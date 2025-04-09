Linear Trend Predictor MT5

Linear Trend Predictor : indicatore di tendenza che combina punti di ingresso e linee di supporto direzionale. Funziona secondo il principio di rottura del canale dei prezzi alto/basso.
L'algoritmo dell'indicatore filtra il rumore di mercato, tiene conto della volatilità e delle dinamiche di mercato.

Capacità dell'indicatore

  • Utilizzando metodi di smoothing, mostra l'andamento del mercato e i punti di ingresso per l'apertura di ordini di ACQUISTO o VENDITA.
  • Adatto per determinare i movimenti di mercato a breve e lungo termine analizzando i grafici su qualsiasi intervallo di tempo.
  • Adattabili a qualsiasi mercato e intervallo di tempo, i parametri di input consentono al trader di personalizzare autonomamente l'indicatore.
  • Il segnale indicatore impostato non scompare e non viene ridisegnato: viene determinato alla chiusura della candela.
  • Diversi tipi di notifiche sono combinati con le frecce.
  • L'indicatore può essere utilizzato come sistema di trading indipendente, oppure come aggiunta ad altri sistemi di trading.
  • Può essere utilizzato da trader con qualsiasi livello di esperienza.


Parametri principali
Volatility Smoothing Level : il parametro principale dell'indicatore che consente di configurare l'indicatore per un funzionamento confortevole.
Presenta un intervallo di numeri da 1 a 100, aumentando così la fluidità con cui è possibile ottenere movimenti di tendenza più lunghi.
Con numeri piccoli è possibile ottenere movimenti a breve termine con una rapida uscita dalle negoziazioni.

Momenti di trading con l'indicatore:

  1. Linee e frecce rosse per segnali di apertura di tendenza al ribasso e di vendita. Lo stop loss dovrebbe essere impostato in base al frattale superiore precedente.
  2. Linee e frecce gialle per segnali di apertura di trend rialzista e di acquisto. Lo stop loss dovrebbe essere impostato in base al frattale inferiore precedente.
  3. L'indicatore Fractals è integrato nel terminale MT4.
  4. Nel trading a lungo e medio termine, mantieni le posizioni aperte finché non appare un segnale opposto. (Utilizzando un'ampia levigatura)
  5. Per il trading a breve termine, utilizzare 2 indicatori con diversi parametri di smoothing: con smoothing elevato per determinare la tendenza e con smoothing minimo per aprire e chiudere le posizioni.

Knight Rider FX
Oliver John Vella
Indicatori
PRICE WILL BE INCREASED TO £1499 SOON! Knight Rider FX is a precision-engineered trading indicator that delivers highly accurate, non-repainting signals without flooding your chart. It filters out noise and selectively highlights only the highest probability trade setups. On higher timeframes, it anticipates major market reversals, while on intraday charts it pinpoints mini reversals with tactical clarity. By focusing on quality over quantity, Knight Rider FX equips traders with disciplined ent
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indicatori
uGenesys AI - 90% Accurate Daytrading Indicator Introducing the ultimate forex trading indicator system, uGenesys AI, powered by cutting-edge AI technology and advanced analytical techniques, including Time-Series Analysis and Genetic Algorithms. Our AI-powered trading system leverages the power of time-series analysis to identify trends and patterns in historical price data, allowing traders to make informed predictions about future market movements. By analyzing vast amounts of data, our syst
Risk Trend
Vitalii Zakharuk
Indicatori
The Risk Trend indicator simplifies the decision-making process by recognizing reversals using a built-in algorithm and then confirming signals at support/resistance levels. Implements a type of technical analysis based on the idea that the market is cyclical in nature. Thus, the indicator tracks the market trend with great reliability, ignoring sharp market fluctuations and noise around the average price. The indicator can be used both for pips on small periods and for long-term trading.
Trend Line Finder MT5
Stephen Reynolds
5 (2)
Indicatori
Trend Line Finder will project forward a support and resistance lines using 2 previous highs for resistance and 2 previous lows for support.  It will then signal to the trader by alert making the trader more aware that a possible good move is about to happen.     This is not a stand-alone trading system but is very useful in finding key areas of support resistance levels where price will usually either rebound from or breakthrough. Its down to the trader to decide what to do with use of other s
FREE
TFM Trend Frequency Market
Fabio Rocha
Indicatori
Trend Frequency Market MT5 Carry out analysis and backtest even before opening your orders, check the strategy's Winrate and stay in favor of the Trend and the strength of the movement. The TFM indicator is specialized in providing you with the strength points of the movement, painting the candles GREEN or RED to report price aggression from the Players who are acting at the exact moment. Taking advantage of this detection, the indicator plots Arrow and Entry, Stop Loss and Take Profit levels
Trend And Corrections MT5
Alexander Nikolaev
Indicatori
L'indicatore aiuta ad entrare in un trade seguendo il trend, allo stesso tempo, dopo alcune correzioni. Trova forti movimenti di tendenza di una coppia di valute su un determinato numero di barre e trova anche livelli di correzione per questa tendenza. Se la tendenza è abbastanza forte e la correzione diventa uguale a quella specificata nei parametri, l'indicatore lo segnala. È possibile impostare diversi valori di correzione, i valori di 38, 50 e 62 (livelli di Fibonacci) sono più adatti. Inol
