeframe Offerta a tempo limitato  poi torna a >> $99  Dopo l'acquisto, contattami  per impostazioni consigliate e personalizzate [ Versione MT5  -  MT4  | Scopri i nostri altri 3 strumenti per massimizzare la tua
TrendDecoder Scanner MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
Ottenere segnali   TrendDECODER per più attività e più unità temporali | Determinare l'unità temporale migliore per entrare | Massimizzare i profitti e le operazioni vincenti Indicatore e screener non ripitturanti, non ritardati - ideale per il trading manuale e automatizzato - per tutti gli asset e tutte le unità di tempo。 $49  per le prime 50 copie - poi $99 Dopo l'acquisto per favore lascia un commento o una recensione e ti invieremo un indicatore EXTRA del valore di 99$。 Di cosa si tratta?
MetaShield EA MT5
Christophe Pa Trouillas
4.17 (12)
Experts
Raggiungi rendimenti costanti con un EA potente, solidi test retrospettivi e realistici e un supporto clienti continuo. Il concetto di MetaSHIELD è offrire il  meglio di due mondi : Diversificazione del rischio con un  portafoglio di file di set  ottimizzati per minimizzare i drawdown e Performance con  file di set ottimizzati singoli , più rischiosi ovviamente, ma con alti rendimenti. [  File di set e guida alla configurazione   |   Gruppo dedicato   | Versione   MT5   -   MT4  ] Dopo l'acquis
Filtro:
squidme
634
squidme 2025.09.17 15:24 
 

Very interesting product from the author. While many indicators and expert-advisors advertise AI but do not actually use AI. This one actually use AI and give you not only Technical insights but also fundamental insights. More over it advises you which trading strategy e.g Trend mean reversion etc you should use based on current conditions. Highly recommended. Also good support from Author

Tradora
74
Tradora 2025.09.17 08:37 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Christophe Pa Trouillas
9067
Risposta dello sviluppatore Christophe Pa Trouillas 2025.09.17 09:51
Very glad you nailed the point; that means you understood things in trading ;-))
Please post some of your best trades; that will cheer us up!
thanks a lot for this early support; much appreciated!
Zhuo Kai Chen
3369
Zhuo Kai Chen 2025.09.12 14:17 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Christophe Pa Trouillas
9067
Risposta dello sviluppatore Christophe Pa Trouillas 2025.09.17 09:50
thanks a lot for this early support; much appreciated!
Rispondi alla recensione