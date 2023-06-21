Gold TMAFractal MTF 4

3.67
Gold TMAF MTF - questo è il miglior indicatore tecnico azionario. L'algoritmo dell'indicatore analizza il movimento del prezzo di un asset e riflette la volatilità e le potenziali zone di ingresso.

I migliori segnali dell'indicatore:
  • Per SELL = limite superiore rosso del TMA2 sopra il limite superiore rosso del TMA1 + indicatore frattale rosso sopra + freccia gialla del segnale SR nella stessa direzione.
  • Per BUY = limite inferiore blu di TMA2 sotto il limite inferiore blu di TMA1 + indicatore frattale blu dal basso + freccia del segnale SR color acqua nella stessa direzione.
  • Gli indicatori (rosso e/o blu W1 MN) sono aiuti aggiuntivi ed essenziali per un trading comodo e redditizio.
  • Il buffer freccia SR dispone di un filtro freccia separato nelle impostazioni dell'indicatore (UseFiltrSR = true;) per un trading comodo e redditizio.
Vantaggi dell'indicatore:

1. L'indicatore produce segnali con un'elevata precisione.
2. Un segnale a freccia confermato non viene ridisegnato, mentre un segnale frattale può essere ridisegnato per metà periodo.
3. È possibile operare sulla piattaforma di trading MetaTrader 4 di qualsiasi broker.
4. È possibile negoziare qualsiasi attività (valute, metalli, criptovalute, azioni, indici ecc.).
5. È meglio fare trading sui timeframe M30-H1 (trading a medio termine).
6. I parametri individuali (TF, colore, ecc.) possono essere modificati nelle impostazioni dell'indicatore, in modo che ogni trader possa facilmente personalizzarlo.
7. L'indicatore può essere utilizzato come un'eccellente aggiunta principale al vostro sistema di trading, oltre che come sistema di trading indipendente. 

NOTA: L'accuratezza dell'entrata e la redditività del trading dipendono solo dall'abilità del trader. Qualsiasi indicatore è solo un assistente per il trader e non una guida all'azione. La regola d'oro: apri un ordine in base al trend, realizza il profitto e attendi il segnale migliore successivo.



Auguro a tutti voi buona fortuna nel trading e profitti stabili!


Recensioni
leavemealonepredators
228
leavemealonepredators 2023.08.04 05:39 
 

great work

Salavat Yulamanov
13844
Salavat Yulamanov 2023.07.29 06:01 
 

Отличный индикатор и прост в использовании. Только по USDJPY в эту пятницу я уже вернул его стоимость $99. Я полностью доволен этим индикатором.


Dennis22779
829
Dennis22779 2023.10.27 04:20 
 

The Seller do advertise that the Arrows are non repainting but just after purchasing and put the indicator on 1m TF, wondering why the arrows are disappearing even after two or three bars closed already.

Sergei Linskii
27493
Risposta dello sviluppatore Sergei Linskii 2023.10.27 05:06
Any indicator serves the trader only as a trading assistant. The description this indicator says - It is better to trade on M30-H1 timeframes (medium-term trading).
leavemealonepredators
228
leavemealonepredators 2023.08.04 05:39 
 

great work

Salavat Yulamanov
13844
Salavat Yulamanov 2023.07.29 06:01 
 

Отличный индикатор и прост в использовании. Только по USDJPY в эту пятницу я уже вернул его стоимость $99. Я полностью доволен этим индикатором.

