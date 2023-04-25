Gold ATR MTF 4

MTF ATR dell'oro: questo è un indicatore tecnico di titoli azionari. L'algoritmo dell'indicatore ATR (Average True Range) analizza il movimento del prezzo dell'asset e riflette la volatilità disegnando i livelli corrispondenti in percentuali specificate (%) del prezzo di apertura del periodo di tempo specificato (D1). Gli indicatori (rosso e/o blu D1 H4) della direzione del movimento del prezzo del simbolo e i segnali delle frecce sono aiuti aggiuntivi ed essenziali per un trading intraday comodo e redditizio e/o per lo scalping. Il profitto giornaliero può essere di 20 pip per i simboli Forex o di 50 pip per il simbolo Oro.

Caratteristiche dell'indicatore:
  • Questo è un super indicatore con Magic, rilevatore di direzione del trend e due blocchi di frecce di trend per un trading comodo e redditizio. Sul grafico viene visualizzato il pulsante rosso per cambiare blocco. Magic è impostato nelle impostazioni dell'indicatore, in modo da poter installare l'indicatore su due grafici che mostrano blocchi diversi.
  • L'MTF Gold ATR può essere posizionato su due grafici con diversi buffer di frecce (DM e SF). Per questo nelle impostazioni, devi selezionare Magie diverse, ad esempio, una ha Magia=999, l'altra ha Magia=666. Quindi puoi selezionare il buffer della freccia con il pulsante rosso sul grafico.
  • Nel GOLD ATR MTF, i livelli (ATR) possono espandersi leggermente solo quando il prezzo si muove fortemente, l’indicatore della direzione del trend (rosso e/o blu D1 H4) può essere ridisegnato solo quando il prezzo si muove fortemente, le frecce buffer (SF) sono ridisegnate a seconda della volatilità del prezzo, le frecce buffer (DM) non vengono ridisegnate.
  • I buffer delle frecce (DM e SF) nelle impostazioni dell'indicatore dispongono di un filtro frecce separato per un trading comodo e redditizio (UseFiltrATR = true;).
I migliori segnali dell'indicatore:
  • Per VENDITA = colore rosso degli indicatori (D1 H4) della direzione del simbolo del prezzo + freccia di segnalazione di uno o entrambi i buffer (DM e SF) nella stessa direzione.
  • Per ACQUISTO = colore blu degli indicatori (D1 H4) della direzione del movimento del prezzo del simbolo + freccia di segnalazione di uno o entrambi i buffer (DM e SF) nella stessa direzione.
Vantaggi dell'indicatore:

1. L'indicatore produce segnali con elevata precisione.
2. Puoi fare trading sulla piattaforma di trading MetaTrader 4 di qualsiasi broker.
3. Puoi scambiare qualsiasi asset (valute, metalli, criptovalute, azioni, indici ecc.).
4. È meglio fare trading sull'intervallo temporale M30 (scalping e/o day trading).
5. È possibile modificare i parametri individuali (TF, colore, ecc.) nelle impostazioni dell'indicatore in modo che ogni trader possa facilmente personalizzare l'indicatore per se stesso.
6. L'indicatore può essere utilizzato come eccellente aggiunta principale al tuo sistema di trading, nonché come sistema di trading indipendente.

NOTA: la precisione dell'ingresso e la redditività del trading dipendono solo dall'abilità del trader. Qualsiasi indicatore è solo un assistente per il trader e non una guida all'azione. La regola d'oro: apri un ordine in base al trend, realizza il profitto e attendi il segnale migliore successivo.



Auguro a tutti buona fortuna nel trading e profitti stabili!


