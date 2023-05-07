Knoxville Divergence EA

Knoxville Divergence EA MT4 est un Expert Advisor pour MetaTrader 4 qui utilise des algorithmes avancés pour analyser les indicateurs de marché et identifier des opportunités de trading rentables. Conçu pour les traders de tous niveaux d’expérience, cet EA automatise l’exécution des trades en fonction des valeurs des indicateurs, permettant des stratégies d’entrée et de sortie rapides et efficaces pour s’aligner sur les mouvements du marché. Il intègre une stratégie de grille et de martingale pour la récupération des pertes, renforçant sa capacité à gérer les risques et à se remettre des trades défavorables.

Pour une documentation détaillée : Guide des Paramètres et Inputs

Aperçu de la Stratégie :

  • Trading Basé sur les Indicateurs : L’EA utilise des algorithmes sophistiqués pour analyser les indicateurs de marché, identifiant des modèles de divergence qui signalent des renversements ou des continuations de prix potentiels. Les trades sont déclenchés lorsque les valeurs des indicateurs répondent à des critères prédéfinis, assurant un alignement avec les tendances du marché.
  • Exécution Rapide des Trades : L’EA entre et sort des trades de manière efficace, exploitant les opportunités à court terme pour maximiser la rentabilité tout en minimisant l’exposition aux mouvements défavorables du marché.
  • Stratégie de Grille et Martingale : En cas de trade perdant, l’EA ouvre des trades supplémentaires dans la direction opposée avec un volume accru, en utilisant une approche de grille et de martingale pour récupérer les pertes. Cette stratégie vise à transformer les positions perdantes en positions rentables en exploitant les retracements du marché.
  • Gestion des Risques : Des fonctionnalités complètes de gestion des risques, y compris des paramètres configurables de stop-loss, take-profit et de volume de trading, aident à atténuer les risques inhérents aux stratégies de grille et de martingale, garantissant une exposition équilibrée.

Remarque : Knoxville Divergence EA MT4 est un outil puissant de gestion des trades qui combine le trading basé sur les indicateurs avec des stratégies de grille et de martingale. Bien que ses algorithmes avancés et son exécution rapide améliorent l’efficacité du trading, l’approche de grille et de martingale comporte des risques significatifs en raison de l’augmentation du volume des trades pendant les séries de pertes. Une configuration appropriée des paramètres des indicateurs, des paramètres de risque et des options de récupération des pertes est essentielle pour s’aligner sur votre tolérance au risque et vos objectifs de trading. Un test approfondi dans un environnement de démonstration est recommandé avant une utilisation en compte réel pour optimiser les performances et éviter des pertes importantes.

Conseil important :
Ceci est un outil professionnel de trading, pas un système de profits garantis. La stratégie de grille et de martingale peut entraîner des drawdowns importants si elle n’est pas gérée avec soin, en particulier sur des marchés volatils ou en tendance. Pour une utilisation efficace :

  • Testez minutieusement sur un compte démo avant de l’utiliser sur un compte réel.
  • Revoyez et ajustez régulièrement les paramètres en fonction des conditions du marché. Consultez le lien du blog MQL5 ci-dessus pour les dernières recommandations et guides de configuration.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.


