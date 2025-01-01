ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCAccountInfoStopoutModeDescription 

StopoutModeDescription

最低限の証拠金レベルを設定するモードを文字列として取得します。

string  StopoutModeDescription() const

戻り値

文字列としての最低限の証拠金レベルを設定するモード