Prodotti consigliati
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Dynamic Scalping Oscillator" - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato - uno strumento di trading efficiente per MT4! - Nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per vedere come usarlo. - L'oscillatore Dynamic Scalping ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive. - L'oscillatore è uno strumento ausiliario per trovare punti di ingresso esatti dalle aree dinamiche di ipervenduto/ipercomprato. - Valori di ipervenduto: sotto la linea verde, valori di ipercomprato: sopra
ReboltP
David Theodore Caro-greene
Indicatori
Rebalance Overlay Technology (Rebolt) enables the trader to visualize the flow of money from one chart to another chart. Rebolt Probability indicates the probability that money has flowed from one chart to another chart for a specified length of time over a number of intervals specified by the user. When Rebolt reads Cyan or Blue these are buying signs good for the length of time specified by the user or until a conflicting signal arises. When Rebolt reads Violet or Red there are selling signs g
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Indicatori
Quantum Balance is a modern arrow indicator that identifies key price reversal points in the market with high accuracy. It is based on a combination of WPR (Williams %R) and RSI (Relative Strength Index), which allows you to identify overbought/oversold moments and enter trades at points of maximum potential. The indicator analyzes price dynamics and market conditions, generating signals only when several confirming factors coincide. This reduces the number of false signals and increases tradin
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicatori
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Rira Renko
Vitor Palmeira Abbehusen
Indicatori
RENKO on Time Chart This indicator is an enhanced Renko, so you can watch the Renko bricks on the chart to understand price movement more clearly the other improvement is automated box size according to ATR (Average True Range) period you can set the ATR number as you want and the box size of Renko changes automatically based on price movement Inputs Mode: Box size is the input to specify the size of the Renko box you want to print on the chart. This input lets you choose the fixed box siz
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicatori
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicatori
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicatori
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Scalping Histogram Pro mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Scalping Histogram Pro" per MT4, senza ridisegno. - L'indicatore Scalping Histogram Pro può essere utilizzato per la ricerca di segnali di ingresso nella direzione principale del momentum dei prezzi dopo una piccola correzione di prezzo. - L'indicatore Scalping Histogram Pro può essere disponibile in 2 colori: arancione per il momentum ribassista e verde per quello rialzista. - Quando si vedono almeno 10 barre consecutive dell'istogramma dello stesso colore, significa
Strategy for Binary Options Galaxy
Ivan Frolov
Indicatori
This is a ready-made strategy for binary options! Support/resistance levels are used to form a signal, while a number of built-in indicators are applied to sort out incoming signals. An arrow appears during a signal formation. If the signal is active, then the arrow remains after the close of the bar; if the signal is not strong enough, the arrow disappears. With a small number of signals and a small trading time, you will not need to sit all day at the computer, especially since you can enable
Binary Scalper 6
Roman Lomaev
Indicatori
Binary Scalper 6 – Potente indicatore per opzioni binarie su MT4 Binary Scalper 6 è uno strumento avanzato per l'analisi delle tendenze e il trading di opzioni binarie su MetaTrader 4 (MT4) . Ideale per trader di tutti i livelli, fornisce segnali chiari e statistiche dettagliate. Caratteristiche principali: Rilevamento delle tendenze : Identifica con precisione i mercati in tendenza. Compatibile con qualsiasi coppia di valute : Flessibilità per operare sui tuoi mercati preferiti. Funziona su qu
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicatori
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicatori
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicatori
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Indicatori
Il Cattura Tendenza (The Trend Catcher): La strategia Trend Catcher con indicatore di allerta è uno strumento di analisi tecnica versatile che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una strategia dinamica Trend Catcher che si adatta alle condizioni di mercato, offrendo una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle proprie preferenze e tolleranza al risc
