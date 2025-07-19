SignauxSections
Dmytro Shostatskyi

LolitaTrade

Dmytro Shostatskyi
0 avis
Fiabilité
82 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 174%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 664
Bénéfice trades:
4 780 (71.72%)
Perte trades:
1 884 (28.27%)
Meilleure transaction:
184.12 USD
Pire transaction:
-311.11 USD
Bénéfice brut:
14 626.27 USD (989 616 pips)
Perte brute:
-10 603.28 USD (726 747 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (40.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
377.30 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
16.70%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
91
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.13
Longs trades:
3 371 (50.59%)
Courts trades:
3 293 (49.41%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
0.60 USD
Bénéfice moyen:
3.06 USD
Perte moyenne:
-5.63 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-391.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-538.99 USD (12)
Croissance mensuelle:
3.33%
Prévision annuelle:
40.45%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
784.69 USD (14.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.77% (784.69 USD)
Par fonds propres:
40.45% (1 414.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 3150
AUDUSD 1759
AUDNZD 880
EURNZD 524
USDCAD 90
USDCHF 79
EURCHF 75
NQ 44
AUDCHF 24
EURAUD 18
NQCash 11
NGASCash 10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 2.4K
AUDUSD 146
AUDNZD 393
EURNZD 158
USDCAD 67
USDCHF 203
EURCHF 311
NQ 346
AUDCHF 95
EURAUD 35
NQCash -153
NGASCash -8
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 76K
AUDUSD -16K
AUDNZD 34K
EURNZD -20K
USDCAD 905
USDCHF 2.8K
EURCHF 5.1K
NQ 185K
AUDCHF 4K
EURAUD 3.1K
NQCash -7.6K
NGASCash 124
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +184.12 USD
Pire transaction: -311 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +40.61 USD
Perte consécutive maximale: -391.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-03
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
EightcapLtd-Real2
0.27 × 176
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 78
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
VantageInternational-Live 7
0.55 × 11
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
ICMarketsSC-Live12
0.71 × 28
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.76 × 41113
317 plus...
Торговля роботом и руками
Aucun avis
2025.09.23 23:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 16:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 05:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
