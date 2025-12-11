Metatron MT5
- Experts
- Agus Santoso
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/157841
Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/157842
Metatron – Sistema di trading adattivo con trend e Smart Grid
Metatron è un Expert Advisor avanzato progettato per i trader che desiderano un equilibrio tra ingressi intelligenti con trend following e gestione controllata delle posizioni.
Sviluppato con logica di livello istituzionale, Metatron combina la conferma del trend EMA, il filtraggio della forza ADX, la media intelligente della griglia e la gestione del rischio basata sulla volatilità per offrire prestazioni stabili a lungo termine sui mercati Forex e dell'oro.
Questo EA può funzionare in modo completamente automatico o come un gestore di trading professionale per i trader manuali.
Caratteristiche principali
1. Logica di ingresso con trend following
Evita ingressi casuali: le posizioni vengono aperte solo in condizioni di forte direzionalità.
2. Sistema di media intelligente (griglia controllata)
Apre posizioni aggiuntive quando il mercato ritraccia contro il trend principale. La distanza della griglia è completamente personalizzabile utilizzando una tabella dinamica pip-step.
Il ridimensionamento dei lotti utilizza una progressione geometrica sicura con un moltiplicatore regolabile.
3. Gestione del rischio adattiva alla volatilità
Metatron adatta automaticamente i suoi obiettivi alla volatilità del mercato in tempo reale:
Questo consente a Metatron di rimanere flessibile e stabile sia nei mercati in trend che in quelli instabili.
4. Trading completamente automatizzato o semi-manuale
Metatron include due modalità operative:
• Modalità AUTO
L'EA gestisce tutto: entrate, media, SL/TP, trailing e chiusura. • Modalità MANUALE
Perfetta per i trader discrezionali:
L'EA gestisce solo le operazioni aperte manualmente
Pulsanti Acquista/Vendi/Chiudi tutto integrati per un'esecuzione rapida
Numero magico impostato automaticamente a 0 per un trading manuale fluido
5. Protezione basata sul tempo
Filtro della finestra di trading (Avvia/Interrompi trading)
Chiudi tutte le posizioni opzionale a un orario specifico
Previene operazioni indesiderate durante i periodi di notizie o rollover
6. Interfaccia pulita e controllo sul grafico
Pannello informativo minimalista
Pulsanti di trading sul grafico (Acquista/Vendi/Chiudi tutto)
Layout intuitivo e facile da configurare
Note
Non una martingala in senso pericoloso: Metatron utilizza una logica di griglia controllata con uscite basate sulla volatilità per una gestione sicura e coerente.
Esegui sempre una prova demo prima di passare al trading live.
Regola i valori di griglia e moltiplicatore in base alla volatilità del tuo simbolo.
Metatron: precisione. Controllo. Adattamento.
Metatron è progettato per i trader che desiderano una macchina di trading potente, adattabile e altamente configurabile. Che tu preferisca l'automazione completa o desideri un assistente intelligente per gestire le tue operazioni manuali, Metatron ti offre un vantaggio.