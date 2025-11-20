Nosorog AI MT5
- Experts
- Anastasiya Morozova
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Nosorog AI: analista di intelligenza artificiale autonoma
MT4 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155775
🧠 Come funziona l'algoritmo
Nosorog AI utilizza un complesso set di algoritmi di apprendimento automatico per un'analisi approfondita della struttura del mercato. Il sistema non solo identifica i modelli di prezzo, ma valuta anche la forza sottostante di un movimento, determinando i punti di ingresso con il rapporto ottimale tra rischio e potenziale rendimento.
Tutte le operazioni di trading vengono eseguite rigorosamente secondo una logica consolidata, escludendo il fattore umano e le decisioni emotive.
🛡️ Garanzia di trading sicuro
Un rifiuto fondamentale della martingala, della media e di altre tattiche rischiose.
Sistema flessibile di gestione del capitale: scegli un lotto fisso o una dimensione di posizione adattabile.
Piena compatibilità con qualsiasi broker e conto di trading.
⚙️ Vantaggi principali
✅ Trading senza martingala, strategie di griglia o blocco della posizione
✅ Analisi potente all'intersezione tra dinamica dei prezzi e volatilità
✅ Elevata efficienza di esecuzione e minimi ribassi
✅ Configurazione semplice, basta installare e iniziare
✅ Progettato per un funzionamento stabile a lungo termine
📊 Impostazioni consigliate
Periodo di negoziazione: M15
Tipo di conto: ECN o Raw Spread
Deposito iniziale: da $ 100
Spread accettabile: fino a 20 pip
Strumenti di trading:
- EURUSD
- GBPUSD
- AUDUSD
- NZDUSD
- USDCAD
- USDCHF
🚀 Avvio rapido
L'attivazione di Nosorog AI richiederà meno di un minuto:
- Aprire i grafici di trading per tutte e sei le coppie di valute sul timeframe M15.
- Trascina Nosorog AI Expert Advisor su ciascuno dei grafici.
- Tutti i parametri verranno applicati automaticamente: il sistema è pronto per funzionare!
🎯 Per chi è progettato Nosorog AI?
Per i trader che cercano:
- Una strategia automatizzata affidabile senza rischi nascosti
- Uno strumento efficace per la diversificazione del portafoglio
- Una soluzione semplice per il reddito passivo
- Un sistema di trading trasparente e logico
📈 Test e risultati
L'algoritmo è stato sottoposto a approfonditi test sui dati storici e ha dimostrato la sua efficacia in condizioni di mercato reali. I risultati dimostrano una crescita costante dei depositi con rischi controllati.
🛠 Supporto tecnico e sviluppo
Sto costantemente migliorando l'algoritmo, adattandolo al mutevole contesto di mercato. Tutti gli aggiornamenti e i miglioramenti sono disponibili gratuitamente per gli utenti.
💎 Nosorog AI: il tuo assistente di trading intelligente
Tecnologia, sicurezza e stabilità sono le basi del mio sistema di trading.