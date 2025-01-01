DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi Money ManagementCMoneyFixedMarginCheckOpenLong 

CheckOpenLong

Ottiene il volume degli scambi per la posizione long.

virtual double  CheckOpenLong(
   double  price,     // Prezzo
   double  sl         // Prezzo Stop Loss
   )

Parametri

price

[in]  Prezzo.

sl

[in]  Prezzo Stop Loss.

Valore di ritorno

il volume di trading per la posizione long.

Nota

La funzione restituisce volume di trade per la posizione long, utilizza il margine fisso. Il margine è definito dal parametro Percentuale della classe base CExpertMoney.