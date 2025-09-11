Risk Killer AI Navigator MT5
- Indicatori
- Christophe Pa Trouillas
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA.
La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator:
Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5, personalizzata per il tuo stile di trading.
Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per richiederlo 2. inviami un messaggio diretto.
[ Gruppo dedicato | Versione MT5 - MT4 ]
Vantaggi Principali
- Direzione di mercato in tempo reale su più timeframe e asset
- Analisi driven dall'IA di indicatori macro, notizie e sentiment
- Consigli personalizzati basati sul tuo stile di trading (manuale o automatizzato)
- Sinergia diretta con l'Expert Advisor (EA) RiskKILLER_AI
Caratteristiche Chiave
Dashboard di Tendenza Globale driven dall'IA - visualizza istantaneamente il bias del mercato (laterale, rialzista, ribassista) da M1 a D1 per le principali coppie FX e BTCUSD.
Assistente IA Consapevole della Strategia - RiskKILLER_AI Navigator si adatta alla tua strategia ed evidenzia le opportunità:
- Martingala / Grid / DCA - evidenzia rischi e trappole di volatilità
- Mean Reversion (Reversione alla Media) - identifica condizioni laterali favorevoli
- Trend Following (Sequenza di Tendenza) - conferma il bias prima degli ingressi
- Rottura di Livelli Chiave (Breakout) - segnala quando i fondamentali supportano il momentum
Insight di Mercato di Livello Istituzionale - Va oltre l'azione del prezzo analizzando:
- Indicatori CPI e macroeconomici
- Liquidità globale e dati economici
- Impatto delle notizie dell'ultima ora
- Segnali da Twitter e del sentiment
Avvisi Intelligenti con Guida al Rischio - ricevi avvisi su:
- Direzione e bias del mercato
- Migliore strategia da applicare (con suggerimento del livello di rischio)
- Contesto fondamentale (es. eventi NFP, Fed, BCE)
Perché i Trader lo Usano
- Trader manuali: chiarezza su quale strategia si adatta alle condizioni di mercato attuali
- Trader algoritmici: sinergia con EA, especially l'Expert Advisor RiskKILLER_AI
- Trader professionisti: accesso a insight su sentiment e macro non disponibili negli indicatori standard
Sinergia con RiskKILLER AI EA
- L'EA integra lo stesso motore di IA e fornisce risultati live collaudati
- Usa l'indicatore in standalone o abbinalo all'EA per un sistema completamente automatizzato
- Controlla in alto [ Segnale Live RiskKILLER AI EA ]
A Chi è Rivolto
- Sfidanti di prop firm - allinea la strategia con il controllo del rischio
- Trader manuali - scegli la strategia giusta per ogni sessione
- Trader algoritmici - aggiungi contesto di IA e vantaggio di automazione
- Trader in cerca di intelligenza fondamentale + sul sentiment
Conclusione
La maggior parte degli indicatori mostra solo il prezzo in altro modo senza portare nuove informazioni.
RiskKILLER_AI Navigator mostra la realtà del mercato.
- Sapere quale strategia utilizzare in quali condizioni
- Trade con l'intelligenza applicata dagli hedge fund
- Combinalo con l'EA per un sistema di trading completamente powered dall'IA
Very interesting product from the author. While many indicators and expert-advisors advertise AI but do not actually use AI. This one actually use AI and give you not only Technical insights but also fundamental insights. More over it advises you which trading strategy e.g Trend mean reversion etc you should use based on current conditions. Highly recommended. Also good support from Author