Produits recommandés
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
ITM Breach GBPUSD
Shuang Zhang
Experts
ITM Breach   ITM Breach 作为一款突破类型的交易策略他有很好的稳定性，适用于所用的货币兑 但是我还是重点推荐只挂GBPUSD这一个货币，当然我们也会发现在EURUSD USDJPY 等货币也会出现不错的效果 ITM Breach 不属于超短线头皮，在交易中你会发现它的盈利通常都会在200-500点可能甚至更多 ITM Breach会自动根据动能力度来调整开仓手数以及止损距离 运行周期  1 H  推荐使用 ECN账户类型 如  Exness ，Tickmill 等延迟滑点较小的平台 如果你想拥有Exness的0点差的账户可以点击此处获取开户链接 参数说明  •.TradingLot=0.2;                            //动态仓位调整----自动判断行情力度来决定开仓的大小 2.WeightedStopLoss=360;                 //动态止损距离----自动判断止损点数 3.AllowedMaxSpread=50;                  //点差控制       ----平台点差超过设定值停止开仓
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Experts
It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. I work with this EA, and the reversal/pullback version since 2014.  This is a demo   version of the full   Breakout Monster EA . It works on Real and Demo accounts. Demo version restrictions: Money Management is disabled. Lot size is restricted to 0.01 lots only (Or the minimum allowed by broker). Numerical, SL and TP set to 100 pips. They cannot be modified in
FREE
Nemo Wave
Melvin Tan
5 (1)
Experts
Nemo Wave  is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. It s base on Trend Averaging Strategy. Set File :  https://drive.google.com/open?id=1zZm8UgoiKEViWFJv_xCcv98HMpnWHu8W    by Stunning EA (www.stunningea.com) General Recommendations The minimum deposit is 10,000 Cent or USD1,000,  recommend pair USDJPY or any pair with JPY  .  Use a broker with good execution and with a spread of 1-4 points. A very fast VPS is required, preferably with a latency of no more than 10ms. Tim
Rosoku Robot
Hong Ling Mu
Experts
This EA has a very unique logic, meaning it does not use any indicators at all. It relies solely on monitoring the movement of candlesticks to determine entries. Specifically, it enters trades when certain conditions are met, such as the relationship between the previous candlestick and the current candlestick, or the timing of new highs or lows being reached. The number of entries is not significant, but it consistently generates profits by increasing the lot size when a loss occurs. Please Tr
FREE
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
Oblivion
Maksim Neimerik
4.67 (3)
Experts
Requirement for the EA use : the EA needs a low spread (recommended spread value is 2) and minimum slippage! Systems that operate based on Bollinger waves signals are considered to be among the systems with the best results and reliability. The Oblivion Expert Advisor also belongs to such systems. In addition to Bollinger waves, the Expert Advisor uses the following indicators: Stochastic and Moving Average. The EA does not use Martingale and grid systems! Recommended Expert Advisor operation t
FREE
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Neon Trade — une solution de trading ultra-moderne qui vous ouvre la voie vers la liberté financière et le plus haut niveau de performance J’ai cherché à créer une solution de trading unique, capable de répondre aux besoins de tout trader, quels que soient ses objectifs ou ses contraintes. L’idée centrale a été de combiner l’apprentissage automatique (machine learning) à des techniques avancées de trading, afin d’en tirer le maximum de leur synergie. Ce système convient aussi bien pour faire cr
TrendMaster FTMO Killer
Aurelio Pavarini
Experts
Elevate your trading strategy with our meticulously crafted Trend Master, purpose-built to operate seamlessly on the Nasdaq market's M15 timeframe. Developed with a keen focus on meeting and exceeding the stringent standards set by proprietary trading firms, this algorithm stands as a testament to precision and performance. The logic behind the Trend Master is Trend Following looking for High Reward trade. EDIT: Here you can see a real account that follow this strategy:  https://www.mql5.com/it/
Time Range Brekout EA AFX
Menaka Sachin Thorat
Experts
Time Range Breakout Strategy The Time Range Breakout strategy is designed to identify and capitalize on market volatility during specific time intervals. This strategy focuses on defining a time range, calculating the high and low within that range, and executing trades when price breaks out of the defined boundaries. It is particularly effective in markets with high liquidity and strong directional movement. Key Features : Customizable Time Range : Users can specify a start time and end time t
Elliot Waves Tracker
Irina Cherkashina
Experts
This universal expert advisor is based on our own Algorithm, which is based on effective and time-tested Elliot Wave Theory.  This   expert advisor   is ideal for working both on a flat and during sharp or protracted trend movements (thanks to the Martingale method, according to which averaging positions are opened in accordance with the multiplier and distance set in the settings for accepting a new signal). ATTENTION! CAREFULLY STUDY THE OPERATING PRINCIPLE AND AVAILABLE SETTINGS OF THE EXPER
