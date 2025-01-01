DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi Money ManagementCMoneySizeOptimizedCheckOpenShort 

CheckOpenShort

Ottiene il volume di trading per la posizione short.

virtual double  CheckOpenShort(
   double  price,     // Prezzo
   double  sl         // Prezzo Stop Loss
   )

Parametri

price

[in]  Prezzo.

sl

[in]  Prezzo Stop Loss.

Valore di ritorno

il volume di trading per la posizione long.

Nota

La funzione restutuisce il volume di trade per la posizione short, il volume dipende dai risultati dei precedenti affari(deals).