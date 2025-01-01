MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi Money ManagementCMoneySizeOptimizedCheckOpenLong DecreaseFactorValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenLong Ottiene il volume degli scambi per la posizione long. virtual double CheckOpenLong( double price, // Prezzo double sl // Prezzo Stop Loss ) Parametri price [in] Prezzo. sl [in] Prezzo Stop Loss. Valore di ritorno il volume di trading per la posizione long. Nota La funzione restituisce il volume di trade per la posizione long, il volume dipende dai risultati delle precedenti offerte. ValidationSettings CheckOpenShort