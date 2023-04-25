Gold ATR MTF 4
- Indicatori
- Sergei Linskii
- Versione: 6.55
- Aggiornato: 10 aprile 2025
- Attivazioni: 5
MTF ATR dell'oro: questo è un indicatore tecnico di titoli azionari. L'algoritmo dell'indicatore ATR (Average True Range) analizza il movimento del prezzo dell'asset e riflette la volatilità disegnando i livelli corrispondenti in percentuali specificate (%) del prezzo di apertura del periodo di tempo specificato (D1). Gli indicatori (rosso e/o blu D1 H4) della direzione del movimento del prezzo del simbolo e i segnali delle frecce sono aiuti aggiuntivi ed essenziali per un trading intraday comodo e redditizio e/o per lo scalping. Il profitto giornaliero può essere di 20 pip per i simboli Forex o di 50 pip per il simbolo Oro.
Caratteristiche dell'indicatore:
- Questo è un super indicatore con Magic, rilevatore di direzione del trend e due blocchi di frecce di trend per un trading comodo e redditizio. Sul grafico viene visualizzato il pulsante rosso per cambiare blocco. Magic è impostato nelle impostazioni dell'indicatore, in modo da poter installare l'indicatore su due grafici che mostrano blocchi diversi.
- L'MTF Gold ATR può essere posizionato su due grafici con diversi buffer di frecce (DM e SF). Per questo nelle impostazioni, devi selezionare Magie diverse, ad esempio, una ha Magia=999, l'altra ha Magia=666. Quindi puoi selezionare il buffer della freccia con il pulsante rosso sul grafico.
- Nel GOLD ATR MTF, i livelli (ATR) possono espandersi leggermente solo quando il prezzo si muove fortemente, l’indicatore della direzione del trend (rosso e/o blu D1 H4) può essere ridisegnato solo quando il prezzo si muove fortemente, le frecce buffer (SF) sono ridisegnate a seconda della volatilità del prezzo, le frecce buffer (DM) non vengono ridisegnate.
- I buffer delle frecce (DM e SF) nelle impostazioni dell'indicatore dispongono di un filtro frecce separato per un trading comodo e redditizio (UseFiltrATR = true;).
I migliori segnali dell'indicatore:
- Per VENDITA = colore rosso degli indicatori (D1 H4) della direzione del simbolo del prezzo + freccia di segnalazione di uno o entrambi i buffer (DM e SF) nella stessa direzione.
- Per ACQUISTO = colore blu degli indicatori (D1 H4) della direzione del movimento del prezzo del simbolo + freccia di segnalazione di uno o entrambi i buffer (DM e SF) nella stessa direzione.
Vantaggi dell'indicatore:
1. L'indicatore produce segnali con elevata precisione.
2. Puoi fare trading sulla piattaforma di trading MetaTrader 4 di qualsiasi broker.
3. Puoi scambiare qualsiasi asset (valute, metalli, criptovalute, azioni, indici ecc.).
4. È meglio fare trading sull'intervallo temporale M30 (scalping e/o day trading).
5. È possibile modificare i parametri individuali (TF, colore, ecc.) nelle impostazioni dell'indicatore in modo che ogni trader possa facilmente personalizzare l'indicatore per se stesso.
6. L'indicatore può essere utilizzato come eccellente aggiunta principale al tuo sistema di trading, nonché come sistema di trading indipendente.
NOTA: la precisione dell'ingresso e la redditività del trading dipendono solo dall'abilità del trader. Qualsiasi indicatore è solo un assistente per il trader e non una guida all'azione. La regola d'oro: apri un ordine in base al trend, realizza il profitto e attendi il segnale migliore successivo.
Auguro a tutti buona fortuna nel trading e profitti stabili!
