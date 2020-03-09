Knoxville Divergence EA

Knoxville Divergence EA MT4 é um Consultor Especialista para MetaTrader 4 que utiliza algoritmos avançados para analisar indicadores de mercado e identificar oportunidades de negociação lucrativas. Projetado para traders de todos os níveis de experiência, este EA automatiza a execução de negociações com base em valores de indicadores, permitindo estratégias de entrada e saída rápidas e eficientes para se alinhar aos movimentos do mercado. Ele incorpora uma estratégia de grade e martingala para recuperação de perdas, aprimorando sua capacidade de gerenciar riscos e se recuperar de negociações adversas.

Para documentação detalhada: Guia de Configurações e Inputs

Visão Geral da Estratégia:

  • Negociação Baseada em Indicadores: O EA utiliza algoritmos sofisticados para analisar indicadores de mercado, identificando padrões de divergência que sinalizam possíveis reversões ou continuações de preços. As negociações são abertas quando os valores dos indicadores atendem a critérios predefinidos, garantindo alinhamento com as tendências do mercado.
  • Execução Rápida de Negociações: O EA entra e sai de negociações de forma eficiente, aproveitando oportunidades de curto prazo para maximizar a lucratividade enquanto minimiza a exposição a movimentos adversos do mercado.
  • Estratégia de Grade e Martingala: Em caso de uma negociação perdedora, o EA abre negociações adicionais na direção oposta com volume aumentado, usando uma abordagem de grade e martingala para recuperar perdas. Esta estratégia visa transformar posições perdedoras em lucrativas, aproveitando retrocessos do mercado.
  • Gestão de Riscos: Recursos abrangentes de gestão de riscos, incluindo configurações ajustáveis de stop-loss, take-profit e volume de negociações, ajudam a mitigar os riscos inerentes às estratégias de grade e martingala, assegurando uma exposição equilibrada.

Nota: O Knoxville Divergence EA MT4 é uma ferramenta poderosa de gerenciamento de negociações que combina negociação baseada em indicadores com estratégias de grade e martingala. Embora seus algoritmos avançados e execução rápida melhorem a eficiência das negociações, a abordagem de grade e martingala envolve riscos significativos devido ao aumento do volume de negociações durante sequências de perdas. É essencial configurar corretamente os parâmetros dos indicadores, as configurações de risco e as opções de recuperação de perdas para se alinhar à sua tolerância ao risco e objetivos de negociação. Recomenda-se realizar testes minuciosos em um ambiente de demonstração antes de usar em uma conta real para otimizar o desempenho e evitar perdas substanciais.

Conselho importante:
Esta é uma ferramenta profissional de negociação, não um sistema de lucros garantidos. A estratégia de grade e martingala pode levar a drawdowns significativos se não for gerenciada cuidadosamente, especialmente em mercados voláteis ou com tendências. Para uso eficaz:

  • Teste minuciosamente em uma conta demo antes de implementar em uma conta real.
  • Revise e ajuste regularmente as configurações com base nas condições do mercado. Consulte o link do blog MQL5 acima para as últimas recomendações e guias de configuração.

Confira todos os meus produtos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contate-me para suporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessado em uma avaliação gratuita de 7 dias? Contate-me através da seção do meu perfil.