FREE
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Indicatori
This is a new strategy for SUPPLY DEMAND areas It is based on a calculation using the tick volume to detect the big price action in market for both bear /bull actions this smart volume action candles are used to determine the supply and demand areas prices in between main supply and demand lines indicate sideway market  up arrows will be shown when prices moves above the main supply and the secondary supply lines Down arrows will be shown when prices moves below the main demand and the secondary
Breakout Pro Scalper Solution
Remi Passanello
5 (1)
Indicatori
È progettato per essere utilizzato da chiunque, anche il principiante assoluto nel trading può usarlo. NON ridipinge MAI. Le indicazioni sono date da vicino a vicino. Progettato per essere utilizzato da solo, non sono necessari altri indicatori. Ti dà la tendenza e il potenziale Take Profit all'inizio della giornata. Un grafico specifico mostra il potenziale profitto in base ai dati storici. Come funziona Breakout Pro Scalper Solution utilizza una strategia di breakout combinata con azione su
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicatori
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
Trend PRO Expert Advisor
Nguyen Tran Ha
1 (2)
Experts
Trend PRO Expert Advisor  is developed base on the PipFinite Trend PRO Indicator, the best indicators on the market so far. PipFinite  Trend Pro's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels.  This EA open order when the indicator has buy/sell signals and set SL/TP follow the indicator rules. You can read more information about PipFinite Trend PRO indicator  here . Important Information   This EA will only work if you purchased  PipFinte
A Boss Stats
Anthonius Soruh
Indicatori
Hi Trader, We are strategy development for Binary and Forex tools, our product have success for binary trading 1 min - 2 min experation. At the moment I build indicator for trading all day, not like Bonosu series with specific time. We launch A-Boss Stats Indicator for trading 1 minute to 5 minutes experation is mean can trade from 1 minutes - 5 minutes. Specification of A Boss Stats trading binary option: Work with all MT4 broker. Chart Time Frame M1 only, can use M5 Experation time for contact
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicatori
VR Cub è un indicatore per ottenere punti di ingresso di alta qualità. L'indicatore è stato sviluppato per facilitare i calcoli matematici e semplificare la ricerca dei punti di ingresso in una posizione. La strategia di trading per la quale è stato scritto l'indicatore ha dimostrato la sua efficacia per molti anni. La semplicità della strategia di trading è il suo grande vantaggio, che consente anche ai trader alle prime armi di commerciare con successo con essa. VR Cub calcola i punti di apert
SuperTrend Alerts
Libertas LLC
3 (4)
Indicatori
SuperTrend Alerts adds alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests, SuperTrend is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. SuperTrend is extremely popular for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Place a call when the price closes above the SuperTrend line, and place a put when the price closes below the SuperTrend line. These crossovers are highlighted by non-repainting up/down arrows. Alerts Email, message and s
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indicatori
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicatori
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
King Binary Sure Shot BO
Md Meraz Mahmud
Indicatori
The Binary Profit Maker,  This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A Up Purple arrow means Buy and a Down Purple arrow means Sell. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? How To Enter Trade? 1 minute candle 1 minute expire
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Limitless MT4 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT4 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT4? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicatori
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
Prop Trading Scalper
Thomas Bradley Butler
Indicatori
The Prop Trading Scalper indicator is a tool used for manual traders to assist in passing prop trading challenges, which are evaluations set by proprietary trading firms to determine a trader's skill and discipline. This indicator is particularly designed for scalping, a strategy that involves making numerous small trades to capitalize on minor price movements.