Babylon
Sergey Ermolov
Experts
Le Babylon Expert Advisor effectue des trades sur les niveaux de support et de résistance. Les niveaux de support et de résistance sont déterminés sur la base d'un algorithme génétique fondé sur l'intelligence artificielle. Cela vous permet d'ouvrir des trades non seulement sur des niveaux déjà visibles dans l'histoire, mais aussi sur les niveaux attendus qui pourraient se former à l'avenir. En outre, un trading uniquement dans le sens du trend augmente la fiabilité et minimise les drawdowns pos
EA Black Spark
Suparma Suparma
Experts
Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
Synaptic Ai
HEGUI Morad
Experts
Synaptic AI est un Expert Advisor professionnel entièrement automatisé qui exploite la puissance de l'intelligence artificielle et est soutenu par plus d'une décennie de données historiques. Cela permet l'identification et la modélisation de schémas récurrents sur la paire GBPUSD. Le résultat est une stratégie basée sur un algorithme propriétaire et des calculs complexes qui détectent les signaux envoyés par ces modèles, permettant d'anticiper les mouvements du marché avec un avantage statisti
Currency PICSOU
Julien Jean Bernard Lajardie
Experts
CURRENCY PICSOU - EA Auto-Adaptive MA pour EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD Découvrez CURRENCY PICSOU , un Expert Advisor avancé conçu pour trader les principales paires de devises telles que EURUSD, USDJPY, USDCAD, et AUDUSD . Cet EA associe une stratégie sophistiquée basée sur les moyennes mobiles avec un système de Stop Loss auto-adaptatif, garantissant une gestion optimale des risques et une performance de trading améliorée. Fonctionnalités Clés : Stop Loss Auto-Adaptatif : L'EA aju
AI Trading System
Ramzi Abuwarda
Experts
AI TRADING SYSTEM pour MT4 - Votre ultime machine à profit alimentée par l'IA ! Débloquez l'avenir du trading avec AI TRADING SYSTEM , un conseiller expert (EA) de pointe qui utilise de puissantes stratégies alimentées par l'IA pour maximiser les profits sur toutes les paires de devises. Bien qu'il soit conçu pour la polyvalence, il offre des performances exceptionnelles sur les principales paires telles que EUR/USD, GBP/USD et USD/JPY, vous aidant à rester en avance sur le marché. Avec deux mod
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Gold Glider
Biswarup Banerjee
Experts
Product Name: Gold Glider Overview: Gold Glider is a sophisticated Expert Advisor designed for trading gold. It utilizes a specific combination of 5 different moving averages to determine the long-term, mid-term, and short-term trends, allowing it to place buy and sell trades with precision. Unlike traditional stop loss methods, Gold Glider employs a unique grid pattern strategy to exit losing positions. The EA's grid trading strategy is designed to enhance profitability while minimizing the nee
Quantum Nova EA
Alessandro De Cristofaro
Experts
Quantum Nova EA is a professional   Expert Advisor designed for traders who demand precision, flexibility, and advanced risk management. Built with cutting-edge algorithms and enhanced with proprietary features, Quantum Nova EA delivers institutional-grade trading capabilities to MetaTrader 4 platforms. Quantum Nova EA unlocks the full potential of algorithmic trading with advanced features including the revolutionary Profit Booster technology , flexible volume management options (percentage-ba
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
SpeedScalp EA
Vernkham Sorsavanh
Experts
EA is specifically designed for trading gold (XAUUSD) on the 1-minute (M1) chart. Perfect for traders who demand speed, precision, and smart risk control in their scalping strategies. Recommended Settings • Symbol: XAUUSD • Timeframe: M1 Important Notice Trading involves risk, and past performance does not guarantee future results. It is essential to test any EA on a demo account or with a small live position before committing larger capital. Market conditions may vary, and proper risk manage
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
EA Liuk Trend Limited
Maulana Dihaan Tadiska
2 (1)
Experts
This is the free version of EA LIUK TREND. The different is only this is limited use only, maximum 100 trades. But not limited for back test purpose. Lot will be only 0.01. For more detail in original version, please visit :  https://www.mql5.com/en/market/product/86874 EA LIUK TREND The best way to get profit in trading is to follow the Market trend. Good money management is important too to keep your investment save, by minimizing the Draw Down. With this EA LIUK TREND, you will be able to co
FREE
Headstrong
Ambrogio Zanaboni
3.5 (2)
Experts
