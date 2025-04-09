Linear Trend Predictor MT5

Linear Trend Predictor - Giriş noktalarını ve yön destek çizgilerini birleştiren bir trend göstergesi. Yüksek/Düşük fiyat kanalını kırma prensibiyle çalışır.
Gösterge algoritması piyasa gürültüsünü filtreler, oynaklığı ve piyasa dinamiklerini dikkate alır.

Gösterge yetenekleri

  •  Düzeltme yöntemleri kullanılarak piyasa trendi ve ALIM veya SATIŞ emirlerinin açılabileceği giriş noktaları gösterilir.
  •  Herhangi bir zaman dilimindeki grafikleri analiz ederek kısa ve uzun vadeli piyasa hareketlerini belirlemeye uygundur.
  •  Herhangi bir Piyasa ve Zaman Dilimine uyarlanabilen giriş parametreleri, yatırımcının göstergeyi kendisi için bağımsız olarak özelleştirmesine olanak tanır.
  •  Belirlenen gösterge sinyali kaybolmaz ve yeniden çizilmez - mumun kapanışında belirlenir.
  •  Birkaç bildirim türü oklarla birleştirilmiştir.
  •  Gösterge, bağımsız bir işlem sistemi olarak kullanılabileceği gibi, diğer işlem sistemlerine de ek olarak kullanılabilir.
  •  Her seviyede deneyime sahip yatırımcılar tarafından kullanılabilir.


Ana parametreler
Volatility Smoothing Level - Göstergenin rahat çalışması için göstergeyi yapılandırmanıza olanak tanıyan göstergenin ana parametresi.
1'den 100'e kadar bir sayı aralığına sahip olduğundan, daha uzun trend hareketleri elde edebilmeniz için yumuşaklığı artırır.
Küçük rakamlarla kısa vadeli hareketler elde edebilir, işlemlerden hızlı çıkış sağlayabilirsiniz.

Gösterge ile işlem anları:

  1.  Düşüş trendi ve Satış açılış sinyalleri için kırmızı çizgiler ve oklar. Stop loss, bir önceki üst fraktala göre ayarlanmalıdır.
  2.  Yükseliş trendi ve Alım açılış sinyalleri için sarı çizgiler ve oklar. Stop loss bir önceki alt fraktala göre ayarlanmalıdır.
  3.  Fraktallar göstergesi MT4 terminaline entegre edilmiştir.
  4.  Uzun vadeli ve orta vadeli işlemlerde, ters sinyal gelene kadar pozisyonları açık tutun. (Büyük düzeltme kullanarak)
  5.  Kısa vadeli işlemler için farklı düzeltme parametrelerine sahip 2 gösterge kullanın: Trendi belirlemek için yüksek düzeltme ve pozisyon açıp kapatmak için minimum düzeltme.

Gösterge, bir miktar düzeltmeden sonra aynı anda trendi takip eden bir ticarete girmeye yardımcı olur. Belirli sayıda çubuk üzerinde bir döviz çiftinin güçlü trend hareketlerini bulur ve ayrıca bu trend için düzeltme seviyeleri bulur. Eğilim yeterince güçlüyse ve düzeltme parametrelerde belirtilene eşitse, gösterge bunu bildirir. Farklı düzeltme değerleri ayarlayabilirsiniz, 38, 50 ve 62 (Fibonacci seviyeleri) değerleri daha uygundur. Ayrıca minimum trend uzunluğunu, aranacak çubuk geçmişi sayı
