Gold TMAFractal MTF 4
- Indicatori
- Sergei Linskii
- Versione: 6.75
- Aggiornato: 31 agosto 2025
- Attivazioni: 5
- Per SELL = limite superiore rosso del TMA2 sopra il limite superiore rosso del TMA1 + indicatore frattale rosso sopra + freccia gialla del segnale SR nella stessa direzione.
- Per BUY = limite inferiore blu di TMA2 sotto il limite inferiore blu di TMA1 + indicatore frattale blu dal basso + freccia del segnale SR color acqua nella stessa direzione.
- Gli indicatori (rosso e/o blu W1 MN) sono aiuti aggiuntivi ed essenziali per un trading comodo e redditizio.
- Il buffer freccia SR dispone di un filtro freccia separato nelle impostazioni dell'indicatore (UseFiltrSR = true;) per un trading comodo e redditizio.
NOTA: L'accuratezza dell'entrata e la redditività del trading dipendono solo dall'abilità del trader. Qualsiasi indicatore è solo un assistente per il trader e non una guida all'azione. La regola d'oro: apri un ordine in base al trend, realizza il profitto e attendi il segnale migliore successivo.
great work