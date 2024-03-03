Gold Targets 4

4.75
I Gold Target sono il miglior indicatore di tendenza. L'algoritmo unico dell'indicatore analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto di fattori di analisi tecnica e matematica, determina i punti di ingresso più redditizi, emette un segnale sotto forma di freccia e il livello di prezzo (ACQUISTA Entrata / VENDI Entrata) per aprire un ordine. L'indicatore mostra inoltre immediatamente il livello di prezzo per lo Stop Loss e cinque livelli di prezzo per il Take Profit.

ATTENZIONE: L'indicatore è molto facile da usare. Installa l'indicatore sul grafico con un clic e fai trading in base ai suoi segnali e ai livelli di prezzo.


Vantaggi dell'indicatore:


1. L'indicatore produce segnali con elevata precisione.
2. Il segnale indicatore non viene ridisegnato. Quando il prezzo supera ciascuna linea, è dotato di una notifica sonora (avviso e messaggio).
3. Puoi fare trading sulla piattaforma di trading MetaTrader 4 di qualsiasi broker.
4. Puoi scambiare qualsiasi asset (valute, metalli, criptovalute, azioni, indici, ecc.).
5. Puoi fare trading in qualsiasi intervallo di tempo (scalping M5-M15 e trading giornaliero / trading a medio termine M30-H1 / trading a lungo termine H4-D1).
6. I parametri individuali (colore, dimensione, ecc.) possono essere modificati nelle impostazioni dell'indicatore in modo che ogni trader possa facilmente personalizzare l'indicatore per se stesso.
7. L'indicatore può essere utilizzato come sistema di trading indipendente.
8. Il grafico visualizza anche un timer fino alla chiusura della candela/barra dell'intervallo temporale corrente.


NOTA: l'accuratezza dell'ingresso e la redditività del trading dipendono solo dall'abilità del trader. Qualsiasi indicatore è solo un assistente del trader e non una guida all'azione. La regola d'oro: apri un ordine in base al trend, realizza il profitto e attendi il segnale migliore successivo.



Auguro a tutti buona fortuna nel trading e profitti stabili!
Recensioni 6
Wan Mohammad Shazly Bin Wan Zulkifli
418
Wan Mohammad Shazly Bin Wan Zulkifli 2025.09.03 14:43 
 

well done, using it with my EA in MqL market.

Bonny Prasetyawardhana
249
Bonny Prasetyawardhana 2025.08.20 10:18 
 

Nice and helpful

Leonid Shamis
299
Leonid Shamis 2025.07.11 19:59 
 

Очень хороший и профитный индикатор. Всем советую.

paul821c
25
paul821c 2025.09.30 20:44 
 

Great Indicator. question i'm getting alerts saying to buy but the indie is still showing sell setup and visa versa. How do i correct this?

But when this happens i remove the indicator the reinstall then it matches the alert. can't there be like a refresh of the indie. even when i hit refresh on the chart it doesn't do anything. only when i take off indie and put it back on it then matches the changes

Sergei Linskii
30892
Risposta dello sviluppatore Sergei Linskii 2025.09.30 20:50
It depends on the symbol's price volatility...
Leonsofking69
59
Leonsofking69 2025.09.20 10:30 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Wan Mohammad Shazly Bin Wan Zulkifli
418
Wan Mohammad Shazly Bin Wan Zulkifli 2025.09.03 14:43 
 

well done, using it with my EA in MqL market.

Didik
114
Didik 2025.08.26 07:06 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Bonny Prasetyawardhana
249
Bonny Prasetyawardhana 2025.08.20 10:18 
 

Nice and helpful

Leonid Shamis
299
Leonid Shamis 2025.07.11 19:59 
 

Очень хороший и профитный индикатор. Всем советую.

Rispondi alla recensione