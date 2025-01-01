DocumentazioneSezioni
DecreaseFactor

Imposta il valore del fattore di diminuzione.

void  DecreaseFactor(
   double  decrease_factor      // Fattore di diminuzione(decremento)
   )

Parametri

decrease_factor

[in]  Fattore decremento.

Nota

DecreaseFactor definisce il coefficiente del volume decrescente (rispetto al volume della posizione precedente) per il caso di perdita consecutiva di trades.