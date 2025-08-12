Gold SWmax EA

Gold SWmax EA - è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 5. L'algoritmo unico del consulente analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto dei fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di entrata e uscita redditizi e utilizza una gestione avanzata del denaro e un moltiplicatore di lotti. 

Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker.

Monitoring in the real account >>> [ Click Here ]

Raccomandazioni:

  • Broker: RoboForex, Weltrade o altro, dopo un'ottimizzazione riuscita
  • Tipo di conto: PRO/ECN con copertura
  • Intervallo temporale: M30 
  • Simbolo: XAUUSD (Oro)
  • Deposito iniziale: a partire da 5000
  • Leva finanziaria: a partire da 1:100
  • Modalità di trading: VPS (24/7) consigliata = il ping accettabile è 0-30 ms
  • Periodo di ottimizzazione e test: 12-60 mesi
  • Frequenza consigliata per l'ottimizzazione: ogni 3-6 mesi

Vantaggi:

1. L'Expert Advisor non usa indicatori, non usa risorse esterne, non dipende da analisi fondamentali e/o notizie.
2. L'Expert Advisor fa trading quasi allo stesso modo sia nel tester di strategia che nei conti demo e reali.

3. Puoi fare trading su qualsiasi asset (valute, metalli, criptovalute, azioni, indici ecc.).

4. L'Expert Advisor può essere utilizzato per investimenti a medio-lungo termine, nonché per l'overclocking del deposito.

5. Puoi installare un Expert Advisor per il trading su un grafico di qualsiasi intervallo di tempo. I parametri chiave sono disponibili per la modifica nelle impostazioni dell'Expert Advisor, in modo che ogni trader possa facilmente ottimizzare e personalizzare l'advisor per il suo broker, tipo di account e deposito. Il grafico mostra anche un pannello informativo per le statistiche dei parametri operativi dell'EA.

NOTA:

1. L'Expert Advisor ha integrato Magic per tutti i suoi ordini. Non puoi utilizzare l'advisor per asset diversi dello stesso terminale di trading.
2. Prima di acquistare un Expert Advisor, assicurati di avere l'esperienza e il computer appropriati per ottimizzare e testare l'Expert Advisor.

WARNING: All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.
All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!

ATTENZIONE:

1. Non credete alla favola secondo cui un Expert Advisor farebbe trading allo stesso modo su qualsiasi tipo di conto e con qualsiasi broker. Questa è una BUGIA, poiché ogni broker ha diversi fornitori di quotazioni, accuratezza delle quotazioni a 4(2) o 5(3) cifre, tipi di esecuzione degli ordini, ecc.

2. Prima di installare l'Expert Advisor su un conto reale, è necessario ottimizzare e testare il consulente su quel particolare broker, tipo di conto e deposito, su cui il consulente opererà.

3. Se il vostro broker non supporta il trading con gli Expert Advisor in modalità ORDER_FILLING_FOK (https://www.mql5.com/en/book/automation/experts/experts_execution_filling), allora tale broker non è adatto per un trading completamente sicuro con gli Expert Advisor. Si tratta di broker come Bybit, FxPro, Tickmill, IC Markets, ecc. Dovete assumervi tutti i rischi associati!

===================================

Per ottimizzare l'EA in MT5:

1. Devi controllare la cronologia delle quotazioni (tick reali al 100%) in MT5 del tuo broker per un account reale, simbolo e la data massima possibile in cui l'EA verrà negoziato.

NOTA: in MT5 la cronologia delle quotazioni dovrebbe essere caricata automaticamente se - Barre massime nel grafico: illimitate. Se la cronologia delle quotazioni (tick reali al 100%) è inferiore a 2 anni, allora è meglio non usare un broker del genere per l'ottimizzazione e il trading con un EA.

2. Fai una prima esecuzione di prova nel tester di strategia con le impostazioni predefinite in modalità FILLING_FOK. Se l'EA negozia in questa modalità, allora puoi eseguire l'EA per l'ottimizzazione genetica o completa con la modellazione: ogni tick basato su tick reali. Se l'EA non effettua transazioni in questa modalità e nelle scritture del Journal - Modalità di riempimento non supportata / Codice di errore = 4756, utilizzare la modalità FILLING_IOC ed eseguire l'EA per l'ottimizzazione genetica o completa con la modellazione: ogni tick basato su tick reali.

====================================

MY ADDITIONAL PAID SERVICES:
- Expert Advisor optimization for period up to 2 years is 99 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.
  - Expert Advisor optimization for period up to 5 years is 199 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.
    - Expert Advisor optimization for period up to 10 years is 299 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.

NOTE: Expert Advisor optimization is possible only if the History Quality of 100% real ticks for the optimization period selected above is available and after advance payment for optimization. 
💥 Il profitto dal trading con questo consulente esperto dipende dai rischi che sei disposto a correre...!!!


💥 Broker per il trading con consulenti esperti >>> https://rbfxdirect.com/en/lk/?a=kcgh



Vi auguro a tutti buona fortuna nel trading e profitti stabili!
