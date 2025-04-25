Gold SWmax EA - est l'un des meilleurs Expert Advisor pour Meta Trader 5. L'algorithme unique du conseiller analyse le mouvement du prix de l'actif, en tenant compte des facteurs d'analyse technique et mathématique, détermine les points d'entrée et de sortie rentables et utilise une gestion avancée de l'argent et un multiplicateur de lot. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker.



Courtier : RoboForex , Weltrade ou autre, après optimisation réussie

ou autre, après optimisation réussie Type de compte : PRO/ECN avec couverture

Période : M30

Symbole : XAUUSD (or)

Dépôt initial : à partir de 5 000

Effet de levier : à partir de 1:100

Mode de trading : VPS (24/7) recommandé = Ping acceptable : 0 à 30 ms

Période d'optimisation et de test : 12 à 60 mois

Fréquence d'optimisation recommandée : tous les 3 à 6 mois

Avantages:

1. L'Expert Advisor n'utilise pas d'indicateurs, n'utilise pas de ressources externes, ne dépend pas de l'analyse fondamentale et/ou des actualités.

2. L'Expert Advisor négocie presque de la même manière dans le testeur de stratégie et sur les comptes démo et réels.

3. Vous pouvez négocier n'importe quel actif (devises, métaux, crypto-monnaies, actions, indices, etc.).

4. L'Expert Advisor peut être utilisé pour des investissements à moyen et long terme, ainsi que pour overclocker le dépôt.

5. Vous pouvez installer un Expert Advisor pour trader sur un graphique de n'importe quelle période. Les paramètres clés peuvent être modifiés dans les paramètres de l'Expert Advisor, afin que chaque trader puisse facilement optimiser et personnaliser le conseiller pour son courtier, son type de compte et son dépôt. Le graphique affiche également un panneau d'informations pour les statistiques des paramètres de fonctionnement de l'EA.





REMARQUE:





1. L'Expert Advisor dispose de Magic intégré pour toutes ses commandes. Vous ne pouvez pas utiliser le conseiller pour différents actifs du même terminal de trading.

2. Avant d'acheter un Expert Advisor, assurez-vous d'avoir l'expérience et l'ordinateur appropriés pour optimiser et tester l'Expert Advisor.

WARNING: All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.

All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!

AVERTISSEMENT : 1. Ne croyez pas aux illusions selon lesquelles un Expert Advisor effectuerait les mêmes transactions sur n’importe quel type de compte et avec n’importe quel courtier. C’est un mensonge, car chaque courtier a des fournisseurs de cotations différents, une précision de cotation à 4 ou 5 chiffres, des types d’exécution d’ordres différents, etc. 2. Avant d’installer l’Expert Advisor sur un compte réel, il est nécessaire d’optimiser et de tester le conseiller sur le courtier, le type de compte et le dépôt sur lesquels il effectuera ses transactions. 3. Si votre courtier ne prend pas en charge le trading par Expert Advisor en mode ORDER_FILLING_FOK (https://www.mql5.com/en/book/automation/experts/experts_execution_filling), il n’est pas adapté à un trading entièrement sécurisé par Expert Advisor. Il s’agit des courtiers Bybit, FxPro, Tickmill, IC Markets, etc. Vous devez assumer tous les risques associés !

================================== Pour optimiser l'EA sur MT5: 1. Consultez l'historique des cotations (100 % des ticks réels) sur MT5 de votre courtier pour un compte réel, le symbole et la date maximale de négociation de l'EA. REMARQUE : Sur MT5, l'historique des cotations devrait être chargé automatiquement si le paramètre « Nombre maximal de barres dans le graphique » est illimité. Si l'historique des cotations (100 % des ticks réels) est inférieur à 2 ans, il est préférable de ne pas utiliser ce courtier pour l'optimisation et le trading avec un EA. 2. Effectuez un premier test dans le testeur de stratégie avec le mode FILLING_FOK par défaut. Si l'EA fonctionne dans ce mode, vous pouvez exécuter l'EA en optimisation génétique ou complète avec modélisation : chaque tick basé sur les ticks réels. Si l'EA n'effectue aucune transaction dans ce mode et écrit dans le journal (mode de remplissage non pris en charge / code d'erreur = 4756), utilisez le mode FILLING_IOC et exécutez l'EA en optimisation génétique ou complète avec modélisation : chaque tick est basé sur les ticks réels. ===================================== MY ADDITIONAL PAID SERVICES:

- Expert Advisor optimization for period up to 2 years is 99 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.

- Expert Advisor optimization for period up to 5 years is 199 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.

- Expert Advisor optimization for period up to 10 years is 299 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.



NOTE: Expert Advisor optimization is possible only if the History Quality of 100% real ticks for the optimization period selected above is available and after advance payment for optimization.

💥 Le profit du trading avec cet Expert Advisor dépend des risques que vous êtes prêt à prendre… !!!





Je vous souhaite à tous bonne chance dans le trading et des bénéfices stables !