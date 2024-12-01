Gold SWmax EA
- Experts
- Sergei Linskii
- 버전: 2.25
- 업데이트됨: 25 4월 2025
- 활성화: 5
추천:
- 브로커 - RoboForex, Weltrade 또는 기타 (최적화 성공 후)
- 계좌 유형 - PRO/ECN (헤지 가능)
- 거래 기간 - M30
- 종목 - XAUUSD (금)
- 최초 예치금 - 5,000부터
- 레버리지 - 1:100부터
- 거래 방식 - VPS (24시간 연중무휴) 권장 = 허용 가능한 ping은 0~30ms입니다.
- 최적화 및 테스트 기간 - 12~60개월
- 권장 최적화 주기 - 3~6개월
장점:
경고:
1. 어떤 EA(Expert Advisor)가 어떤 계좌 유형이나 어떤 브로커를 사용하든 동일한 거래를 한다는 이야기는 믿지 마십시오. 이는 허황된 이야기입니다. 각 브로커마다 호가 제공자, 호가 정확도(4(2)자리 또는 5(3)자리), 주문 실행 유형 등이 다르기 때문입니다.
2. 실제 계좌에 EA를 설치하기 전에, 해당 브로커, 계좌 유형 및 예치금에 맞게 EA를 최적화하고 테스트해야 합니다.
3. 브로커가 ORDER_FILLING_FOK 모드(https://www.mql5.com/en/book/automation/experts/experts_execution_filling) 그런 다음 ORDER_FILLING_IOC 모드나 다른 모드를 사용하세요.
====================================
MT5에서 EA를 최적화하려면:
1. 실제 계정, 심볼 및 EA가 거래될 최대 가능 날짜에 대한 브로커의 MT5에서 견적 기록(100% 실제 틱)을 확인해야 합니다.
참고: MT5에서 견적 기록은 다음과 같은 경우 자동으로 로드되어야 합니다. - 차트의 최대 막대: 무제한. 견적 기록(100% 실제 틱)이 2년 미만인 경우 최적화 및 EA와의 거래에 이러한 브로커를 사용하지 않는 것이 좋습니다.
2. FILLING_FOK 모드에서 기본 설정으로 전략 테스터에서 첫 번째 테스트 실행을 수행합니다. EA가 이 모드에서 거래하는 경우 모델링을 사용하여 유전적 또는 완전 최적화로 EA를 실행할 수 있습니다. 모든 틱은 실제 틱을 기반으로 합니다. EA가 이 모드에서 거래하지 않고 저널에 기록하는 경우 - 지원되지 않는 채우기 모드/오류 코드 = 4756, 그러면 FILLING_IOC 모드를 사용하고 모델링을 사용하여 EA를 유전적 또는 완전 최적화로 실행합니다. 모든 틱은 실제 틱을 기반으로 합니다.
=====================================