Headstrong Expert Advisor is a trend scalper that uses the standard indicators such as Bbands, RSI, ADX, and Moving Averages. It has been developed for trade on EURUSD and USDJPY on M5 time frame. The strategy is simple: open sell trade in overbought zone when the trend is down, and vice versa open buy trade in oversold zone when the trend is up. The closing of trade is done by Take profit (in pips) or by ADX+RSI (stop loss is deliberately higher). Headstrong does not use dangerous strategies li
Global Intel Invest Gold Scalping EA MT4
Dinesh Atmaram Agrawal
Experts
Global Intel Invest Gold Scalping EA work with gold scalping to give you best results. Timeframe: Works with current timeframe you have set (BEST WITH M1 and M5) You can backtest as per your need It will buy 0.01 lot per $100 and it will increase gradually as per the balance. ( If you have $1000 balance in your account it will trade with 0.1 lots) If you have any questions or query reach us via skype: globaladsmedia / whatsapp:      https://chat.whatsapp.com/Jn0ut8ywKLc3ES9TvC9wUJ&nbsp ; / e
Space Grid
Michele Massa
5 (2)
Experts
Space Grid is a fully automated Expert Advisor. Space Grid was developed and tested specially on  eur/usd  on a  5 minute timeframe . The backtest was performed with  99.90% quality data and shows excellent results. Tested with multiple spread levels, long swap and short swap included. It is essential to do the every tick backtest. Recommendations Symbol : EUR/USD Timeframe : 5 minute. Parameters comment :  comment of the order. magic_number :  unique number for each chart start_lot :  number o
AU 79 Gold EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experts
AU 79 Gold EA est un conseiller expert en trading d'or conçu spécialement pour le trading de l'or. Il s'agit d'un scalper de 5 minutes et sa stratégie est unique et utilisée par les institutions pour négocier l'or, il se négocie la nuit pendant quelques heures lorsque le volume est faible et qu'il n'y a pas de nouvelles afin de maximiser sa précision et de minimiser le risque. Rejoignez notre   groupe MQL5   afin de télécharger les derniers fichiers d'ensemble qui seront nécessaires pour back-t
DowJones Supertrend H1
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed for DOWJONES (US30) H1 timeframe, everything is tested and ready for immediate use on real account. This Expert Advisor is based on BREAKOUT of the PIVOT LINE.  It uses STOP  pending orders with  FIXED STOP LOSS and ATR TAKE PROFIT . To catch more profit there is also a  TRAILING PROFIT  function provided. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+1 only!!! For every
SuperTrend
Evgeniy Zhdan
2.5 (2)
Experts
The Supertrend Expert Advisor The Supertrend Expert Advisor with averaging elements. It has been developed during three months until I finally got good results. It is not a scalper. The minimum balance to start trading - 100 $. Is automatically adjusted to the 4 and 5-digit prices. Has an efficient risk management system. The lot and limit on the maximum lot is automatically calculated based on the settings specified in the EA. As a result, you have a complete automated trading system. Download
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (15)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.58 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1070)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — La puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT5 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT4 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Contactez-nous en privé pour plus d'informations ! Règle       Votre tradin
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (1)
Experts
Game Change EA est un système de trading de suivi de tendance basé sur l'indicateur Game Changer. Il vend automatiquement dès l'apparition d'un point rouge et poursuit la vente jusqu'à l'apparition d'une croix jaune, signalant une possible fin de tendance. Le même principe s'applique aux achats : dès l'apparition d'un point bleu, l'EA initie une position d'achat et la clôture dès qu'une croix jaune est détectée. Cet EA est adapté à toutes les paires de devises et à toutes les unités de temps, m
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (40)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
Capybara
Sergey Kasirenko
4.71 (52)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
PAHunter
Van Hoa Nguyen
4.5 (4)
Experts
PAHunter the ground breaking MT4 expert advisor is changing the way you trade gbpusd, gbpcad eurchf, euraud, audcad, usdchf, eurusd. currency pairs! Developed by a team of experienced traders with over 10+ years of trading experience in the forex market. The current version adds a number of features that help increase system consistency. Trade with scalping strategy on M5 timeframe. Orders always come with a fixed stop loss and take profit level. Robots do not use potentially risky strategies.
