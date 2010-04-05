FXmax EA MT4

FXmax EA è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 4. L'algoritmo esclusivo del consulente analizza l'andamento del prezzo dell'asset, tenendo conto di fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di ingresso e di uscita redditizi e utilizza gli indicatori standard di Meta Trader 4.

Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization.

Raccomandazioni:

Broker - RoboForex o altro, dopo un'ottimizzazione riuscita
Tipo di conto - PRO/ECN con copertura
Intervallo temporale - H1 o altro, dopo un'ottimizzazione riuscita
Simbolo - XAUUSD o altro, dopo un'ottimizzazione riuscita
Deposito iniziale - da 100, consigliato da 1000
Leva finanziaria - da 1:100
Modalità di trading - VPS (24/7) consigliata = ping accettabile 0-30 ms
Periodo di ottimizzazione e test - 6-12 mesi
Frequenza consigliata per l'ottimizzazione - ogni 1-2 mesi

Vantaggi:

1. L'Expert Advisor utilizza indicatori MT4, non utilizza risorse esterne e non dipende dall'analisi fondamentale e/o dalle notizie.
2. L'Expert Advisor opera pressoché allo stesso modo sia nel tester di strategia che sui conti demo e reali.

3. È possibile negoziare qualsiasi asset (valute, metalli, criptovalute, azioni, indici ecc.).

4. L'Expert Advisor può essere utilizzato per investimenti a medio-lungo termine, nonché per l'overclocking del deposito.

5. I parametri chiave sono modificabili nelle impostazioni dell'Expert Advisor, in modo che ogni trader possa facilmente ottimizzare e personalizzare il consulente in base al proprio broker, tipo di conto e deposito.

NOTA:

1. L'Expert Advisor ha una funzione "Magic" integrata per tutti i suoi ordini. Non è possibile utilizzare il consulente per asset diversi sullo stesso terminale di trading.

2. Prima di acquistare un Expert Advisor, assicurarsi di avere l'esperienza e il computer adeguati per ottimizzarlo e testarlo.

WARNING: All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.
All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!

AVVERTENZA:

1. Non credere alla favola secondo cui un Expert Advisor farebbe trading con lo stesso strumento su qualsiasi tipo di conto e con qualsiasi broker. Questa è una BUGIA, poiché ogni broker ha diversi fornitori di quotazioni, precisione delle quotazioni a 4(2) o 5(3) cifre, tipi di esecuzione degli ordini, ecc.
2. Prima di installare l'Expert Advisor su un conto reale, è necessario ottimizzarlo e testarlo su quel broker, tipo di conto e deposito specifico su cui opererà.

=====================================

💥 Il profitto derivante dal trading con questo Expert Advisor dipende dai rischi che sei disposto a correre...!!!


💥 Broker per il trading con Expert Advisor >>> https://rbfxdirect.com/en/lk/?a=kcgh

Vi auguro a tutti buona fortuna nel trading e profitti stabili!
