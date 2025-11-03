Gold Trend 4

Gold Trend - è un buon indicatore tecnico azionario. L'algoritmo dell'indicatore analizza il movimento del prezzo di un asset e riflette la volatilità e le potenziali zone di ingresso.


I migliori segnali dell'indicatore:

- Per VENDERE = istogramma rosso + puntatore SHORT rosso + freccia di segnale gialla nella stessa direzione + freccia rossa di direzione del trend.
- Per l'ACQUISTO = istogramma blu + puntatore LONG blu + freccia di segnale acquatica nella stessa direzione + freccia blu di direzione del trend.


Vantaggi dell'indicatore:

1. L'indicatore produce segnali con un'elevata precisione.
2. Un segnale a freccia confermato può essere ridisegnato solo quando la tendenza cambia.
3. È possibile operare sulla piattaforma di trading MetaTrader 4 di qualsiasi broker.
4. È possibile negoziare qualsiasi asset (valute, metalli, criptovalute, azioni, indici ecc.).
5. È meglio fare trading sui timeframe M15-H1 (trading a medio termine).
6. I parametri individuali (TF, colore, ecc.) possono essere modificati nelle impostazioni dell'indicatore, in modo che ogni trader possa facilmente personalizzarlo.
7. L'indicatore può essere utilizzato come un'eccellente aggiunta principale al vostro sistema di trading, oltre che come sistema di trading indipendente.
 

NOTA: L'accuratezza dell'entrata e la redditività del trading dipendono solo dall'abilità del trader. Qualsiasi indicatore è solo un assistente per il trader e non una guida all'azione. La regola d'oro: apri un ordine in base al trend, realizza il profitto e attendi il segnale migliore successivo.



Auguro a tutti voi buona fortuna nel trading e profitti stabili!


