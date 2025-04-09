Linear Trend Predictor MT5

Linear Trend Predictor - Un indicateur de tendance qui combine des points d'entrée et des lignes de support de direction. Fonctionne sur le principe de franchissement du canal des prix haut/bas.
L'algorithme de l'indicateur filtre le bruit du marché, prend en compte la volatilité et la dynamique du marché.

Capacités de l'indicateur

  •  À l'aide de méthodes de lissage, il montre la tendance du marché et les points d'entrée pour l'ouverture d'ordres d'ACHAT ou de VENTE.
  •  Convient pour déterminer les mouvements du marché à court et à long terme en analysant les graphiques sur n'importe quelle période.
  •  Adaptables à n'importe quel marché et à n'importe quelle période, les paramètres d'entrée permettent au trader de personnaliser indépendamment l'indicateur pour lui-même.
  •  Le signal de l'indicateur défini ne disparaît pas et n'est pas redessiné - il est déterminé à la clôture de la bougie.
  •  Plusieurs types de notifications sont combinés avec des flèches.
  •  L'indicateur peut être utilisé comme un système de trading indépendant, ainsi qu'en complément d'autres systèmes de trading.
  •  Peut être utilisé par les traders avec n'importe quel niveau d'expérience.


Paramètres principaux
Volatility Smoothing Level - le paramètre principal de l'indicateur qui vous permet de configurer l'indicateur pour un fonctionnement confortable.
Il dispose d'une gamme de nombres de 1 à 100, augmentant ainsi la fluidité avec laquelle vous pouvez obtenir des mouvements de tendance plus longs.
Avec de petits nombres, vous pouvez obtenir des mouvements à court terme avec une sortie rapide des transactions.

Moments de trading avec l'indicateur :

  1.  Lignes rouges et flèches pour les signaux d'ouverture de tendance baissière et de vente. Le stop loss doit être défini en fonction de la fractale supérieure précédente.
  2.  Lignes et flèches jaunes pour les signaux de tendance haussière et d'ouverture d'achat. Le stop loss doit être défini en fonction de la fractale inférieure précédente.
  3.  L'indicateur Fractales est intégré au terminal MT4.
  4.  Dans les transactions à long et moyen terme, maintenez vos positions ouvertes jusqu'à l'apparition d'un signal contraire. (Utilisation d'un lissage important)
  5.  Pour le trading à court terme, utilisez 2 indicateurs avec des paramètres de lissage différents : avec un lissage élevé pour déterminer la tendance et avec un lissage minimal pour ouvrir et fermer des positions.