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera : Votre trading, notre technologie Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration Prix: Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues Copies disponibles: 4 Le trading de l’or, l'un des instruments les plus volatils du marché, exige précision, analyse approfondie et gestion rigoureuse des risques. Le conseiller expert CyNera intègre harmonieusement ces éléments dans un système sophistiqué conçu pour l
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Il ne reste plus que 2/5 exemplaires à ce prix ---> Prochain prix 250$ // Version MT5 Gold King AI a été créé à l'aide de TensorTrade, un framework Python open source spécialement conçu pour créer, entraîner, évaluer et déployer des algorithmes de trading robustes à l'aide de l'apprentissage par renforcement. L'algorithme fonctionne pendant la séance de trading de New York. Après avoir analysé le marché pendant quelques heures afin d'identifier les zones d'intérêt, il place des ordres en attent
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader   combine une stratégie d'évasion et de suivi de tendance avec un maximum de deux transactions par jour. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre Support solide et de notre indicateur de scanner de tendance, veuillez envoyer un mp. Moi!  Veuillez noter que je ne vends pas mes EA ou sets spéciaux sur telegram, ils ne sont disponibles que sur Mql5 et mes fichiers de sets ne sont disponibles que su
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 5 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, exige une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Le Javier Gold Scalper a été conçu précisément pour intégrer ce
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Experts
SNeox AI   est un robot de trading multidevises automatisé conçu pour un trading stable à long terme sur le marché Forex. Ce conseiller est développé à l'aide d'algorithmes éprouvés pour analyser les prix du marché et la volatilité, et il est axé sur des transactions prudentes avec des risques contrôlés. ATTENTION !   Promotion du Nouvel An : les 15 premiers achats à 99 $ Les 15 prochains - 159 $ Prix final : 229 $ Profitez vite de cette offre ! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/pr
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Experts
HFT Prop Firm EA, également connu sous le nom de Green Man en raison de son logo distinctif, est un Expert Advisor (EA) conçu spécifiquement pour surmonter les défis ou les évaluations des entreprises de trading propriétaires (prop firms) qui permettent les stratégies de trading à haute fréquence (HFT). Pour une période limitée : utilitaires gratuits d'une valeur de $198 lorsque vous achetez HFT Prop Firm EA Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Suivi des performances du dé
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experts
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
Pin Bar EA mt4
Vasiliy Strukov
4.43 (7)
Experts
DESCRIPTION DU PINBAR : L’EA Pin Bar utilise une approche multi-stratégies combinant le trading de pin bar avec des techniques de suivi de tendance et de retour à la moyenne. Un pin bar est un type de chandelier qui signale un retournement brutal et un rejet de prix. Il est caractérisé par une longue queue, appelée « ombre » ou « mèche ». La queue du pin bar indique la zone de prix rejetée et implique que le prix continuera d’évoluer dans la direction opposée à celle indiquée par la queue. Un s
AW Classic MACD EA
AW Trading Software Limited
3.5 (4)
Experts
Système de trading entièrement automatisé. Un indicateur classique est utilisé comme signaux   MACD , qui combine un indicateur de tendance avec un oscillateur pour détecter les points d'entrée. Utilise la moyenne, la fonction de fermeture du premier et du dernier panier d'ordres et la fonction de calcul automatique du lot. Possède un tableau de bord avancé et trois types de notifications. Problem solving ->   HERE  / MT5 version ->  HERE   /   Instruction  ->   HERE   Avantages: Système de tr
Plus de l'auteur
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicateurs
Maîtrisez les tendances du marché avec le SuperTrend Alert MT5, un indicateur puissant conçu pour fournir des signaux précis de suivi de tendance pour le trading de forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Célébré dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et salué dans les discussions sur Investopedia et TradingView pour sa détection robuste des tendances, cet indicateur est un outil incontournable pour les traders recherchant des points d’entrée
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Inventory Retracement Trade it is designed based on one of the most popular tradingview indicator.  This is mostly combined with other popurlar trend indicator to confirm the strength of the movement. Definition Inventory Retracement Trade is quickly becoming one of the most popular ways to identify where short-term counter trend institutional inventory has subsided and when it’s time to re-enter into a trade’s original trend direction.
