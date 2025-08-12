Gold SWmax EA

Gold SDmax EA - è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 5. L'algoritmo unico del consulente analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto dei fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di entrata e uscita redditizi e utilizza una gestione avanzata del denaro e un moltiplicatore di lotti. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimiz