CheckOpenShort

Ottiene il volume di trade per la posizione short.

virtual double  CheckOpenShort(
   double  price,      // Prezzo
   double  sl          // Prezzo Stop Loss
   )

Parametri

price
[in]  Prezzo.

sl
[in]  Prezzo Stop Loss.

Valore di ritorno

il volume di trade per la posizione short.

Nota

La funzione restituisce il volume di trade per la posizione short, utilizza il margine fisso. Il margine è definito dal parametro Percentuale della classe base CExpertMoney.