Fair Value Gap Silver Bullet EA

Questo EA si basa vagamente sulla strategia ICT Silver Bullet con una discreta quantità di modifiche come l'ampliamento delle impostazioni dell'ora per un migliore ingresso commerciale. Il segnale principale è un Fair Value Gap (FVG) ad alta probabilità, con “alta probabilità” riferendosi al fatto che non tutto il FVG sarà considerato un segnale a differenza del FVG la strategia originale insegnata dalle ICT.

Questa modifica serve solo come filtro da prendere commercia con un alto potenziale di profitto, da qui l'ampio TP nelle impostazioni predefinite. Mentre ovviamente non posso spiegare completamente in cosa consiste questo filtro, chi lo sa la strategia originale molto probabilmente identificherà i cambiamenti, che incoraggio a utilizzare la versione demo prima dell'acquisto.

Best pair:

EURUSD and NASDAQ100

Importante:

1.Lo "Stop Loss Step" NON è la stessa cosa di un semplice SL, si tratta piuttosto di punti aggiuntivi aggiunto alla SL dal punto di oscillazione di cui è stato individuato il FVG.

- In altre parole, in caso di vendita, si forma l'ultimo massimo prima del FVG. in caso di acquisto, l'ultimo minimo prima della formazione del FVG. Pertanto se ci sono 50 punti tra l'entrata e il punto di swing, e il "Stop Loss Step" è impostato su 150, il tuo SL effettivo sarà 50 + 150 = 200.

2. Sconsiglio vivamente di modificare l'intervallo temporale su qualcosa di superiore a M15, tuttavia M5 può essere utilizzato nel caso in cui desideri ricevere ordini limite prima, sebbene sia altamente raccomandato attenersi all'impostazione predefinita (M15).

3. La maggior parte dei test è stata condotta su un importo di perdita massimo di $ 10.000, quindi modificare i lotti di conseguenza

4. Il sistema della griglia martingala viene attivato solo una volta dopo un'operazione in perdita e poi di nuovo lotti normali una volta che un'operazione si chiude in profitto. Vale a dire, se i lotti sono impostati su 1,00 e il fattore Martingale è 2,0 Una volta che un'operazione si chiude in perdita, l'operazione successiva avrà una dimensione del lotto 1,00*2,00 = 2,00. E se l'operazione si chiude in profitto, l'operazione successiva tornerà alla dimensione del lotto 1,00, NON 2,00 Se la seconda operazione si chiude in perdita, l'operazione successiva sarà comunque del lotto 2.00, NON di 4.00 -- per favore mandami un messaggio diretto per chiedere chiarezza se qualcuno di questi potrebbe non essere del tutto chiaro prima dell'acquisto il prodotto, anche se ritengo che il file demo ti fornirà principalmente la chiarezza di cui hai bisogno una volta completato eseguilo nel tester.





5. Infine, le impostazioni dell'ora sono la parte più importante degli input. Assicurati di avere il tuo tempo corretto. Utilizza l'orario del broker visualizzato sulla tua MT5 invece della tua ora locale. Se non sei sicuro di come calibrare correttamente le impostazioni dell'ora per il Orari di apertura di Londra e New York, basta usare Google per capire quale compensazione GMT ha il tuo broker usi e dovresti stare bene. Esempio: il mio broker utilizza GMT+1, quindi per l'orario di apertura di Londra è già calibrato (come Londra). ma per l'orario di apertura di New York, che è GMT-4, devo modificare il mio orario di apertura alle 8:00 NY + 5 ore = 14:00 [Aggiusto di 5 ore poiché questa è la differenza tra l'orario del mio broker e New York]



Recommended Settings for Major USD pairs: Indicator Settings Timeframe = PERIOD_M15;

Trade Settings Lots = 2.5; Stop Loss Step (in points) = 120; Take Profit (in points) = 300; Max Overall Drawdown (in USD) = 10000; [FOR strategy tester] Martin Gale Factor (lot multiplier) = 2.0; Limit Order Expiry from FVG (in ms) = 45000;

Switches, (false = OFF, true = ON) Entry Settings/Mode =MARKET_EXECUTION; Trade on Mondays? ["false" = no | "true = yes"] = false; input bool MartinGaleOn = true; // Martin Gale Grid On Is Trading Allowed = true;

Time Settings Trade Session Mode = LONDON_AND_NY;









