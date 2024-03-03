Gold Targets 5

4.78
I Gold Target sono il miglior indicatore di tendenza. L'algoritmo unico dell'indicatore analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto di fattori di analisi tecnica e matematica, determina i punti di ingresso più redditizi, emette un segnale sotto forma di freccia e il livello di prezzo (ACQUISTA Entrata / VENDI Entrata) per aprire un ordine. L'indicatore mostra inoltre immediatamente il livello di prezzo per lo Stop Loss e cinque livelli di prezzo per il Take Profit.

ATTENZIONE: L'indicatore è molto facile da usare. Installa l'indicatore sul grafico con un clic e fai trading in base ai suoi segnali e ai livelli di prezzo.


Vantaggi dell'indicatore:


1. L'indicatore produce segnali con elevata precisione.
2. Il segnale indicatore non viene ridisegnato. Quando il prezzo supera ciascuna linea, è dotato di una notifica sonora (avviso e messaggio).
3. Puoi fare trading sulla piattaforma di trading MetaTrader 5 di qualsiasi broker.
4. Puoi scambiare qualsiasi asset (valute, metalli, criptovalute, azioni, indici, ecc.).
5. Puoi fare trading in qualsiasi intervallo di tempo (scalping M5-M15 e trading giornaliero / trading a medio termine M30-H1 / trading a lungo termine H4-D1).
6. I parametri individuali (colore, dimensione, ecc.) possono essere modificati nelle impostazioni dell'indicatore in modo che ogni trader possa facilmente personalizzare l'indicatore per se stesso.
7. L'indicatore può essere utilizzato come sistema di trading indipendente.
8. Il grafico visualizza anche un timer fino alla chiusura della candela/barra dell'intervallo temporale corrente.


NOTA: l'accuratezza dell'ingresso e la redditività del trading dipendono solo dall'abilità del trader. Qualsiasi indicatore è solo un assistente del trader e non una guida all'azione. La regola d'oro: apri un ordine in base al trend, realizza il profitto e attendi il segnale migliore successivo.



Auguro a tutti buona fortuna nel trading e profitti stabili!
Recensioni 12
FERNANDO3105
14
FERNANDO3105 2025.09.27 01:36 
 

hola alguien sabe como puedo solucionar el problema de retraso en las señales ??

Isaac254044
20
Isaac254044 2025.09.12 18:01 
 

A ONDE ACHO UMA EA COM ESSA ESTRAGEGIA DESSE INDICADO R? EXCELENTE INDICADOR A TAXA DE ASSERTIVIDADE E INCRIVEL PARABENS, EU MESMO SOU LEIGO E AINDA ESTOU APREEDENDO

russklad
71
russklad 2025.08.18 05:26 
 

Супер индикатор. Всем советую.

