StopoutModeDescription

最低限の証拠金レベルを設定するモードを文字列として取得します。

string  StopoutModeDescription() const

戻り値

文字列としての最低限の証拠金レベルを設定するモード

StopoutMode
MarginMode