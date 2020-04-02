Gold Prop Breaker
Murad Nagiev
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 10
Gold Prop Breaker è un innovativo robot di trading automatizzato progettato specificamente per affrontare qualsiasi sfida del prop trading. Si concentra sul trading dell’oro utilizzando una strategia accuratamente sviluppata e ottimizzata per timeframe di 15 minuti e 1 ora.
Caratteristiche principali:
- Versatilità nelle sfide: Costruito tenendo conto dei rigorosi requisiti dei programmi di prop trading, il robot è in grado di navigare con successo in ogni condizione di test, offrendo prestazioni stabili.
- Focus sul mercato dell’oro: Grazie a un’analisi approfondita delle caratteristiche uniche del mercato dell’oro, Gold Prop Breaker identifica rapidamente segnali di trading redditizi per sfruttare le opportunità di mercato.
- Impostazioni flessibili dei timeframe: La sua capacità di operare sia su grafici a 15 minuti che orari permette al robot di adattarsi a una vasta gamma di condizioni di mercato – da rapide fluttuazioni intraday a trend orari più sostenuti.
- Algoritmi innovativi e gestione del rischio: Alimentato da metodi avanzati di analisi tecnica e strategie di gestione del rischio adattive, il robot mantiene un’alta efficienza di trading anche in ambienti di mercato volatili.
Gold Prop Breaker è lo strumento ideale per i trader che mirano a profitti costanti e sono pronti a superare qualsiasi sfida nell’arena del trading dell’oro ad alta frequenza.