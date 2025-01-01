DocumentazioneSezioni
Posizionamento Costanti

Tre identificatori dall'elenco ENUM_CHART_POSITION sono i possibili valori del parametro position per la funzione ChartNavigate().

ENUM_CHART_POSITION

ID

Descrizione

CHART_BEGIN

Inizio del Grafico (i prezzi più vecchi)

CHART_CURRENT_POS

Posizione attuale

CHART_END

Fine del Grafico (gli ultimi prezzi)

Esempio:

   long handle=ChartOpen("EURUSD",PERIOD_H12);
   if(handle!=0)
     {
      ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);
      ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);
      ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_LINE);
      ResetLastError();
      bool res=ChartNavigate(handle,CHART_END,150);
      if(!res) Print("Navigazione fallita. Error = ",GetLastError());
      ChartRedraw();
     }