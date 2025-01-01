DocumentazioneSezioni
CheckOpenShort

Ottiene il volume di trading per la posizione short.

virtual double  CheckOpenShort(
   double  price,     // Prezzo
   double  sl         // Prezzo Stop Loss
   )

Parametri

price

[in]  Prezzo.

sl

[in]  Prezzo Stop Loss.

Valore di ritorno

il volume di trade per la posizione short.

Nota

La funzione restituisce sempre il volume di trading fisso, definito dal metodo Lots.