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (67)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
FX Volume
Daniel Stein
4.61 (36)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 26% La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (488)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 31%! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una formula segreta. Con un solo grafico fornisce avvisi per tutte le 28 coppie di valute. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping! Co
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicatori
Media Mobile Adattiva AMD (AAMA) AAMA è un indicatore di media mobile adattiva per MetaTrader 4 che regola automaticamente la sua reattività in base alle condizioni di mercato. Caratteristiche principali: Media mobile adattiva basata sul Rapporto di Efficienza di Kaufman – reagisce rapidamente durante i trend e filtra il rumore nelle fasi laterali Rilevamento automatico delle 4 fasi di mercato AMD: Accumulazione, Markup (rialzo), Distribuzione, Markdown (ribasso) Adattamento alla volatilità tra
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Trading
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Indicatori
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. IQ Star Lines, an unique astrological indicator purely based on   Vedic astrology   calculations, published for the   first time on Metatrader.  This unique tool plots dynamic planetary grid lines based on real-time stars, constellations, and celestial movements, which allows you to plot the power of the cosmos directly onto your trading charts. This indicator is specifically designed for scalpers
AX Forex Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indicatori
The AX Forex Indicator MT4 is a sophisticated trading tool designed to provide traders with a comprehensive analysis of multiple currency pairs. This   powerful indicator   simplifies the complex nature of the forex market, making it accessible for both novice and experienced traders. AX Forex Indicator uses   advanced algorithms   to detect trends, patterns and is an essential tool for traders aiming to enhance their forex trading performance. With its robust features, ease of use, and reliabl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
MR Reversal Patterns 4
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Indicatori
In the "Masters of Risk" trading system, one of the main concepts is related to places where markets change direction. In fact, this is a change in priority and a violation of the trend structure at the extremes of the market, where supposedly there are or would be stop-losses of "smart" participants who are outside the boundaries of the accumulation of volume. For this reason, we call them "Reversal Patterns" - places with a lot of weight for the start of a new and strong trend. Some of the imp
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (6)
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (6)
Indicatori
The price is indicated only for the first   30 copies , (7  copies  left).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Indicatori
Gold Venamax : questo è il miglior indicatore tecnico azionario. L'algoritmo dell'indicatore analizza il movimento dei prezzi di un asset e riflette la volatilità e le potenziali zone di ingresso. Caratteristiche dell'indicatore: Questo è un super indicatore con Magic e due blocchi di frecce di tendenza per un trading comodo e redditizio. Sul grafico viene visualizzato il pulsante rosso per cambiare blocco. Magic è impostato nelle impostazioni dell'indicatore, in modo da poter installare l'indi
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
Gold Pointer
Sergei Linskii
Indicatori
Gold Pointer   è il miglior indicatore di tendenza. L'algoritmo unico dell'indicatore analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto dei fattori dell'analisi tecnica e matematica, determina i punti di ingresso più redditizi e fornisce un segnale per aprire un ordine di ACQUISTO o VENDITA. I migliori segnali dell'indicatore: - Per SELL = linea di tendenza rossa + indicatore TF rosso + freccia di segnale gialla nella stessa direzione. - Per l'ACQUISTO = linea di tendenza blu + indic
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Indicatori
Gold Trend   - è un buon indicatore tecnico azionario. L'algoritmo dell'indicatore analizza il movimento del prezzo di un asset e riflette la volatilità e le potenziali zone di ingresso. I migliori segnali dell'indicatore: - Per VENDERE = istogramma rosso + puntatore SHORT rosso + freccia di segnale gialla nella stessa direzione + freccia rossa di direzione del trend. - Per l'ACQUISTO = istogramma blu + puntatore LONG blu + freccia di segnale acquatica nella stessa direzione + freccia blu di
