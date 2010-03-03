Triangle Engine MT5

Triangle Engine è stato creato per far crescere il capitale delle persone in modo semplice e accessibile. Se sei stanco di algoritmi che sembrano funzionare alla grande nei backtest ma poi non funzionano allo stesso modo nei conti live, allora Triangle Engine è la soluzione che stai cercando. Triangle Engine è un algoritmo avanzato meticolosamente progettato per identificare e sfruttare le vulnerabilità intrinseche dell'AUDCAD. Utilizzando una serie sofisticata di metriche e diverse strategie, questo sistema esegue un'analisi approfondita e in tempo reale delle dinamiche di mercato, valutando fattori critici quali volatilità, tendenze emergenti e modelli storici.

Ciò che distingue davvero Triangle Engine dagli altri algoritmi presenti sul mercato è la sua straordinaria adattabilità. Anziché limitarsi a un unico tipo di contesto finanziario, adatta dinamicamente le proprie strategie per operare in modo efficace in condizioni di mercato rialziste, ribassiste o anche altamente incerte. Questa flessibilità mitiga in modo significativo i rischi associati a periodi prolungati di drawdown // Per ulteriori dettagli approfonditi, si prega di fare riferimento alla Guida manuale.

Offerta di lancio!!! Solo 2/10 copie rimaste a questo prezzo ---> Prezzo successivo 250$ // Versione MT4

Segnale live: https://www.mql5.com/en/signals/2279071


Caratteristiche

  • Backtest solido e performance live (è possibile scaricare i backtest nella guida manuale)
  • Non è necessario regolare l'ora GMT (EA lo farà per voi)
  • Non utilizza strategie rischiose come martingala, averaging, ecc.
  • Adatto a propfirm come FTMO
  • Adatto a conti CENT
  • Adatto a conti con capitale ridotto (da 150$)
  • Molto più economico rispetto alle alternative di alta qualità disponibili
  • Molto facile da usare: non sono necessari file di impostazione


Requisiti

  • Il capitale minimo richiesto è di soli 150$
  • Coppie di trading: AUDCAD
  • Intervallo di tempo: qualsiasi
  • Utilizzare le impostazioni predefinite
  • L'EA deve essere eseguito su un VPS in modo continuo per evitare interruzioni di rete o tempi di inattività (contattatemi se ne avete bisogno)
  • Il backtesting deve essere effettuato sull'intervallo di tempo M15


Come utilizzarlo

Collegare l'EA a un solo grafico AUDCAD (il timeframe non ha importanza).


Avvertenze

Vendo i miei prodotti solo su MQL5.com. Se qualcuno vi contatta per vendervi i miei prodotti, si tratta di truffatori che vogliono solo i vostri soldi.

Inoltre, se acquistate i miei prodotti da un sito web esterno, vi assicuro che saranno versioni false e non funzioneranno come gli originali.


