Gold SWmax EA - Meta Trader 5 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır.

1. Uzman Danışman göstergeler kullanmaz, harici kaynaklar kullanmaz, temel analize ve/veya haberlere bağlı değildir.

2. Uzman Danışman hem strateji test cihazında hem de demo ve gerçek hesaplarda hemen hemen aynı şekilde işlem yapar.

3. Herhangi bir varlıkla (para birimleri, metaller, kripto para birimleri, hisse senetleri, endeksler vb.) işlem yapabilirsiniz.

5. Herhangi bir zaman dilimindeki grafikte işlem yapmak için bir Expert Advisor kurabilirsiniz. Expert Advisor ayarlarında değiştirilebilecek temel parametreler mevcuttur, böylece her yatırımcı danışmanı kendi broker'ı, hesap türü ve mevduatı için kolayca optimize edebilir ve özelleştirebilir. Grafik ayrıca EA'nın işletim parametrelerinin istatistikleri için bir bilgi paneli görüntüler.

4. Uzman Danışman orta-uzun vadeli yatırımlar için ve ayrıca mevduatı hızlandırmak için kullanılabilir.

NOT:

1. Expert Advisor, tüm emirleri için yerleşik Magic'e sahiptir. Danışmanı aynı işlem terminalinin farklı varlıkları için kullanamazsınız.

2. Bir Expert Advisor satın almadan önce, Expert Advisor'ı optimize etmek ve test etmek için uygun deneyime ve bilgisayara sahip olduğunuzdan emin olun.

WARNING: All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.

All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!



UYARI:

1. Herhangi bir hesap türünde ve herhangi bir broker ile herhangi bir Uzman Danışmanın aynı şekilde işlem yapacağı masalına inanmayın. Bu bir YALAN, çünkü her brokerın farklı teklif sağlayıcıları, teklif doğruluğu 4(2) veya 5(3) haneli, emir yürütme türleri vb. vardır.

2. Uzman Danışmanı gerçek bir hesaba kurmadan önce, danışmanın işlem yapacağı belirli broker, hesap türü ve mevduat üzerinde danışmanı optimize etmek ve test etmek gerekir.

3. Brokerınız ORDER_FILLING_FOK modunda (https://www.mql5.com/en/book/automation/experts/experts_execution_filling) Uzman Danışmanların işlemlerini desteklemiyorsa, böyle bir broker Uzman Danışmanlar tarafından tamamen güvenli bir şekilde işlem yapmaya uygun değildir. Bunlar Bybit, FxPro, Tickmill, IC Markets brokerları vb.dir. Bununla ilgili tüm riskleri üstlenmelisiniz!