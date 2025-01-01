MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi Money ManagementCMoneySizeOptimizedDecreaseFactor DecreaseFactorValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort DecreaseFactor Imposta il valore del fattore di diminuzione. void DecreaseFactor( double decrease_factor // Fattore di diminuzione(decremento) ) Parametri decrease_factor [in] Fattore decremento. Nota DecreaseFactor definisce il coefficiente del volume decrescente (rispetto al volume della posizione precedente) per il caso di perdita consecutiva di trades. CMoneySizeOptimized ValidationSettings