Close all position by ARAN
- Utilitaires
- Aiireza Arjmandi Nezhad
- Version: 1.0
- Activations: 5
Nom du produit : Close all position by ARAN (Utilitaire MT5)
Présentation
Close all position by ARAN est un outil léger et configurable pour gérer la fermeture simultanée des positions sur MetaTrader 5. Il vous permet de clôturer toutes les positions selon des seuils de P/L définis par l’utilisateur (positifs ou négatifs). Ce produit ne fournit ni signaux ni prévisions de marché et ne garantit aucun résultat.
Fonctionnalités
- Clôturer tout au seuil de P/L positif : lorsque le profit/perte total atteint la valeur positive définie, toutes les positions sont clôturées.
- Clôturer tout au seuil de P/L négatif : lorsque le profit/perte total atteint la valeur négative définie, toutes les positions sont clôturées.
- Contrôle indépendant pour chaque mode : activer/désactiver séparément les modes de clôture totale positive et négative.
- Mettre l’EA en pause sans désactiver AutoTrading : plus de flexibilité pour la gestion des positions.
- Désactivation automatique de la grille du graphique au démarrage (optionnel) : une vue de graphique plus épurée.
- Exécution optimisée et interface simple : adaptée aux utilisateurs de tous niveaux d’expérience.
Mode d’emploi
- Attachez l’EA à un graphique dans MT5.
- Réglez les seuils de P/L positifs et négatifs selon vos besoins (dans la devise du compte).
- Activez/désactivez séparément les modes de clôture totale positive/négative.
- Si nécessaire, activez l’option de désactivation automatique de la grille.
- Laissez le graphique ouvert tant que l’EA est actif afin que les conditions puissent être surveillées.
Notes et compatibilité
- Fonctionne sur n’importe quel symbole et unité de temps dans MT5.
- Les résultats dépendent des réglages utilisateur, des conditions de marché et des caractéristiques du courtier.
- Il est recommandé de tester sur un compte démo ou avec le Strategy Tester avant l’utilisation sur un compte réel.
Avertissement et gestion des risques
- Cet outil est un utilitaire de gestion pour la clôture groupée des positions ; il ne fournit ni signaux ni stratégies de trading et n’offre aucune garantie de résultats.
- Le trading sur les marchés financiers comporte des risques. L’utilisateur est entièrement responsable de l’usage et des résultats.
- Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Version
- Version 1.0 — Première publication.