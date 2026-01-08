Institutional VWAP Reversal EA
- Illia Hereha
Sfrutta strategie istituzionali con Institutional VWAP Reversal EA: cattura inversioni tramite bande di deviazione VWAP, picchi di volume e filtro trend 200 EMA. Punta a un profitto mensile del 5% con un DD massimo giornaliero del 5%, inclusi limiti di profitto, SL a breakeven e opzioni di inversione segnale—ideale per sfide di prop-trading. Personalizza TP/SL in percentuali, RR o candele; opera con il trend o su entrambi i lati. Ottimizzato per forex majors e oro, con esecuzione limitata nel tempo per un'automazione a basso rischio e affidabile in mercati volatili