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Utilitaires
Optimisez votre stratégie de grid trading avec le Grid Trade Manager MT5, un EA utilitaire gratuit polyvalent conçu pour automatiser la placement et la gestion d'ordres grid, inspiré de l'approche grid trading testée par le temps popularisée dans les 2000 par les communautés forex pour sa capacité à profiter des oscillations de marché en conditions ranging. Adopté par des milliers de traders sur plates-formes comme MQL5 et Forex Factory pour ses contrôles de risque robustes et customisation, cet
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilitaires
MT4 Local Trade Copier Pro est un Expert Advisor pour MetaTrader 4 conçu pour copier les trades d’un compte MT4 ou MT5 source vers plusieurs comptes MT4 ou MT5 sur le même PC. Cet outil est idéal pour répliquer les trades sur des comptes clients ou des portefeuilles avec des paramètres personnalisables, y compris les tailles de lot, les stop-loss/take-profit et les options de copie inversée. Il simplifie la gestion des trades sans exécuter de trades basés sur une logique de marché, offrant une s
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez votre précision en trading avec l'indicateur Candlestick Pattern Alert MT5, un outil puissant conçu pour détecter rapidement les principaux motifs de chandeliers et fournir des alertes en temps réel, permettant aux traders d'agir sur des configurations à haute probabilité. Ancré dans les principes des graphiques en chandeliers japonais, popularisés par Steve Nison dans les années 90, cet indicateur est apprécié des traders forex, crypto et actions pour sa capacité à décoder le sentimen
FREE
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitaires
Améliorez votre stratégie de hedging avec le Hedge Trade Manager MT5, un Expert Advisor (EA) sophistiqué conçu pour automatiser les trades de hedging afin de contrer les mouvements de prix défavorables, s’appuyant sur les techniques de hedging popularisées dans les années 2010 par les courtiers forex permettant des positions opposées pour sécuriser les profits ou limiter les pertes pendant les tendances incertaines. Très apprécié sur MQL5 et les forums de trading comme Forex Factory et Reddit’s
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilitaires
MT5 Local Trade Copier Pro est un Expert Advisor pour MetaTrader 5 conçu pour copier les trades d’un compte MT5 source vers plusieurs comptes MT5 ou MT4 sur le même PC. Cet outil est idéal pour répliquer les trades sur des comptes clients ou des portefeuilles avec des paramètres personnalisables, y compris les tailles de lot, les stop-loss/take-profit et les options de copie inversée. Il simplifie la gestion des trades sans exécuter de trades basés sur une logique de marché, offrant une synchron
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez votre trading d'action des prix avec l'indicateur Higher Highs and Lows MT4, un outil robuste qui exploite l'analyse fractale pour repérer les points de swing clés et identifier les patterns définissant les tendances comme Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) et Higher Lows (HL) pour des insights clairs sur la direction du marché. S'inspirant des principes fondamentaux d'action des prix enracinés dans la Théorie de Dow du début des années 1900 et popularisés dans le tra
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Bollinger Band Strategy EA MT5 est un outil de trading automatisé conçu pour capturer des opportunités basées sur les conditions de renversement des Bandes de Bollinger. Il exécute des transactions d’achat lorsqu’un renversement haussier est détecté près de la bande inférieure (lorsque la bougie précédente clôture en dessous de la bande inférieure et que la bougie actuelle clôture au-dessus, passant d’une bougie rouge à une bougie verte) et des transactions de vente pour un renversement baissier
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Moving Average Strategy EA MT5 est un outil de trading automatisé sophistiqué conçu pour MetaTrader 5, exploitant les croisements de moyennes mobiles pour capturer les inversions de tendance et les points d’entrée potentiels. Cet expert advisor offre aux traders une solution polyvalente avec des paramètres personnalisables, garantissant une exécution précise des trades et une gestion robuste des risques. Largement testé, il propose des méthodes d’entrée efficaces, des règles de sortie flexibles
