Tre identificatori dall'elenco ENUM_CHART_POSITION sono i possibili valori del parametro position per la funzione ChartNavigate().
ENUM_CHART_POSITION
|
ID
|
Descrizione
|
CHART_BEGIN
|
Inizio del Grafico (i prezzi più vecchi)
|
CHART_CURRENT_POS
|
Posizione attuale
|
CHART_END
|
Fine del Grafico (gli ultimi prezzi)
Esempio:
|
long handle=ChartOpen("EURUSD",PERIOD_H12);