Guang Fan Su

Diandian

Guang Fan Su
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
ATFXGM9-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
154
Bénéfice trades:
64 (41.55%)
Perte trades:
90 (58.44%)
Meilleure transaction:
124.58 USD
Pire transaction:
-83.04 USD
Bénéfice brut:
612.16 USD (95 859 pips)
Perte brute:
-1 010.13 USD (82 441 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (35.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
148.78 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
14.91%
Charge de dépôt maximale:
10.22%
Dernier trade:
40 il y a des minutes
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.52
Longs trades:
110 (71.43%)
Courts trades:
44 (28.57%)
Facteur de profit:
0.61
Rendement attendu:
-2.58 USD
Bénéfice moyen:
9.57 USD
Perte moyenne:
-11.22 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-486.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-486.38 USD (28)
Croissance mensuelle:
-39.80%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
737.67 USD
Maximal:
762.96 USD (74.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
2.17% (13.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
JP225 20
XAUUSD 19
RKGCNH 14
USDHUF 6
EURUSD 5
GBPAUD 5
NZDCAD 5
AUDCAD 5
GBPUSD 4
GBPCAD 4
CADJPY 4
AUDJPY 4
USDJPY 4
IT40 4
AUDNZD 3
USDCHF 3
UK100 3
NAS100 3
GBPJPY 3
GBPNZD 3
USDCNH 3
USDSGD 2
USDZAR 2
USDSEK 2
USDMXN 2
AUDCHF 2
USDDKK 2
USDPLN 2
US30 2
SPX500 2
NZDJPY 1
USDNOK 1
EURPLN 1
EURCAD 1
USDCAD 1
AUDUSD 1
EURAUD 1
NZDUSD 1
CHFJPY 1
EURGBP 1
USDCZK 1
US2000 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
JP225 83
XAUUSD -5
RKGCNH -223
USDHUF -21
EURUSD -37
GBPAUD -5
NZDCAD -6
AUDCAD -13
GBPUSD 8
GBPCAD -7
CADJPY -12
AUDJPY -7
USDJPY -11
IT40 -26
AUDNZD 1
USDCHF 2
UK100 -3
NAS100 3
GBPJPY -35
GBPNZD -11
USDCNH -7
USDSGD -5
USDZAR 6
USDSEK 4
USDMXN 8
AUDCHF -3
USDDKK -5
USDPLN -2
US30 -7
SPX500 -25
NZDJPY 2
USDNOK 2
EURPLN 1
EURCAD 0
USDCAD -1
AUDUSD -9
EURAUD -12
NZDUSD -8
CHFJPY -6
EURGBP -3
USDCZK 0
US2000 -4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
JP225 8.9K
XAUUSD 3.6K
RKGCNH -1.3K
USDHUF -6.1K
EURUSD -627
GBPAUD -586
NZDCAD -566
AUDCAD -1.7K
GBPUSD 876
GBPCAD -875
CADJPY -1.6K
AUDJPY -867
USDJPY -1.5K
IT40 -6.6K
AUDNZD 401
USDCHF 247
UK100 -166
NAS100 187
GBPJPY -5.2K
GBPNZD -1.7K
USDCNH -4K
USDSGD -534
USDZAR 12K
USDSEK 4K
USDMXN 16K
AUDCHF -242
USDDKK -2.8K
USDPLN -390
US30 -626
SPX500 -482
NZDJPY 359
USDNOK 2.5K
EURPLN 525
EURCAD -18
USDCAD 14
AUDUSD -861
EURAUD -1.8K
NZDUSD -802
CHFJPY -883
EURGBP -163
USDCZK 1.1K
US2000 -65
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +124.58 USD
Pire transaction: -83 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 28
Bénéfice consécutif maximal: +35.90 USD
Perte consécutive maximale: -486.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ATFXGM9-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 18
XM.COM-Real 19
0.06 × 18
Exness-Real3
0.43 × 23
ATFXGM9-Live
1.33 × 3
GTCGlobalSA-Live 2
3.60 × 25
nihao
Aucun avis
2025.11.26 22:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Diandian
30 USD par mois
0%
0
0
USD
602
USD
2
0%
154
41%
15%
0.60
-2.58
USD
2%
1:100
