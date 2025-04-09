Linear Trend Predictor MT5
- Indicatori
- Vitalyi Belyh
- Versione: 1.50
- Attivazioni: 10
Linear Trend Predictor : indicatore di tendenza che combina punti di ingresso e linee di supporto direzionale. Funziona secondo il principio di rottura del canale dei prezzi alto/basso.
L'algoritmo dell'indicatore filtra il rumore di mercato, tiene conto della volatilità e delle dinamiche di mercato.
Capacità dell'indicatore
Parametri principali
Volatility Smoothing Level : il parametro principale dell'indicatore che consente di configurare l'indicatore per un funzionamento confortevole.
Presenta un intervallo di numeri da 1 a 100, aumentando così la fluidità con cui è possibile ottenere movimenti di tendenza più lunghi.
Con numeri piccoli è possibile ottenere movimenti a breve termine con una rapida uscita dalle negoziazioni.
Momenti di trading con l'indicatore:
- Utilizzando metodi di smoothing, mostra l'andamento del mercato e i punti di ingresso per l'apertura di ordini di ACQUISTO o VENDITA.
- Adatto per determinare i movimenti di mercato a breve e lungo termine analizzando i grafici su qualsiasi intervallo di tempo.
- Adattabili a qualsiasi mercato e intervallo di tempo, i parametri di input consentono al trader di personalizzare autonomamente l'indicatore.
- Il segnale indicatore impostato non scompare e non viene ridisegnato: viene determinato alla chiusura della candela.
- Diversi tipi di notifiche sono combinati con le frecce.
- L'indicatore può essere utilizzato come sistema di trading indipendente, oppure come aggiunta ad altri sistemi di trading.
- Può essere utilizzato da trader con qualsiasi livello di esperienza.
- Linee e frecce rosse per segnali di apertura di tendenza al ribasso e di vendita. Lo stop loss dovrebbe essere impostato in base al frattale superiore precedente.
- Linee e frecce gialle per segnali di apertura di trend rialzista e di acquisto. Lo stop loss dovrebbe essere impostato in base al frattale inferiore precedente.
- L'indicatore Fractals è integrato nel terminale MT4.
- Nel trading a lungo e medio termine, mantieni le posizioni aperte finché non appare un segnale opposto. (Utilizzando un'ampia levigatura)
- Per il trading a breve termine, utilizzare 2 indicatori con diversi parametri di smoothing: con smoothing elevato per determinare la tendenza e con smoothing minimo per aprire e chiudere le posizioni.