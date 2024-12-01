Gold SWmax EA

Gold SWmax EA – это отличный советник для Meta Trader 5. Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует передовой мани менеджмент и множитель лота. 

Trading this EA in the real account >>> CLICK HERE

Рекомендации:

  • Брокер – RoboForex, Weltrade или другой, после успешной оптимизации
  • Тип аккаунта – PRO/ECN c хеджированием
  • Таймфрейм – М30 
  • Символ - XAUUSD (Gold) 
  • Начальный депозит - от 5000 
  • Кредитное плечо – от 1:100 
  • Режим торговли – рекомендую VPS (24/7) = приемлемый ping 0-30 ms
  • Период оптимизации и тестирования – 12-60 месяцев
  • Рекомендуемая периодичность для оптимизации – каждые 3-6 месяцев

Преимущества:

  1. Советник не использует индикаторы, не использует внешние ресурсы, не зависим от фундаментального анализа и/или новостей.
  2. Советник торгует практически одинаково как в тестере стратегий, так и на демо и реальном счетах. 
  3. Торговать можно любыми активами (валюты, металлы, крипто валюты, акции, индексы и т.д.).
  4. Советник можно использовать для средне-долгосрочных инвестиций, а также для разгона депозита. 
  5. Устанавливать советник для торговли можно на график любого таймфрейма. Ключевые параметры доступны для изменения в настройках советника, чтобы каждый трейдер мог легко оптимизировать и настроить советник под своего брокера, тип счета и депозит. На графике также отображается информационная панель статистики рабочих параметров советника.  

ВНИМАНИЕ:

  1. Советник имеет встроенные Magic для всех своих ордеров. Нельзя использовать советник на разных активах одного и того же торгового терминала.
  2. Перед покупкой советника, убедитесь, что вы имеете соответствующие опыт и компьютер для оптимизации и тестирования советника.
WARNING: All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.
All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

  1. Не верьте в сказку, что какой-то советник будет торговать одинаково на любом типе счета и у любого брокера. Это ЛОЖЬ, так как у каждого брокера разные поставщики котировок, точность котирования 4(2) знака или 5(3) знака, типы исполнения ордеров и т.д.
  2. Перед установкой советника на реальный счет, необходимо оптимизировать и протестировать советник именно на том брокере, типе счета и депозите, на котором будет торговать советник.
  3. Если ваш брокер не поддерживает торговлю советниками в режиме ORDER_FILLING_FOK (https://www.mql5.com/en/book/automation/experts/experts_execution_filling), то используйте режим ORDER_FILLING_IOC или другой.

=================================

Чтобы оптимизировать советник в MT5:

1. Вам необходимо проверить историю котировок (100% реальных тиков) в MT5 вашего брокера для реального счета, символа и максимально возможной даты, на которых советник будет торговать.

ПРИМЕЧАНИЕ: В MT5 история котировок должна загружаться автоматически, если - Макс. баров на графике: Unlimited. Если история котировок (100% реальных тиков) составляет менее 2 лет, то лучше не использовать такого брокера для оптимизации и торговли советником.

2. Сделайте первый тестовый прогон в тестере стратегий с настройками по умолчанию в режиме FILLING_FOK. Если советник торгует в этом режиме, то вы можете запустить советник на Генетическую или Полную оптимизацию с моделированием: Каждый тик на основе реальных тиков. Если советник не торгует в этом режиме и в Журнале пишет - Unsupported filling mode / Error code = 4756, то используйте режим FILLING_IOC и запустите советник на Генетическую или Полную оптимизацию с моделированием: Каждый тик на основе реальных тиков.

===================================

MY ADDITIONAL PAID SERVICES:
- Expert Advisor optimization for period up to 2 years is 99 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.
  - Expert Advisor optimization for period up to 5 years is 199 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.
    - Expert Advisor optimization for period up to 10 years is 299 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.

NOTE: Expert Advisor optimization is possible only if the History Quality of 100% real ticks for the optimization period selected above is available and after advance payment for optimization. 


💥 Профит от торговли этим советником зависит от того, на какие риски вы готовы пойти...!!!

Версия Gold SWmax EA для MetaTrader 4

Желаю всем удачи в торговле и стабильного профита!

