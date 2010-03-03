Triangle Engine MT5
- Experts
- Rodrigo Arana Garcia
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Triangle Engine è stato creato per far crescere il capitale delle persone in modo semplice e accessibile. Se sei stanco di algoritmi che sembrano funzionare alla grande nei backtest ma poi non funzionano allo stesso modo nei conti live, allora Triangle Engine è la soluzione che stai cercando. Triangle Engine è un algoritmo avanzato meticolosamente progettato per identificare e sfruttare le vulnerabilità intrinseche dell'AUDCAD. Utilizzando una serie sofisticata di metriche e diverse strategie, questo sistema esegue un'analisi approfondita e in tempo reale delle dinamiche di mercato, valutando fattori critici quali volatilità, tendenze emergenti e modelli storici.
Ciò che distingue davvero Triangle Engine dagli altri algoritmi presenti sul mercato è la sua straordinaria adattabilità. Anziché limitarsi a un unico tipo di contesto finanziario, adatta dinamicamente le proprie strategie per operare in modo efficace in condizioni di mercato rialziste, ribassiste o anche altamente incerte. Questa flessibilità mitiga in modo significativo i rischi associati a periodi prolungati di drawdown // Per ulteriori dettagli approfonditi, si prega di fare riferimento alla Guida manuale.
Offerta di lancio!!! Solo 2/10 copie rimaste a questo prezzo ---> Prezzo successivo 250$ // Versione MT4
Segnale live: https://www.mql5.com/en/signals/2279071
Caratteristiche
- Backtest solido e performance live (è possibile scaricare i backtest nella guida manuale)
- Non è necessario regolare l'ora GMT (EA lo farà per voi)
- Non utilizza strategie rischiose come martingala, averaging, ecc.
- Adatto a propfirm come FTMO
- Adatto a conti CENT
- Adatto a conti con capitale ridotto (da 150$)
- Molto più economico rispetto alle alternative di alta qualità disponibili
- Molto facile da usare: non sono necessari file di impostazione
Requisiti
- Il capitale minimo richiesto è di soli 150$
- Coppie di trading: AUDCAD
- Intervallo di tempo: qualsiasi
- Utilizzare le impostazioni predefinite
- L'EA deve essere eseguito su un VPS in modo continuo per evitare interruzioni di rete o tempi di inattività (contattatemi se ne avete bisogno)
- Il backtesting deve essere effettuato sull'intervallo di tempo M15
Come utilizzarlo
Collegare l'EA a un solo grafico AUDCAD (il timeframe non ha importanza).
Avvertenze
Vendo i miei prodotti solo su MQL5.com. Se qualcuno vi contatta per vendervi i miei prodotti, si tratta di truffatori che vogliono solo i vostri soldi.
Inoltre, se acquistate i miei prodotti da un sito web esterno, vi assicuro che saranno versioni false e non funzioneranno come gli originali.