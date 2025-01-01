MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi Money ManagementCMoneySizeOptimizedCheckOpenShort DecreaseFactorValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenShort Ottiene il volume di trading per la posizione short. virtual double CheckOpenShort( double price, // Prezzo double sl // Prezzo Stop Loss ) Parametri price [in] Prezzo. sl [in] Prezzo Stop Loss. Valore di ritorno il volume di trading per la posizione long. Nota La funzione restutuisce il volume di trade per la posizione short, il volume dipende dai risultati dei precedenti affari(deals). CheckOpenLong Pannelli e Dialoghi