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicateurs
Améliorez votre précision en trading avec l'indicateur Candlestick Pattern Alert MT4, un outil puissant conçu pour détecter rapidement les principaux motifs de chandeliers et fournir des alertes en temps réel, permettant aux traders d'agir sur des configurations à haute probabilité. Ancré dans les principes des graphiques en chandeliers japonais, popularisés par Steve Nison dans les années 90, cet indicateur est apprécié des traders forex, crypto et actions pour sa capacité à décoder le sentimen
FREE
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Maîtrisez les tendances du marché avec le SuperTrend Alert MT4, un indicateur puissant conçu pour fournir des signaux précis de suivi de tendance pour le trading de forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Célébré dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et salué dans les discussions sur Investopedia et TradingView pour sa détection robuste des tendances, cet indicateur est un outil incontournable pour les traders recherchant des points d’entrée
FREE
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicateurs
Améliorez votre stratégie de trading avec l' Brilliant Reversal Indicator MT5 , un indicateur de pointe utilisant la régression à noyau non paramétrique pour fournir une analyse de tendances fluide et adaptative. Inspiré de l'estimateur Nadaraya-Watson, cet outil applique un lissage à noyau gaussien aux données de prix, créant des enveloppes dynamiques qui s'adaptent à la volatilité du marché sans le retard excessif des moyennes mobiles traditionnelles. Largement acclamé sur des plateformes comm
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitaires
Optimisez votre processus de clôture de trades avec le Close Manager MT5, un Expert Advisor (EA) puissant conçu pour automatiser les sorties de trades ouverts manuellement ou par d’autres EA sur MetaTrader 5, offrant aux traders un contrôle précis sur leurs stratégies de sortie. Très apprécié sur MQL5, Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour ses critères de clôture polyvalents et personnalisables, cet EA est un favori parmi les scalpers, day traders et swing traders sur des marchés volatils comme
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilitaires
Optimisez la gestion de vos trades avec le Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, un Expert Advisor (EA) robuste conçu pour automatiser les ajustements des niveaux de stop-loss pour les trades ouverts manuellement ou par d’autres EA, garantissant la protection des profits et la gestion des risques. Loué dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et mis en avant dans les discussions sur Investopedia et les forums MQL5 pour sa précision dans la gestion des trai
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez vos capacités de détection de tendances avec l'indicateur Consecutive Candle Indicator MT5, un outil dynamique conçu pour identifier les séquences de bougies haussières ou baissières, offrant des alertes opportunes pour confirmer les tendances et les éventuelles inversions sur les marchés forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Célébré dans les communautés de trading comme Forex Factory et Reddit’s r/Forex, ainsi que salué dans les discussions sur Investopedia et TradingV
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Optimisez votre analyse de trading avec le Day and Week Separator MT4, un outil intuitif conçu pour tracer des lignes de séparation journalières et hebdomadaires personnalisables, parfait pour les traders confrontés aux différences de fuseaux horaires des courtiers. Très apprécié dans les communautés de trading comme Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour sa simplicité et son efficacité, cet indicateur répond au défi courant d’aligner les cadres temporels des graphiques avec les horaires locaux
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilitaires
Améliorez la gestion des risques de votre portefeuille avec le Account Trailing Stop Manager MT5, un Expert Advisor (EA) puissant conçu pour suivre et gérer automatiquement le profit total de votre compte ou des trades avec un numéro magique spécifique sur MetaTrader 5, en clôturant tous les trades lorsque le profit actuel tombe en dessous du dernier pic de profit. Très apprécié sur MQL5, Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour son mécanisme dynamique de verrouillage des profits, cet EA est un fa
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
Multi Indicator Strategy EA MT4 est un outil de trading sophistiqué pour MetaTrader 4 conçu pour automatiser les entrées et sorties de trades à l’aide de neuf indicateurs techniques : ADX, Bandes de Bollinger, CCI, MACD, Moyenne Mobile, RSI, Stochastique, Awesome Oscillator et RVI. Offrant une personnalisation étendue avec de multiples stratégies d’entrée/sortie et des modes de combinaison AND/OR/NA, cet EA offre aux traders une flexibilité inégalée. Largement testé, il garantit une génération p
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez la précision de votre trading avec l' Indicateur GG TrendBar MT5 , un outil puissant multi-cadres temporels exploitant l'ADX et le Parabolic SAR pour fournir des signaux de tendance consolidés sur jusqu'à 9 cadres temporels. Issu de concepts avancés d'analyse de tendance popularisés dans les années 2010 sur des plateformes comme Forex Factory et MQL5, cet indicateur a gagné en popularité pour sa capacité à filtrer le bruit en exigeant un alignement entre les cadres temporels sélectionn
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitaires
Ultimate Trade Panel MT4 est un Expert Advisor puissant pour MetaTrader 4, conçu pour optimiser les activités de trading et accroître l’efficacité des traders sur la plateforme MQL4. Cet outil simplifie les tâches de trading quotidiennes grâce à des fonctionnalités conviviales, servant de compagnon fiable pour gérer les trades sans dépendre d’une logique de trading spécifique. Développé pour les traders cherchant un avantage compétitif, il offre des outils d’automatisation et de gestion des risq
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (2)
Utilitaires
Ultimate Trade Panel MT5 est un Expert Advisor puissant pour MetaTrader 5, conçu pour optimiser les activités de trading et accroître l’efficacité des traders sur la plateforme MQL5. Cet outil simplifie les tâches de trading quotidiennes grâce à des fonctionnalités conviviales, servant de compagnon fiable pour gérer les trades sans dépendre d’une logique de trading spécifique. Développé pour les traders cherchant un avantage compétitif, il offre des outils d’automatisation et de gestion des risq
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilitaires
Simplifiez votre trading avec le STM Trade Panel MT4, un Expert Advisor (EA) convivial conçu pour rationaliser l'exécution et la gestion des trades sur MetaTrader 4, offrant un placement d'ordres en un clic et une fermeture automatique des trades basée sur des seuils de profit et de perte personnalisables. Très apprécié sur MQL5, Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour son interface intuitive et son contrôle efficace des trades, cet EA est un outil incontournable pour les scalpers, day traders et
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Restez en avance sur l’élan du marché avec le Pip Movement Alert MT4, un indicateur polyvalent multi-devises conçu pour suivre et alerter les traders sur des mouvements précis en pips à travers plusieurs symboles, idéal pour le trading de forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Loué dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et mis en avant dans les discussions sur Investopedia et TradingView pour sa capacité à détecter les changements soudains du
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicateurs
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
Indicateurs
RSI DIVERENCE INDICATOR RSI divergence is very powerful pattern which is often used to detect a strong trend reversal. it also indicates the weakening of strong signal. So some traders  want to use it as the exit criteria. This indicator works in all timeframe and send notification, alert or email to the user. It also show the Higher Highs and Lower Low Pattern with its corresponding RSI divergency. This indicator can be used in Expert Advisors as it has accessible buffers List of Inputs ______
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indicateurs
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Utilitaires
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis