FXmax EA は、Meta Trader 4に最適なエキスパートアドバイザーの1つです。このアドバイザー独自のアルゴリズムは、テクニカル分析と数学的分析の要素を考慮して資産価格の変動を分析し、収益性の高いエントリーポイントとエグジットポイントを決定し、Meta Trader 4の標準インジケーターを使用します。 Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. 推奨事項： ブローカー：RoboForex または他（最適化成功後） 口座タイプ：ヘッジ付き PRO/ECN 時間枠：H1 または他（最適化成功後） 銘柄：XAUUSD または他（最適化成功後） 初回入金額：100ドル～（推奨：1000ドル～） レバレッジ：1:100～ 取引モード：VPS（24時間年中無休）推奨：ping値が0～30ms以内 最適化とテスト期