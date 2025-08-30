SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BT BULLS HFT Set
Hossein Davarynejad

BT BULLS HFT Set

Hossein Davarynejad
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
103
Bénéfice trades:
81 (78.64%)
Perte trades:
22 (21.36%)
Meilleure transaction:
5.78 EUR
Pire transaction:
-4.54 EUR
Bénéfice brut:
83.87 EUR (984 910 pips)
Perte brute:
-67.51 EUR (791 910 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (4.17 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
16.05 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
7.62%
Charge de dépôt maximale:
2.67%
Dernier trade:
29 il y a des minutes
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
23 minutes
Facteur de récupération:
0.94
Longs trades:
44 (42.72%)
Courts trades:
59 (57.28%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.16 EUR
Bénéfice moyen:
1.04 EUR
Perte moyenne:
-3.07 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-12.68 EUR)
Perte consécutive maximale:
-12.68 EUR (3)
Croissance mensuelle:
10.49%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.24 EUR
Maximal:
17.39 EUR (11.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.14% (17.39 EUR)
Par fonds propres:
5.96% (9.29 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 103
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 193K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.78 EUR
Pire transaction: -5 EUR
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +4.17 EUR
Perte consécutive maximale: -12.68 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMTrading-Real 12
0.00 × 4
BT Bulls XPro – Live   HFT  Signal (BTCUSD)

This signal is powered by BT Bulls XPro, a professional breakout robot designed for BTCUSD.
The system focuses on breakout entries during high-volatility movements and has been optimized to perform even under high spread conditions.

 Key Highlights:

  • Pure breakout strategy – no martingale, no grid

  • Stable risk management with fixed stop loss

  • Works with as little as $100 balance

  • Adapted for scalping conditions

  • Verified and tested with 99.90% modeling quality

This signal is ideal for traders looking for transparent, safe, and professional BTCUSD breakout trades without risky strategies in the background.

www.nxfx.ca

🔗 For more details and direct access to the EA: BT Bulls XPro EA


Aucun avis
2025.09.25 17:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.21 10:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 09:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.01 08:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 04:37
Share of trading days is too low
2025.08.31 04:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.30 20:16
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 20:16
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 20:16
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.30 20:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.30 20:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
