Gold SWmax EA - Meta Trader 5를 위한 최고의 전문가 자문사 중 하나입니다. 자문사의 고유한 알고리즘은 기술적 및 수학적 분석 요소를 고려하여 자산 가격의 움직임을 분석하고, 수익성 있는 진입 및 종료 시점을 결정하며, 고급 자금 관리 및 로트 배수를 사용합니다.



추천: 브로커 - RoboForex , Weltrade 또는 기타 (최적화 성공 후)

또는 기타 (최적화 성공 후) 계좌 유형 - PRO/ECN (헤지 가능)

거래 기간 - M30

종목 - XAUUSD (금)

최초 예치금 - 5,000부터

레버리지 - 1:100부터

거래 방식 - VPS (24시간 연중무휴) 권장 = 허용 가능한 ping은 0~30ms입니다.

최적화 및 테스트 기간 - 12~60개월

권장 최적화 주기 - 3~6개월

장점:

1. 전문가 자문가는 지표를 사용하지 않으며, 외부 리소스를 사용하지 않으며, 기본 분석 및/또는 뉴스에 의존하지 않습니다.

2. 전문가 자문가는 전략 테스터와 데모 및 실제 계정에서 거의 동일한 방식으로 거래합니다.

3. 모든 자산(통화, 금속, 암호화폐, 주식, 지수 등)을 거래할 수 있습니다.

4. Expert Advisor는 중장기 투자와 예금 오버클러킹에 사용할 수 있습니다.

5. 모든 시간대의 차트에서 거래하기 위해 Expert Advisor를 설치할 수 있습니다. Expert Advisor의 설정에서 주요 매개변수를 변경할 수 있으므로 각 거래자는 자신의 브로커, 계좌 유형 및 예금에 맞게 Advisor를 쉽게 최적화하고 사용자 지정할 수 있습니다. 차트에는 EA의 운영 매개변수 통계에 대한 정보 패널도 표시됩니다.





참고:





1. Expert Advisor는 모든 주문에 대해 내장된 Magic을 갖추고 있습니다. 동일한 거래 터미널의 다른 자산에 Advisor를 사용할 수 없습니다.





2. Expert Advisor를 구매하기 전에 Expert Advisor를 최적화하고 테스트할 수 있는 적절한 경험과 컴퓨터가 있는지 확인하십시오.

WARNING: All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.

All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!

경고: 1. 어떤 EA(Expert Advisor)가 어떤 계좌 유형이나 어떤 브로커를 사용하든 동일한 거래를 한다는 이야기는 믿지 마십시오. 이는 허황된 이야기입니다. 각 브로커마다 호가 제공자, 호가 정확도(4(2)자리 또는 5(3)자리), 주문 실행 유형 등이 다르기 때문입니다. 2. 실제 계좌에 EA를 설치하기 전에, 해당 브로커, 계좌 유형 및 예치금에 맞게 EA를 최적화하고 테스트해야 합니다. 3. 브로커가 ORDER_FILLING_FOK 모드(https://www.mql5.com/en/book/automation/experts/experts_execution_filling) 그런 다음 ORDER_FILLING_IOC 모드나 다른 모드를 사용하세요.

==================================== MT5에서 EA를 최적화하려면: 1. 실제 계정, 심볼 및 EA가 거래될 최대 가능 날짜에 대한 브로커의 MT5에서 견적 기록(100% 실제 틱)을 확인해야 합니다. 참고: MT5에서 견적 기록은 다음과 같은 경우 자동으로 로드되어야 합니다. - 차트의 최대 막대: 무제한. 견적 기록(100% 실제 틱)이 2년 미만인 경우 최적화 및 EA와의 거래에 이러한 브로커를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 2. FILLING_FOK 모드에서 기본 설정으로 전략 테스터에서 첫 번째 테스트 실행을 수행합니다. EA가 이 모드에서 거래하는 경우 모델링을 사용하여 유전적 또는 완전 최적화로 EA를 실행할 수 있습니다. 모든 틱은 실제 틱을 기반으로 합니다. EA가 이 모드에서 거래하지 않고 저널에 기록하는 경우 - 지원되지 않는 채우기 모드/오류 코드 = 4756, 그러면 FILLING_IOC 모드를 사용하고 모델링을 사용하여 EA를 유전적 또는 완전 최적화로 실행합니다. 모든 틱은 실제 틱을 기반으로 합니다. ===================================== MY ADDITIONAL PAID SERVICES:

- Expert Advisor optimization for period up to 2 years is 99 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.

- Expert Advisor optimization for period up to 5 years is 199 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.

- Expert Advisor optimization for period up to 10 years is 299 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.



NOTE: Expert Advisor optimization is possible only if the History Quality of 100% real ticks for the optimization period selected above is available and after advance payment for optimization.

💥 이 전문가 자문가와 거래하는 수익은 귀하가 감수할 수 있는 위험에 따라 달라집니다…!!!









