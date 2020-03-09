Knoxville Divergence EA MT4는 MetaTrader 4용으로 설계된 전문가 어드바이저로, 시장 지표를 분석하고 수익성 있는 거래 기회를 식별하기 위해 고급 알고리즘을 활용합니다. 모든 경험 수준의 트레이더를 위해 설계된 이 EA는 지표 값을 기반으로 거래를 자동화하여 시장 움직임에 맞춘 빠르고 효율적인 진입 및 청산 전략을 가능하게 합니다. 손실 회복을 위해 그리드 및 마틴게일 전략을 통합하여 리스크 관리와 불리한 거래로부터의 회복 능력을 강화합니다.

자세한 문서는 여기에서 확인하세요: 전체 설정/입력 가이드

전략 개요:

지표 기반 거래: EA는 정교한 알고리즘을 사용하여 시장 지표를 분석하고 잠재적인 가격 반전 또는 지속을 나타내는 다이버전스 패턴을 식별합니다. 지표 값이 사전 정의된 기준을 충족할 때 거래가 시작되어 시장 트렌드와의 정렬을 보장합니다.

빠른 거래 실행: EA는 효율적으로 거래에 진입하고 청산하여 단기 기회를 활용하여 수익성을 극대화하고 불리한 시장 움직임에 대한 노출을 최소화합니다.

그리드 및 마틴게일 전략: 손실 거래가 발생할 경우, EA는 반대 방향으로 증가된 거래량으로 추가 거래를 개시하여 그리드 및 마틴게일 접근법을 사용하여 손실을 회복합니다. 이 전략은 시장의 되돌림을 활용하여 손실 포지션을 수익성 있는 포지션으로 전환하는 것을 목표로 합니다.

리스크 관리: 손절매, 이익실현, 거래량 설정 등 포괄적인 리스크 관리 기능을 포함하여 그리드 및 마틴게일 전략에 내재된 리스크를 완화하고 균형 잡힌 리스크 노출을 보장합니다.

참고: Knoxville Divergence EA MT4는 지표 기반 거래와 그리드 및 마틴게일 전략을 결합한 강력한 거래 관리 도구입니다. 고급 알고리즘과 빠른 실행으로 거래 효율성을 높이지만, 그리드 및 마틴게일 접근법은 연속 손실 기간 동안 거래량 증가로 인해 상당한 리스크를 수반합니다. 지표 매개변수, 리스크 설정, 손실 회복 옵션을 올바르게 구성하는 것은 리스크 허용 범위와 거래 목표에 맞추는 데 필수적입니다. 실계좌 사용 전에 데모 환경에서 철저한 테스트를 수행하여 성능을 최적화하고 큰 손실을 방지하는 것이 좋습니다.

중요한 조언:

이것은 전문 거래 도구이며 보장된 수익 시스템이 아닙니다. 그리드 및 마틴게일 전략은 신중하게 관리하지 않을 경우, 특히 변동성이 크거나 트렌드 시장에서 상당한 드로다운을 초래할 수 있습니다. 효과적인 사용을 위해:

실계좌에서 사용하기 전에 데모 계좌에서 철저히 테스트하십시오.

시장 조건에 따라 설정을 정기적으로 검토하고 조정하십시오. 최신 권장 사항 및 설정 가이드라인은 위의 MQL5 블로그 링크를 확인하세요.