PipFinite Strength Meter
Karlo Wilson Vendiola
4.65 (31)
Indicatori
How To Determine If The Market is Strong Or Weak? Strength Meter uses an Adaptive Algorithm That Detect Price Action Strength In 4 Important Levels! This powerful filter gives you the ability to determine setups with the best probability. Features Universal compatibility to different trading systems Advance analysis categorized in 4 levels Level 1 (Weak) - Indicates us to WAIT. This will help avoid false moves Weak Bullish - Early signs bullish pressure Weak Bearish - Early signs bearish press
Ichimoku Scanner Dashboard
Abir Pathak
4.75 (16)
Indicatori
Dashboard uses Ichimoku Strategy to find best trades. Get extra Indicators/Template: And read more about detailed Product Description and usage here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747457 Read more about Scanner Common features in detail here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747456 Features: Price Kumo Breakout Tenkan-Kijun Cross Chikou/CLoud and Chikou/Price Support/Resistance (SR-SS or SR-NRTR) Stochastic OB/OS and back Awesome Oscillator Higher Timeframe Ichimoku Trend Align
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
Reversal Master
Alexey Minkov
4.8 (15)
Indicatori
The Reversal Master is an indicator for determining the current direction of price movement and reversal points. The indicator will be useful for those who want to see the current market situation better. The indicator can be used as an add-on for ready-made trading systems, or as an independent tool, or to develop your own trading systems. The Reversal Master indicator, to determine the reversal points,  analyzes a lot of conditions since the combined analysis gives a more accurate picture of t
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Indicatori
Segnale GoldRush Trend Arrow L'indicatore GoldRush Trend Arrow Signal fornisce un'analisi precisa e in tempo reale dei trend, pensata appositamente per gli scalper ad alta velocità e a breve termine nel mercato XAU/USD. Progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto, questo strumento mostra frecce direzionali che indicano chiari punti di ingresso, consentendo agli scalper di navigare con sicurezza nelle condizioni di mercato volatili. L'indicatore è composto da frecce di avviso PRIMA
Altri dall’autore
Gold Trend 5
Sergei Linskii
3.5 (2)
Indicatori
Gold Trend - è un buon indicatore tecnico azionario. L'algoritmo dell'indicatore analizza il movimento del prezzo di un asset e riflette la volatilità e le potenziali zone di ingresso. I migliori segnali dell'indicatore: - Per VENDERE = istogramma rosso + puntatore SHORT rosso + freccia di segnale gialla nella stessa direzione + freccia rossa di direzione del trend. - Per l'ACQUISTO = istogramma blu + puntatore LONG blu + freccia di segnale acquatica nella stessa direzione + freccia blu di d
Gold Targets 5
Sergei Linskii
4.78 (9)
Indicatori
I   Gold Target   sono il miglior indicatore di tendenza. L'algoritmo unico dell'indicatore analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto di fattori di analisi tecnica e matematica, determina i punti di ingresso più redditizi, emette un segnale sotto forma di freccia e il livello di prezzo (ACQUISTA Entrata / VENDI Entrata) per aprire un ordine. L'indicatore mostra inoltre immediatamente il livello di prezzo per lo Stop Loss e cinque livelli di prezzo per il Take Profit. ATTENZION
FREE
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Indicatori
Gold Venamax : questo è il miglior indicatore tecnico azionario. L'algoritmo dell'indicatore analizza il movimento dei prezzi di un asset e riflette la volatilità e le potenziali zone di ingresso. Caratteristiche dell'indicatore: Questo è un super indicatore con Magic e due blocchi di frecce di tendenza per un trading comodo e redditizio. Sul grafico viene visualizzato il pulsante rosso per cambiare blocco. Magic è impostato nelle impostazioni dell'indicatore, in modo da poter installare l'indi
Gold PL MTF 5
Sergei Linskii
Indicatori
Gold PL MTF: questo è un ottimo indicatore tecnico azionario. L'algoritmo dell'indicatore analizza il movimento del prezzo dell'asset e riflette automaticamente gli importanti livelli pivot del timeframe specificato (TF) utilizzando il metodo di Fibonacci (sezione aurea). L'indicatore descrive perfettamente la traiettoria del prezzo del timeframe selezionato (giorno, settimana, mese, anno), determina l'inizio di un trend e l'inizio di una correzione, che può svilupparsi in un trend opposto. L
Gold Pointer
Sergei Linskii
Indicatori
Gold Pointer   è il miglior indicatore di tendenza. L'algoritmo unico dell'indicatore analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto dei fattori dell'analisi tecnica e matematica, determina i punti di ingresso più redditizi e fornisce un segnale per aprire un ordine di ACQUISTO o VENDITA. I migliori segnali dell'indicatore: - Per SELL = linea di tendenza rossa + indicatore TF rosso + freccia di segnale gialla nella stessa direzione. - Per l'ACQUISTO = linea di tendenza blu + indic
Gold Targets 4
Sergei Linskii
4.75 (4)
Indicatori
I Gold Target sono il miglior indicatore di tendenza. L'algoritmo unico dell'indicatore analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto di fattori di analisi tecnica e matematica, determina i punti di ingresso più redditizi, emette un segnale sotto forma di freccia e il livello di prezzo (ACQUISTA Entrata / VENDI Entrata) per aprire un ordine. L'indicatore mostra inoltre immediatamente il livello di prezzo per lo Stop Loss e cinque livelli di prezzo per il Take Profit. ATTENZIONE: L
FREE
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Indicatori
Gold Trend   - è un buon indicatore tecnico azionario. L'algoritmo dell'indicatore analizza il movimento del prezzo di un asset e riflette la volatilità e le potenziali zone di ingresso. I migliori segnali dell'indicatore: - Per VENDERE = istogramma rosso + puntatore SHORT rosso + freccia di segnale gialla nella stessa direzione + freccia rossa di direzione del trend. - Per l'ACQUISTO = istogramma blu + puntatore LONG blu + freccia di segnale acquatica nella stessa direzione + freccia blu di
GoldMax EA 5
Sergei Linskii
Experts
GoldMax EA - è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 5. L'algoritmo esclusivo del consulente analizza l'andamento del prezzo dell'asset, tenendo conto di fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di ingresso e di uscita redditizi e utilizza un money management avanzato, un moltiplicatore di lotti, un meccanismo di griglia e di riduzione dei cedimenti. Only 10 copies available for $199, next price $399 After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set
Gold Levels MTF MT5
Sergei Linskii
5 (5)
Indicatori
Gold Levels MTF - this is a fine stock technical indicator. The indicator algorithm analyzes the movement of the asset price, displays price levels of support and resistance from all time frames (TF) using the Murray method based on the Gann theory. The indicator indicates overbought and oversold fields, giving an idea of possible reversal points and at the same time giving some idea of the strength of the current trend. Description of levels: (Extreme Overshoot) - these levels are the ultimate
FREE
MA3 Trend MT5
Sergei Linskii
4.92 (13)
Indicatori
MA3 Trend MT5  - is the good trend indicator on three MAs .   Benefits of the indicator: The indicator produces signals with high accuracy. The confirmed signal of the indicator does not disappear and is not redrawn. You can trade on the MetaTrader 5 trading platform of any broker. You can trade any assets (currencies, metals, cryptocurrencies, stocks, indices etc.). You can trade on any timeframes (M5-M15 scalping and day trading / M30-H1 medium-term trading / H4-D1 long-term trading). Indi
FREE
Gold Levels MTF MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Indicatori
Gold Levels MTF - this is a fine stock technical indicator. The indicator algorithm analyzes the movement of the asset price, displays price levels of support and resistance from all time frames (TF) using the Murray method based on the Gann theory. The indicator indicates overbought and oversold fields, giving an idea of possible reversal points and at the same time giving some idea of the strength of the current trend.   Description of levels: (Extreme Overshoot) - these levels are the ultimat
FREE
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Indicatori
Gold Venamax : questo è il miglior indicatore tecnico azionario. L'algoritmo dell'indicatore analizza il movimento dei prezzi di un asset e riflette la volatilità e le potenziali zone di ingresso. Caratteristiche dell'indicatore: Questo è un super indicatore con Magic e due blocchi di frecce di tendenza per un trading comodo e redditizio. Sul grafico viene visualizzato il pulsante rosso per cambiare blocco. Magic è impostato nelle impostazioni dell'indicatore, in modo da poter installare l'indi
MA3 Trend MT4
Sergei Linskii
4.17 (6)
Indicatori
MA3 Trend - is the good trend indicator  on three MAs.   Benefits of the indicator: The indicator produces signals with high accuracy. The confirmed signal of the indicator does not disappear and is not redrawn. You can trade on the MetaTrader 4 trading platform of any broker. You can trade any assets (currencies, metals, cryptocurrencies, stocks, indices etc.). You can trade on any timeframes (M5-M15 scalping and day trading / M30-H1 medium-term trading / H4-D1 long-term trading). Individua
FREE
Gold TL MTF 5
Sergei Linskii
Indicatori
Gold TL MTF - this is a fine stock technical indicator. The indicator algorithm analyzes the movement of the asset price and reflects trend lines along the fractals of a specific timeframe (TF).   Benefits of the indicator: The indicator produces signals with high accuracy. The confirmed signal of the indicator does not disappear and is not redrawn. You can trade on the MetaTrader 5 trading platform of any broker. You can trade any assets (currencies, metals, cryptocurrencies, stocks, indices e
FREE
Gold TL MTF 4
Sergei Linskii
Indicatori
Gold TL MTF - this is a fine stock technical indicator. The indicator algorithm analyzes the movement of the asset price and reflects trend lines along the fractals of a specific timeframe (TF).   Benefits of the indicator: The indicator produces signals with high accuracy. The confirmed signal of the indicator does not disappear and is not redrawn. You can trade on the MetaTrader 4 trading platform of any broker. You can trade any assets (currencies, metals, cryptocurrencies, stocks, indices e
FREE
Gold PL MTF 4
Sergei Linskii
Indicatori
Gold PL MTF: questo è un ottimo indicatore tecnico azionario. L'algoritmo dell'indicatore analizza il movimento del prezzo dell'asset e riflette automaticamente gli importanti livelli pivot del timeframe specificato (TF) utilizzando il metodo di Fibonacci (sezione aurea). L'indicatore descrive perfettamente la traiettoria del prezzo del timeframe selezionato (giorno, settimana, mese, anno), determina l'inizio di un trend e l'inizio di una correzione, che può svilupparsi in un trend opposto. L
Gold TMAFractal MTF 4
Sergei Linskii
3.67 (3)
Indicatori
Gold TMAF MTF   - questo è il miglior indicatore tecnico azionario. L'algoritmo dell'indicatore analizza il movimento del prezzo di un asset e riflette la volatilità e le potenziali zone di ingresso. I migliori segnali dell'indicatore: Per SELL = limite superiore rosso del TMA2 sopra il limite superiore rosso del TMA1 + indicatore frattale rosso sopra + freccia gialla del segnale SR nella stessa direzione. Per BUY = limite inferiore blu di TMA2 sotto il limite inferiore blu di TMA1 + indicator
Stat Monitor 5
Sergei Linskii
5 (1)
Indicatori
Stat Monitor is a good information indicator. Benefits of the indicator: The indicator provides useful information - the current spread, the cost of one lot of the symbol, trading leverage and the recommended lot size for trading. You can use the indicator on the MetaTrader 5 trading platform of any broker. The indicator provides useful information. Version of the Stat Monitor indicator for MetaTrader 4 I wish you all good luck in trading and stable profit!
FREE
Orders Manager MT5
Sergei Linskii
5 (1)
Utilità
Orders Manager  is a simple and indispensable assistant for managing all your orders.   Inputs: Magic = 999;                          // Magic  TakeProfit = 1000;                 // Take Profit. If = 0 the level is not setts. StopLoss = 0;                         // Stop Loss. If = 0 the level is not setts. Slippage = 10;                       // Slippage GeneralProfit = false;            // Closing all orders based on total profit. If false the function is disabled and works according to TakePr
FREE
Orders Manager MT4
Sergei Linskii
Utilità
Orders Manager  is a simple and indispensable assistant for managing all your orders.   Inputs: Magic = 999;                          // Magic  TakeProfit = 1000;                 // Take Profit. If = 0 the level is not setts. StopLoss = 0;                         // Stop Loss. If = 0 the level is not setts. Slippage = 10;                       // Slippage GeneralProfit = false;            // Closing all orders based on total profit. If false the function is disabled and works according to TakePr
FREE
Stat Monitor 4
Sergei Linskii
Indicatori
Stat Monitor is a good information indicator. Benefits of the indicator: The indicator provides useful information - the current spread, the cost of one lot of the symbol, trading leverage and the recommended lot size for trading. You can use the indicator on the MetaTrader 4 trading platform of any broker. The indicator provides useful information. Version of the Stat Monitor indicator for MetaTrader 5 I wish you all good luck in trading and stable profit!
FREE
GoldMax EA 4
Sergei Linskii
Experts
GoldMax EA - è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 4. L'algoritmo esclusivo del consulente analizza l'andamento del prezzo dell'asset, tenendo conto di fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di ingresso e di uscita redditizi e utilizza un money management avanzato, un moltiplicatore di lotti, un meccanismo di griglia e di riduzione dei cedimenti. Only 10 copies available for $199, next price $399 After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA - è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 4. L'algoritmo unico del consulente analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto dei fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di entrata e uscita redditizi e utilizza una gestione avanzata del denaro e un moltiplicatore di lotti.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimi
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SDmax EA   - è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 4. L'algoritmo unico del consulente analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto dei fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di entrata e uscita redditizi e utilizza una gestione avanzata del denaro e un moltiplicatore di lotti.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to opti
FXmax EA MT4
Sergei Linskii
Experts
FXmax EA è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 4. L'algoritmo esclusivo del consulente analizza l'andamento del prezzo dell'asset, tenendo conto di fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di ingresso e di uscita redditizi e utilizza gli indicatori standard di Meta Trader 4. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Raccomandazioni: Broker - RoboForex
Gold Pointer MT5
Sergei Linskii
Indicatori
Gold Pointer è il miglior indicatore di tendenza. L'algoritmo unico dell'indicatore analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto dei fattori dell'analisi tecnica e matematica, determina i punti di ingresso più redditizi e fornisce un segnale per aprire un ordine di ACQUISTO o VENDITA. I migliori segnali dell'indicatore: - Per SELL = linea di tendenza rossa + indicatore TF rosso + freccia di segnale gialla nella stessa direzione. - Per l'ACQUISTO = linea di tendenza blu + indicat
Gold ATR MTF 5
Sergei Linskii
Indicatori
MTF ATR dell'oro: questo è un indicatore tecnico di titoli azionari. L'algoritmo dell'indicatore ATR (Average True Range) analizza il movimento del prezzo dell'asset e riflette la volatilità disegnando i livelli corrispondenti in percentuali specificate (%) del prezzo di apertura del periodo di tempo specificato (D1). Gli indicatori (rosso e/o blu D1 H4) della direzione del movimento del prezzo del simbolo e i segnali delle frecce sono aiuti aggiuntivi ed essenziali per un trading intraday como
Gold TMAFractal MTF 5
Sergei Linskii
Indicatori
Gold TMAF MTF - questo è il miglior indicatore tecnico azionario. L'algoritmo dell'indicatore analizza il movimento del prezzo di un asset e riflette la volatilità e le potenziali zone di ingresso. I migliori segnali dell'indicatore: Per SELL = limite superiore rosso del TMA2 sopra il limite superiore rosso del TMA1 + indicatore frattale rosso sopra + freccia gialla del segnale SR nella stessa direzione. Per BUY = limite inferiore blu di TMA2 sotto il limite inferiore blu di TMA1 + indicatore
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA - è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 5. L'algoritmo unico del consulente analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto dei fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di entrata e uscita redditizi e utilizza una gestione avanzata del denaro e un moltiplicatore di lotti.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimiza
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Experts
Gold SDmax EA - è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 5. L'algoritmo unico del consulente analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto dei fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di entrata e uscita redditizi e utilizza una gestione avanzata del denaro e un moltiplicatore di lotti.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimiz
Filtro:
Deiz
164
Deiz 2024.02.24 11:47 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione